చైనాలో అవినీతికి పాల్పడిన ఇద్దరు మాజీ రక్షణ మంత్రులకు మరణ శిక్ష
చైనా మాజీ రక్షణ మంత్రులు వీ ఫెంగ్, లీ షాంగ్ఫులకు మరణ శిక్ష- భారీస్థాయిలో అవినీతికి పాల్పడినట్లు తేలడంతో న్యాయస్థానం తీర్పు- రెండేళ్ల పాటు వీరికి శిక్ష అమలుపై తాత్కాలిక నిలిపివేత
Published : May 7, 2026 at 4:59 PM IST
Chinese Defence Ministers Sentenced : చైనాలో అవినీతికి పాల్పడిన ఇద్దరు మాజీ రక్షణ మంత్రులకు ఆ దేశ న్యాయస్థానం మరణ శిక్ష విధించింది. మాజీ రక్షణ మంత్రులు వీ ఫెంగ్, లీ షాంగ్ఫులు భారీస్థాయిలో అవినీతికి పాల్పడినట్లు తేలడంతో వారికి మరణ శిక్ష విధిస్తూ అక్కడి న్యాయస్థానం తీర్పు వెలువరించింది. అయితే రెండేళ్ల పాటు వీరికి శిక్ష అమలుపై తాత్కాలిక నిలిపివేత ఇచ్చింది. రెండేళ్ల పాటు సత్ప్రవర్తనతో ఉంటే ఈ మరణశిక్ష జీవిత ఖైదుగా మారే అవకాశం ఉంటుంది. తమ పదవులుఅడ్డం పెట్టుకుని ఫెంగ్, షాంగ్ఫులు భారీగా ముడుపులు స్వీకరించినట్లు దర్యాప్తులో తేలింది. చైనా సైన్యంలోని కీలకమైన రాకెట్ ఫోర్స్ విభాగంలో నిధుల మళ్లింపు, పరికరాల కొనుగోలులో అవకతవకలకు పాల్పడినట్లు బయటపడింది.
ప్రధానంగా లీ షాంగ్ఫు రాకెట్ ఫోర్స్ విభాగ అధిపతిగా ఉన్న సమయంలో ఆయుధాల కొనుగోలు ఒప్పందాల్లో అవినీతికి పాల్పడ్డారని నిర్ధరణ అయ్యింది. అధ్యక్షుడు షీ జిన్పింగ్ స్వయంగా షాంగ్ఫుని రక్షణ మంత్రి పదవికి ఎంపిక చేశారు. జిన్పింగ్ నమ్మకాన్ని వమ్ము చేస్తూ అవినీతికి పాల్పడటంతో కఠిన శిక్ష పడింది. జిన్పింగ్ నాయకత్వంలో చైనా మిలిటరీలో జరుగుతున్న భారీ ప్రక్షాళనలో భాగంగానే ఈ శిక్షలు పడినట్లు తెలుస్తోంది.