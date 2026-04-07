ఇరాన్లోని ఇంధన ప్లాంట్లకు ట్రంప్ హెచ్చరిక ఆందోళనకరం : ఐరాస చీఫ్
ఇరాన్కు ట్రంప్ ఏప్రిల్ 7 డెడ్లైన్పై ఐరాస చీఫ్ రియాక్షన్- విద్యుత్ కేంద్రాలు, వంతెనలపై దాడులు చేస్తామనడం సరికాదని వెల్లడి- అలాంటి ఎటాక్స్ అంతర్జాతీయ చట్టాలకు విరుద్ధమని స్పష్టీకరణ
Published : April 7, 2026 at 11:37 AM IST
UN Chief on Trump Warns Iran : ఇరాన్కు ఏప్రిల్ 7 డెడ్లైన్ విధిస్తూ అమెరికా ప్రెసిడెంట్ డొనాల్డ్ ట్రంప్ చేసిన సోషల్ మీడియా పోస్ట్పై ఐక్యరాజ్యసమితి సెక్రెటరీ జనరల్ ఆంటోనియో గుటెరస్ ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. ఒకవేళ మంగళవారం రాత్రి 8 గంటల్లోగా హర్మూజ్ జలసంధిని ఇరాన్ తెరవకుంటే ఇది పవర్ ప్లాంట్ డేగా, బ్రిడ్జ్ డేగా మిగిలిపోతుందని ట్రంప్ చేసిన ప్రకటన కలవరాన్ని పెంచేలా ఉందన్నారు. ఈ వివరాలను ఐరాస చీఫ్ ఆంటోనియో గుటెరస్ అధికార ప్రతినిధి స్టీఫెన్ డ్యుజారిక్ మీడియాకు వెల్లడించారు.
పశ్చిమాసియా యుద్ధంలో భాగమైన అన్ని దేశాలూ బాధ్యతాయుతంగా వ్యవహరించాలని, అంతర్జాతీయ చట్టాన్ని అనుసరించాలని ఆంటోనియో గుటెరస్ కోరుకుంటున్నారని అధికార ప్రతినిధి స్టీఫెన్ డ్యుజారిక్ తెలిపారు. ఏప్రిల్ 7లోగా ఇరాన్ ఒప్పందానికి అంగీకరించకపోతే విద్యుత్ కేంద్రాలు, వంతెనలు, ఇతర మౌలిక సదుపాయాలపై దాడులు చేస్తామని బెదిరిస్తూ ట్రంప్ చేసిన వ్యాఖ్యలు ఐక్యరాజ్యసమితి చీఫ్ను ఆందోళనకు గురిచేశాయని చెప్పారు.
శాంతియుత పరిష్కారమే ఏకైక మార్గం
'విద్యుత్ ప్లాంట్లు సహా ప్రజానీకం వినియోగించే మౌలిక సదుపాయాలపై దాడులు జరగకూడదు. సైనికపరమైన లక్ష్యం పరిధిలోకి వచ్చే పౌర మౌలిక సదుపాయాలపైనా దాడుల చేయకూడదని అంతర్జాతీయ మానవతా చట్టాలు చెబుతున్నాయి. ఎందుకంటే అలాంటి వాటిపై దాడులు జరిగితే, సాధారణ పౌరులకు తీవ్ర నష్టం జరిగే ముప్పు ఉంటుంది. అందుకే ట్రంప్ హెచ్చరికపై ఐరాస చీఫ్ ఆంటోనియో గుటెరస్ ఆందోళనగా ఉన్నారు. పశ్చిమాసియా సైనిక ఉద్రిక్తతలు ఇప్పటికే తీవ్రస్థాయికి చేరాయని, ఇక యుద్ధాన్ని ఆపేయాలని ఆంటోనియో గుటెరస్ పిలుపునిస్తున్నారు. అంతర్జాతీయ వివాదాలకు శాంతియుత పరిష్కారం మినహా మరే అత్యుత్తమ ప్రత్యామ్నాయం లేదు అనేది ఐరాస చీఫ్ అభిప్రాయం' అని అధికార ప్రతినిధి స్టీఫెన్ డ్యుజారిక్ తెలిపారు.
యుద్ధ నేరాలను కోర్టులే నిర్ణయిస్తాయి
విద్యుత్ ప్లాంట్లు సహా పౌర మౌలిక సదుపాయాలపై దాడులు చేయడం యుద్ధ నేరమని ఐరాస చీఫ్ భావిస్తున్నారా అని స్టీఫెన్ డ్యుజారిక్ను విలేకరులు ప్రశ్నించారు. దీనికి బదులిస్తూ, అలాంటి దాడులు కచ్చితంగా అంతర్జాతీయ చట్టాలకు విరుద్ధమైనవని ఆయన స్పష్టం చేశారు. అయితే ఆ తరహా ఎటాక్స్ యుద్ధ నేరమా ? కాదా ? అనేది కోర్టులు నిర్ణయిస్తాయని తేల్చి చెప్పారు.
ముగియబోతున్న ట్రంప్ డెడ్లైన్
ఏప్రిల్ 5న ఇరాన్కు అమెరికా ప్రెసిడెంట్ డొనాల్డ్ ట్రంప్ సంచలన హెచ్చరిక చేశారు. 'ఏప్రిల్ 7న రాత్రి 8 గంటల్లోగా హర్మూజ్ జలసంధిని ఇరాన్ తెరవాల్సిందే. లేదంటే ఆ రోజు ఇరాన్కు పవర్ ప్లాంట్ డేగా, బ్రిడ్జ్ డేగా మారిపోతుంది. ఆ ఒక్కరోజే ఇరాన్లోని అన్ని పవర్ ప్లాంట్లను, వంతెనలను లేపేస్తాం. వాటి నామరూపాలు లేకుండా చేస్తాం. ఇరాన్ను నరక కూపంగా మారుస్తాం' అని ట్రంప్ వార్నింగ్ ఇచ్చారు. ట్రంప్ విధించిన డెడ్లైన్ ఇంకొన్ని గంటల్లో ముగియబోతోంది. ఈ తరుణంలో ట్రంప్ వ్యాఖ్యలపై ఐరాస చీఫ్ ఆందోళన వ్యక్తం చేయడం గమనార్హం.
డెడ్లైన్పై ట్రంప్ చర్చోపచర్చలు
ఇరాన్కు విధించిన డెడ్లైన్ను ట్రంప్ పొడిగించే అవకాశాలు ఉన్నాయంటూ అంతర్జాతీయ మీడియాలో కథనాలు వస్తున్నాయి. ప్రస్తుతం పలు దేశాల మధ్యవర్తిత్వంతో అమెరికా, ఇరాన్ మధ్య చర్చలు జరుగుతున్నందున, డెడ్లైన్ను పొడిగించే ఛాన్స్లు ఎక్కువగా ఉన్నాయని అంటున్నారు. హర్మూజ్ జలసంధిని తెరవడంతో పాటు శుద్ధి చేసిన యురేనియంను అప్పగించేందుకు ఇరాన్ అంగీకరిస్తేనే కాల్పుల విరమణకు ఓకే చెప్పాలని అమెరికాను సౌదీ అరేబియా, యూఏఈ పాలకులు ఒత్తిడి చేస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఇరాన్ డెడ్లైన్పై తదుపరిగా ఏం చేయాలనే దానిపై తన ప్రభుత్వంలోని సన్నిహితులు, విశ్వసనీయులతో ట్రంప్ చర్చోపచర్చలు జరుపుతున్నట్లు సమాచారం. చివరకు ఏ నిర్ణయం తీసుకుంటారో వేచి చూడాలి.