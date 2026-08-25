రికార్డ్ స్థాయిలో పడిపోయిన ట్రంప్ పాపులారిటీ- ఇరాన్తో యుద్ధమే కారణం: సర్వే
భారీగా ప్రజాదరణ కోల్పోయిన డొనాల్డ్ ట్రంప్- ఇరాన్తో అమెరికా సుదీర్ఘ యుద్ధమే కారణం- రాయిటర్స్ ఇప్సోస్ సర్వేలో వెల్లడి
Published : August 25, 2026 at 3:16 PM IST
Trump Popularity : ఇరాన్తో సుదీర్ఘంగా సైనిక ఘర్షణలు జరుగుతున్న నేపథ్యంలో, అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్నకు ఉన్న ప్రజాదరణ రికార్డు స్థాయిలో పడిపోయింది. రాయిటర్స్ ఇప్సోస్ పోల్ ఈ విషయాన్ని సోమవారం వెల్లడించింది. ఇరాన్తో అమెరికా చేస్తున్న యుద్ధానికి మద్దతు తెలిపే వారి సంఖ్య దేశంలో అత్యంత కనిష్ఠ స్థాయికి పడిపోయిందని పేర్కొంది. అమెరికా వ్యాప్తంగా నాలుగు రోజులపాటు 1,215 మంది అమెరికన్ వయోజనులపై ఈ సర్వే నిర్వహించినట్లు రాయిటర్స్ ఇప్సోస్ పోల్ తెలిపింది. ఈ సర్వేలో అటుఇటుగా 3 శాతం వరకు మార్జిన్ ఆఫ్ ఎర్రర్ ఉండవచ్చని వెల్లడించింది.
సైనిక చర్యకు తగ్గిన మద్దతు
తాజా సర్వే ప్రకారం, ఇరాన్పై అమెరికా జరుపుతున్న సైనిక చర్యకు కేవలం 31 శాతం మంది అమెరికన్లు మాత్రమే మద్దతు ఇస్తున్నారు. వాస్తవాకి ఈ ఏడాది మార్చిలో నిర్వహించిన సర్వేలో 37 శాతం మంది ఇరాన్-యూఎస్ సైనిక ఘర్షణకు మద్దతు ఇవ్వగా, ఈ నెల ప్రారంభంలో 34 శాతం మంది మద్దతు ఇచ్చారు. కాగా ఇప్పుడు ఏకంగా దీనికి మద్దతు ఇచ్చేవారి సంఖ్య 31 శాతానికి తగ్గిపోవడం గమనార్హం.