భారత్ సహా ఇతర దేశాలు మా చమురును కొనకుండా యూఎస్ అడ్డుకుంటోంది- రష్యా ఫైర్
అమెరికాపై మండిపడిన రష్యా- తమ నుంచి చమురు కొనుగోలు చేయకుండా భారత్, ఇతర మిత్రదేశాలను అగ్రరాజ్యం అడ్డుకునేందుకు ప్రయత్నిస్తుందని విమర్శలు
Russian Foreign Minister Sergei Lavrov (@mfa_russia)
Published : February 10, 2026 at 11:40 AM IST
Russia On India Oil Ban : అగ్రరాజ్యం అమెరికాపై రష్యా విమర్శలు గుప్పించింది. చౌకగా లభించే రష్యా చమురును కొనుగోలు చేయకుండా భారత్, ఇతర మిత్ర దేశాలను నిరోధించే ప్రయత్నాలను అమెరికా చేస్తోందని మండిపడింది. అలాగే అధిక ధరలకు యూఎస్ ఎల్ఎన్జీని కొనుగోలు చేయాలని భారత్, ఇతర దేశాలను అమెరికా బలవంతం చేస్తోందని విమర్శించింది. ఈ మేరకు ఓ టీవీ ఇంటర్వ్యూలో రష్యా విదేశాంగ మంత్రి సెర్గీ లావ్రోవ్ వ్యాఖ్యానించారు.