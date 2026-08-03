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ట్రంప్​ యుద్ధ వ్యూహంపై గల్ఫ్ దేశాలు తీవ్ర అసంతృప్తి: రిపోర్ట్​

పశ్చిమాసియా ఉద్రిక్తతలు- అమెరికా అనుసరిస్తున్న వ్యూహంపై గల్ఫ్ దేశాల్లో అసహనం- ఈ వివాదం వల్ల తాము నిరంతరం దాడులను ఎదుర్కోవాల్సి వస్తోందని గల్ఫ్ దేశాల ఆందోళన- 'ది వాల్ స్ట్రీట్ జర్నల్' నివేదిక

Donald Trump
Donald Trump (Associated Press)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 3, 2026 at 8:18 AM IST

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Gulf Allies Frustrated On Trump : ఇరాన్‌తో సుదీర్ఘకాలంగా సాగుతున్న సైనిక వైరం పశ్చిమాసియా అంతటా భద్రతాందోళనలను పెంచుతున్న వేళ, అమెరికా అనుసరిస్తున్న విధానాలపై గల్ఫ్ దేశాల్లో తీవ్ర అసహనం వ్యక్తమవుతోందా? ఇరాన్‌తో ఎలా వ్యవహరించాలన్న దానిపై యూఎస్ వద్ద స్పష్టమైన, స్థిరమైన వ్యూహం కొరవడిందా? అందువల్లే తమ దేశాలు నిరంతరం ఇరాన్ ప్రతికార దాడుల ముప్పును ఎదుర్కోవాల్సి వస్తోందని అమెరికాకు అత్యంత సన్నిహితంగా ఉండే గల్ఫ్ భాగస్వామ్య దేశాలు ఆందోళన చెందుతున్నాయా? అంటే ఈ ప్రశ్నలకు అవుననే సమాధానాలు వస్తున్నాయి. తాజాగా అమెరికాకు చెందిన ప్రముఖ పత్రిక 'ది వాల్ స్ట్రీట్ జర్నల్' ప్రచురించిన నివేదిక ఈ విషయాన్నే మరింత బలపరుస్తుండడం గమనార్హం.

అమెరికా- ఇరాన్ మధ్య దీర్ఘకాలంగా ఉద్రిక్తతలు కొనసాగుతున్నాయి. ఈక్రమంలో ఈ పోరాటంలో ఇరాన్ చేసే ప్రతికార దాడులకు తామే మొదటి బలిపశువులుగా మారుతున్నామని గల్ఫ్ భాగస్వామ్య దేశాలు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నాయి. అలాగే, గల్ఫ్ దేశాల ఆందోళనకు గల కారణాలను కూడా 'ది వాల్ స్ట్రీట్ జర్నల్' రాసుకొచ్చింది. అవేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.

డబ్ల్యూఎస్​జే నివేదిక ప్రకారం, అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ అనుసరిస్తున్న వైఖరిలో స్థిరత్వం కనిపించడం లేదని డబ్ల్యూఎస్​జే పేర్కొంది. ఒకసారి తీవ్రమైన సైనిక హెచ్చరికలు జారీ చేయడం, మరుసటి రోజే దాడులను వాయిదా వేసి శాంతి ఒప్పందాలపై ఆశలు వ్యక్తం చేయడం వల్ల అమెరికా దీర్ఘకాలిక వ్యూహం ఏమిటో అర్థం కాక గల్ఫ్ దేశాలు తీవ్ర అయోమయానికి గురవుతున్నాయి.

అమెరికాతో యుద్ధ వాతావరణం ముదిరితే, ఇరాన్ నేరుగా అమెరికాపై కంటే తమ సమీపంలో ఉన్న గల్ఫ్ దేశాల పైన, వాటి ముఖ్యమైన చమురు క్షేత్రాలు, ఇంధన మౌలిక వసతుల పైన ప్రతికార దాడులు చేసే ప్రమాదం ఉంది. ఈ క్రమంలో ఇరాన్ వేసే క్షిపణులు, డ్రోన్లను ఎదుర్కొనేందుకు తమ వద్ద ఉన్న వైమానిక రక్షణ వ్యవస్థలు సరిపోవని గల్ఫ్ దేశాలు భయపడుతున్నాయి. అందుకే అమెరికా నుంచి అదనపు రక్షణ ఆయుధాలను, రక్షణ హామీని కోరుతున్నాయని డబ్ల్యూఎస్‌జే నివేదిక స్పష్టం చేసింది. హర్మూజ్ జలసంధి మూతపడటం, పశ్చిమాసియా అంతటా యుద్ధ భయాలు నెలకొనడం వల్ల వ్యాపారం, చమురు ఎగుమతులు, ప్రాంతీయ స్థిరత్వం దెబ్బతింటాయని గల్ఫ్ దేశాలు ఆందోళన చెందుతున్నాయి.

గల్ఫ్ దేశాల ఆందోళనపై ఇజ్రాయెల్ మాజీ సైనిక నిఘా అధికారి డాని సిట్రినోవిచ్ వాల్ స్ట్రీట్ జర్నల్‌తో మాట్లాడారు. "ప్రస్తుత పరిస్థితుల్లో ఇజ్రాయెల్ ప్రధాని బెన్యామిన్ నెతన్యాహు కంటే గల్ఫ్ దేశాల నేతల మాటకే డొనాల్డ్ ట్రంప్ వద్ద ఎక్కువ ప్రధాన్యత ఉంది. గల్ఫ్ నాయకులు ఇతర విషయాల కంటే ప్రాంతీయ స్థిరత్వానికే ప్రథమ ప్రాధాన్యం ఇస్తారు. ఇరాన్ మౌలిక వసతులపై వైమానిక దాడులు జరిగితే, దానికి ప్రతికారంగా ఇరాన్ తమ కీలక ఇంధన కేంద్రాలను ధ్వంసం చేస్తుందని వారు తీవ్రంగా భయపడుతున్నారు" అని డాని ట్రినోవిచ్ చెప్పారు.

సౌదీ అరేబియా vs యూఏఈ
ఇరాన్ సంక్షోభాన్ని ఎదుర్కొనే విషయంలో గల్ఫ్ మిత్రదేశాల కూడా భిన్నాభిప్రాయాలు కనిపిస్తున్నాయని డబ్ల్యూఎస్‌జే నివేదిక పేర్కొంది. సౌదీ అరేబియా క్రౌన్ ప్రిన్స్ మహమ్మద్ బిన్ సల్మాన్ పదే పదే ట్రంప్‌తో మాట్లాడి దౌత్య మార్గాన్ని ఎంచుకోవాలని కోరుతున్నారు. అమెరికా బలవంతంగా హర్మూజ్ జలసంధిని సైనిక బలంతో తెరవాలని చేసిన ప్లాన్‌ను కూడా సౌదీ తొలుత నిరోధించింది. ప్రత్యక్ష యుద్ధం జరిగితే తమ చమురు క్షేత్రాలు, ఇంధన మౌలిక వసతులపై ఇరాన్ భీకర ప్రతికార దాడులు చేస్తుందనే ఆందోళన సౌదీకి ఉన్నదని డబ్ల్యూఎస్‌జే నివేదించింది.

మరోవైపు, దీనికి విరుద్ధంగా యూఏఈ మాత్రం ఇరాన్‌పై అత్యంత కఠినమైన సైనిక బలాన్ని ప్రయోగించాలని ట్రంప్‌పై ఒత్తిడి తెస్తోంది. ఇరాన్ విప్లవాత్మక గార్డ్స్ లొంగిరావాలంటే అమెరికా వైమానిక దాడులతో పాటు హర్మూజ్ జలసంధిని తన సైనిక నిఘాలోకి తీసుకోవాలని, అవసరమైతే గ్రౌండ్ ఆపరేషన్లను కూడా చేపట్టాలని యూఏఈ సూచిస్తోందని డబ్ల్యూఎస్‌జే రాసుకొచ్చింది.

అమెరికా అంతర్గత రాజకీయాల ఒత్తిడి
ఇరాన్‌తో యుద్ధం విషయంలో దేశం బయట నుంచే కాకుండా, అమెరికాలో కూడా ట్రంప్‌పై తీవ్రమైన రాజకీయ ఒత్తిడి ఉన్నట్లు డబ్ల్యూఎస్‌జే పేర్కొంది. నవంబర్‌లో మధ్యంతర ఎన్నికలు ఉన్న నేపథ్యంలో ఇరాన్‌తో జరుగుతున్న ఈ యుద్ధం అమెరికా ప్రజల్లో తీవ్ర అసంతృప్తిని కలిగించే అవకాశం ఉందన్న అభిప్రాయం వ్యక్తమవుతోంది. ఓటర్లలో పెరుగుతున్న ఆగ్రహం రిపబ్లికన్ పార్టీ అవకాశాలను దెబ్బతీస్తుందనే భయం ఆ పార్టీలో ఉన్నట్లు డబ్ల్యూఎస్‌జే తన నివేదికలో చెప్పింది. ఇరాన్ సైతం ట్రంప్ ఎదుర్కొంటున్న ఈ రాజకీయ ఒత్తిడిని గమనిస్తోందని, ఒకవేళ దౌత్య చర్చలు విఫలమైతే అమెరికా దాడులు చేయకముందే ముందస్తు ప్రతికార దాడులకు దిగేందుకు ఐఆర్‌జీసీ వ్యూహాలు రచిస్తోందని సమాచారం.

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