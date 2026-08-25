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రికార్డ్ స్థాయిలో పడిపోయిన ట్రంప్ పాపులారిటీ- ఇరాన్​తో యుద్ధమే కారణం: సర్వే

భారీగా ప్రజాదరణ కోల్పోయిన డొనాల్డ్ ట్రంప్-​ ఇరాన్​తో అమెరికా సుదీర్ఘ యుద్ధమే కారణం- రాయిటర్స్ ఇప్సోస్​ సర్వేలో వెల్లడి

Donald Trump
Donald Trump (Associated Press)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 25, 2026 at 3:16 PM IST

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Trump Popularity : ఇరాన్​తో సుదీర్ఘంగా సైనిక ఘర్షణలు జరుగుతున్న నేపథ్యంలో, అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్​ ట్రంప్​నకు ఉన్న ప్రజాదరణ రికార్డు స్థాయిలో పడిపోయింది. రాయిటర్స్ ఇప్సోస్ పోల్​ ఈ విషయాన్ని సోమవారం వెల్లడించింది. ఇరాన్​తో అమెరికా చేస్తున్న యుద్ధానికి మద్దతు తెలిపే వారి సంఖ్య దేశంలో అత్యంత కనిష్ఠ స్థాయికి పడిపోయిందని పేర్కొంది. అమెరికా వ్యాప్తంగా నాలుగు రోజులపాటు 1,215 మంది అమెరికన్​ వయోజనులపై ఈ సర్వే నిర్వహించినట్లు రాయిటర్స్​ ఇప్సోస్​ పోల్​ తెలిపింది. ఈ సర్వేలో అటుఇటుగా 3 శాతం వరకు మార్జిన్ ఆఫ్​ ఎర్రర్​ ఉండవచ్చని వెల్లడించింది.

సైనిక చర్యకు తగ్గిన మద్దతు
తాజా సర్వే ప్రకారం, ఇరాన్​పై అమెరికా జరుపుతున్న సైనిక చర్యకు కేవలం 31 శాతం మంది అమెరికన్లు మాత్రమే మద్దతు ఇస్తున్నారు. వాస్తవాకి ఈ ఏడాది మార్చిలో నిర్వహించిన సర్వేలో 37 శాతం మంది ఇరాన్​-యూఎస్​ సైనిక ఘర్షణకు మద్దతు ఇవ్వగా, ఈ నెల ప్రారంభంలో 34 శాతం మంది మద్దతు ఇచ్చారు. కాగా ఇప్పుడు ఏకంగా దీనికి మద్దతు ఇచ్చేవారి సంఖ్య 31 శాతానికి తగ్గిపోవడం గమనార్హం.

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