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మక్కా ఒప్పందంలోకి ఈజిప్ట్ ఎంట్రీ!- ఇరాన్ లేదా మరే దేశానికీ వ్యతిరేకం కాదన్న తుర్కియే

మక్కా సమష్టి రక్షణ ఒప్పందం ఎవరిని లక్ష్యంగా చేసుకున్నది కాదన్న తుర్కియే- ఇరాన్ లేదా మరే దేశానికీ వ్యతిరేకం కాదని స్పష్టీకరణ- ప్రాంతీయ స్థిరత్వం కోసమే ఒప్పందం వెల్లడి

Pak Saudi Turkey Defence Pact
మక్కా ఒప్పంద పత్రాలతో సౌదీ అరేబియా, పాకిస్థాన్‌, తుర్కియే దేశాధినేతలు ((Associated Press))
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 9, 2026 at 10:46 AM IST

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Pak Saudi Turkey Defence Pact : సౌదీ అరేబియా, పాకిస్థాన్‌లతో చేసుకున్న మక్కా సమష్టి రక్షణ ఒప్పందం ఇరాన్‌ లేదా మరే ఇతర దేశానికి వ్యతిరేకం కాదని తుర్కియే స్పష్టం చేసింది. ఈ మేరకు తుర్కియే విదేశాంగ శాఖ ఓ ప్రకటనను విడుదల చేసింది. తాము ఏ ఒక్క దేశాన్ని లక్ష్యంగా చేసుకోలేదని తమను తాము బలోపేతం చేసుకోవాలనే ఉద్దేశంతోనే ఒప్పందంపై సంతకం చేసినట్లు పేర్కొంది. ఇది ప్రాంతీయ స్థిరత్వం దిశగా వేసిన ఒక ముఖ్యమైన అడుగు అని వెల్లడించింది. సౌదీ అరేబియాలో నాటో తరహా భద్రతను ఏర్పాటు చేసుకోవాలన్న ఆలోచనతో పాక్‌, సౌదీ అరేబియా, తుర్కియే మక్కా సమష్టి రక్షణ ఒప్పందం కుదుర్చుకున్నాయి. ఏ ఒక్క దేశంపై దాడి జరిగినా, అది మూడు దేశాలపై జరిగిన దాడిగానే పరిగణిస్తామని ఈ ఒప్పందం స్పష్టం చేస్తుంది. అటు మక్కా ఒప్పందంలో తాజాగా ఈజిప్ట్‌ కూడా చేరనున్నట్లు తుర్కియే విదేశాంగ మంత్రి ప్రకటించింది. అంతేకాకుండా ఈ కూటమి మరింత విస్తరించే అవకాశం ఉందని భవిష్యత్తులో మరిన్ని దేశాలు తమతో చేతులు కలుపుతాయని భావిస్తున్నట్లు విశ్వాసం వ్యక్తం చేసింది. సౌదీ అరేబియాలోని పవిత్ర నగరమైన మక్కాలో శుక్రవారం ఈ ఒప్పందం జరిగింది. దీనిపై సౌదీ యువరాజు మహమ్మద్ బిన్ సల్మాన్, తుర్కియే అధ్యక్షుడు రెసెప్ తయ్యిప్ ఎర్డోగన్, పాకిస్థాన్ ప్రధాని షెహబాజ్ షరీఫ్ సంతకాలు చేశారు.

ఏ దేశాన్నీ ప్రత్యర్థిగా భావించము
"మక్కా సమష్టి రక్షణ ఒప్పందం" చమురు సంపన్న దేశమైన సౌదీ అరేబియా, అణు శక్తి కలిగిన పాకిస్థాన్, నాటోలో రెండో అతిపెద్ద సైన్యం అలాగే వేగంగా అభివృద్ధి చెందుతున్న రక్షణ పరిశ్రమను కలిగి ఉన్న తుర్కియేలను ఒకచోట చేర్చింది. ప్రాంతీయ అనిశ్చితి, యుద్ధం వల్ల తలెత్తే ముప్పులు వంటి కీలక విషయాల్లో ఈ ఒప్పందం ఆయా దేశాల మధ్య సహకారాన్ని, రక్షణ సామర్థ్యాన్ని బలోపేతం చేయనుంది" అని తుర్కియే విదేశాంగ మంత్రి హకాన్ ఫిడాన్ స్పష్టం చేశారు. తమపై శత్రుపూరిత చర్యలకు పాల్పడేంత వరకు ఏ దేశాన్నీ ప్రత్యర్థిగా భావించమని ​ఫిడాన్​ తెలిపారు. ఇటీవల తుర్కియే ప్రభుత్వ వార్తా సంస్థకు ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో ఆయన పలు కీలక విషయాలు వెల్లడించారు.

ఒప్పందంలో చేరడానికి ఆసక్తి చూపుతున్న ఇతర దేశాలు
"సమష్టి ముప్పును నిర్వచించేలా మేము ఏదీ లిఖితపూర్వకంగా లేదా ఒప్పంద రూపంలో నమోదు చేయలేదు. మాపై దాడి చేయని ఏ దేశమూ మాకు లక్ష్యం కాదు" అని ఫిడాన్ తెలిపారు. ఈ విధానం ఎలా పనిచేస్తుందన్న ప్రశ్నకు సమాధానంగా ఫిడాన్ మాట్లాడుతూ, ఒక సభ్య దేశం అధికారికంగా సహాయం కోరాల్సి ఉంటుందని, ఆ తర్వాత మిగిలిన రెండు దేశాలు అందించే సహాయం అనేది ఇంటెలిజెన్స్ సమాచార మార్పిడి నుంచి లాజిస్టిక్ మద్దతు, సైనిక దళాల మోహరింపు వరకు ఉండవచ్చని తెలిపారు. మరికొన్ని దేశాలు కూడా ఈ ఒప్పందంలో చేరడానికి ఆసక్తి చూపాయని చెప్పారు.

ఈ ఒప్పందం ప్రకారం, మూడు దేశాల విదేశాంగ, రక్షణ మంత్రులు, అలాగే ఆయా దేశాల సైనిక అధిపతులు క్రమం తప్పకుండా కమిటీ సమావేశాలు నిర్వహిస్తారు. అలాగే, సౌదీ అరేబియా కేంద్రంగా ఒక సచివాలయాన్ని కూడా ఏర్పాటు చేస్తాయని ఫిడాన్ వెల్లడించారు. కాగా, నాటో తరహా రక్షణ ఒప్పందం చేసుకోవాలన్నది ఇప్పటి ఆలోచన కాదు. 'అరబ్‌ వసంతం' తర్వాత ఉగ్రవాదానికి వ్యతిరేకంగా 34 ముస్లిం దేశాలు ఒక్కటవ్వాలని సౌదీ అరేబియా ప్రకటించింది. 2015లో మరోసారి ఈ తరహా ప్రతిపాదనను ఈజిప్ట్‌ చేసినా, సార్వభౌమాధికారం, ఇతరత్రా కారణాలతో ముందుకు సాగలేకపోయింది.

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