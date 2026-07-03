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'ఫేక్ న్యూస్ ఆపండి- డైట్ కోక్ తాగండి'- వైరల్‌గా డాక్టర్ ట్రంప్ ఏఐ వీడియో

మరోసారి ఏఐ వీడియోతో ట్రంప్ హల్‌చల్- 'ట్రంప్ డెరేంజ్‌మెంట్ సిండ్రోమ్'కు చికిత్స ఇదేనంటూ చమత్కారం

Doctor Trump AI Video
Doctor Trump AI Video (Truth Social@realDonaldTrump)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : July 3, 2026 at 12:25 PM IST

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Doctor Trump AI Video : అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ మరోసారి ఏఐ సాయంతో రూపొందించిన వీడియోతో సోషల్ మీడియాలో చర్చనీయాంశంగా మారారు. ఈసారి తాను 'డాక్టర్ ట్రంప్'గా కనిపిస్తూ కనిపించారు. 'ట్రంప్ డెరేంజ్‌మెంట్ సిండ్రోమ్ (టీడీఎస్)'కు చికిత్స సూచిస్తున్నట్లుగా రూపొందించిన వ్యంగ్య వీడియోను తన 'ట్రూత్ సోషల్' వేదికలో పోస్టు చేశారు. ఈ వీడియో ప్రస్తుతం సామాజిక మాధ్యమాల్లో విస్తృతంగా వైరల్ అవుతోంది.

సుమారు 90 సెకన్ల నిడివి ఉన్న ఈ వీడియోలో ట్రంప్ తెల్లటి డాక్టర్ కోటు ధరించి కనిపిస్తారు. "మీకు లేదా తెలిసిన ఎవరికైనా టీడీఎస్ ఉందా? అయితే ఆందోళన చెందాల్సిన అవసరం లేదు. నేను డాక్టర్ ట్రంప్​ను. దీనికి చికిత్స ఉంది" అంటూ వీడియో ప్రారంభమవుతుంది. అనంతరం తన చికిత్స వల్ల ప్రయోజనం పొందిన రోగుల అభిప్రాయాలంటూ కొన్ని కల్పిత దృశ్యాలను చూపించారు.

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DOCTOR TRUMP AI VIDEO
DOCTOR TRUMP AI VIDEO

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