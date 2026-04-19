ఇటలీలో కాల్పులు- ఇద్దరు భారతీయులు మృతి
గురుద్వారా వద్ద ఇద్దరు భారతీయులు మృతి- పరారీలో నిందితుడు- బెర్గామో ప్రావిన్స్లో ఘటన- ముందస్తు ప్రణాళికతో జరిగిన దాడిగా అనుమానం వ్యక్తం చేస్తున్న పోలీసులు
Published : April 19, 2026 at 3:26 PM IST
Two Indian Men Shot Dead In Italy : ఇటలీలో ఇద్దరు భారతీయులు దారుణ హత్యకు గురయ్యారు. వైశాఖి పండుగ సందర్భంగా జరిగిన సమావేశం అనంతరం బయటకు వస్తున్న ఇద్దరు భారతీయులపై గుర్తు తెలియని వ్యక్తి కాల్పులు జరిపాడు. అనంతరం కారులో అక్కడి నుంచి పారిపోయాడు. బెర్గామో ప్రావిన్స్లోని కోవోలో ఈ ఘటన జరిగినట్లు స్థానిక మీడియా కథనాలు పేర్కొన్నాయి.
స్థానిక మీడియా కథనాల ప్రకారం, ఈ ఘటన శుక్రవారం అర్ధరాత్రి జరిగింది. పారిశ్రామిక ప్రాంతంలో ఉన్న గురుద్వారా మాతా సాహిబ్ కౌర్ వద్ద వైశాఖి వేడుకల కోసం సమావేశం జరిగింది. సమావేశం అనంతరం బయటకు వస్తున్న సమయంలో ఈ కాల్పులు జరిగాయి. నిందితుడు బాధితుల వద్దకు వచ్చి మరి తుపాకీతో వారిపై కాల్పులు జరిపినట్లు సమాచారం. కాగా, విషయం తెలుసుకున్న పోలీసులు వెంటనే ఘటనా స్థలానికి చేరుకున్నారు. కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు ప్రారంభించారు. మృతులు కోవో నివాసి అయిన రగీందర్ సింగ్(48), అగ్నాడెల్లోకు చెందిన గుర్మిత్ సింగ్(48)గా అధికారులు గుర్తించారు.
ప్లాన్ ప్రకారమే జరిగిందా?
అయితే, ఈ హత్య పథకం ప్రకారమే జరిగిఉంటుందని పోలీసులు అనుమానం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. దర్యాప్తులో భాగంగా ఘటనా స్థలం నుంచి సుమారు పది తూటాల ఖాళీ క్యాలిబర్లను స్వాధీనం చేసుకున్నారు. అయితే, గురుద్వారాకు తరచుగా వచ్చే ఓ భారతీయుడు కాల్పులు జరిపాడని ప్రత్యక్ష సాక్షి విలేకరులకు చెప్పినట్లు తెలిసింది. అలాగే, కాల్పులో మరో వ్యక్తికి కూడా గాయాలైనట్లు సమాచారం. ఈ ఘటన జరిగిన ప్రాంతంలో శనివారం వైశాఖి పండుగను ఘనంగా నిర్వహించేందుకు అధికారిక కార్యక్రమాలు కూడా ప్లాన్ చేసినట్లు సమాచారం.