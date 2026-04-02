చర్చలకు రాకపోతే ఇరాన్ను రాతియుగానికి తీసుకెళ్తాం - ట్రంప్ హెచ్చరిక
ఇరాన్తో యుద్ధంపై జాతిని ఉద్దేశించి ట్రంప్ కీలక ప్రసంగం- ఇరాన్ అణ్వయుధాలు కలిగి ఉండేందుకు అంగీకరించేది లేదని ప్రకటన- ఇరాన్ ఆయుధాలను ధ్వంసం చేశామని వెల్లడి
Published : April 2, 2026 at 6:45 AM IST
Trump's Address to the Nation: ఇరాన్ చర్చలకు రాకపోతే ఆ దేశాన్ని రాతి యుగంలోకి తీసుకెళ్తామని అమెరికా అధ్యక్షుడు ట్రంప్ హెచ్చరించారు. ఇరాన్తో యుద్ధం ఇంకా ముగియలేదని, అతి త్వరలో ముగిస్తామని ట్రంప్ చెప్పారు. ఇరాన్తో యుద్ధంపై జాతిని ఉద్దేశించి గురువారం ట్రంప్ కీలక ప్రసంగం చేశారు. ఇరాన్ కీలక నాయకత్వం అంతమైందని ట్రంప్ ప్రకటించారు. ఇరాన్ నౌకాదళం కూడా ధ్వంసమైందని వెల్లడించారు. యుద్ధం వల్ల ఇరాన్ పెద్దఎత్తున నష్టపోయినట్లు చెప్పారు. అమెరికా భద్రత కోసం ఆపరేషన్ ఎపిక్ ఫ్యూరీ అవసరమన్నారు.
ఇరాన్ గర్వంగా చెప్పుకునే క్షిపణి, డ్రోన్ ప్రయోగ సామర్థ్యం ఇప్పుడు నామమాత్రంగా మారిందని, వారి ఆయుధ కర్మాగారాలు, రాకెట్ లాంచర్లు అమెరికా బాంబుల ధాటికి ఛిద్రమయ్యాయని చెప్పారు. ఇరాన్ సైనిక, రాజకీయ నాయకత్వంలో చాలామంది ఇప్పటికే హతమయ్యారని, ఉగ్రవాద మూలాలున్న పాత నాయకత్వం ఇప్పుడు లేదని వెల్లడించారు.
ఇరాన్ తాను చేసిన తప్పులకు ఇప్పుడు శిక్ష అనుభవిస్తోందని ట్రంప్ వివరించారు. సంక్షోభం ముగిశాక హర్మూజ్ జలసంధి తెరుచుకుంటుందని చెప్పారు. హర్మూజ్ జలసంధి నుంచి వచ్చే చమురు తమకు అవసరం లేదన్నారు. ఇరాన్ ఉగ్రవాదాన్ని ప్రోత్సహిస్తోందని, అందుకే ఆ దేశంపై యుద్ధం ప్రకటించామన్నారు. ఇరాన్లో ఇప్పటికే పాలన మార్పు ప్రక్రియ మొదలైనట్లు ట్రంపు వివరించారు. పాతతరం నాయకుల స్థానంలో తక్కువ తీవ్రవాద ధోరణి ఉన్న కొత్త నాయకత్వం వచ్చిందన్నారు. అయినప్పటికీ, తమ షరతులకు లోబడి ఒప్పందం కుదుర్చుకోకపోతే ఎవరినీ వదిలిపెట్టే ప్రసక్తి లేదని స్పష్టం చేశారు.
#WATCH | Addressing the nation, US President Donald Trump says, " as we speak this evening, it's been just one month since the united states military began operation epic fury, targeting the world's number one state sponsor of terror, iran. in these past 4 weeks, our armed forces… pic.twitter.com/mk0SI9iXsk— ANI (@ANI) April 2, 2026
రాబోయే రెండు, మూడు వారాల్లో ఇరాన్పై మునుపెన్నడూ లేని విధంగా దాడులు చేయబోతున్నామని ట్రంప్ హెచ్చరించారు. ఇప్పటివరకు తాము కేవలం సైనిక స్థావరాలనే లక్ష్యంగా చేసుకున్నామని, కానీ ఇరాన్ చర్చలకు రాకపోతే ఆ దేశంలోని విద్యుత్ కేంద్రాలను ధ్వంసం చేస్తామని, ఆ దేశ ఆర్థిక వెన్నెముక అయిన చమురు నిక్షేపాలను కూడా లక్ష్యంగా చేసుకుంటామన్నారు. అమెరికాను అడ్డుకునే శక్తి ఎవరికీ లేదని ఆయన స్పష్టం చేసారు.
ఇజ్రాయెల్ మ్యాప్లోనే ఉండేది కాదు
2015లో జరిగిన ఇరాన్-అమెరికా మధ్య జరిగిన అణు ఒప్పందంపై ట్రంప్ మరోసారి విమర్శలు గుప్పించారు. నాడు ఒబామా 1.7 బిలియన్ డాలర్లకు ఇరాన్తో అణు ఒప్పందం చేసుకున్నారని చెప్పారు.ఆ ఒప్పందం ఇరాన్కు అపారమైన అణు ఆయుధ సంపత్తిని సమకూర్చేదని ఆయన అభిప్రాయపడ్డారు. తాను ఆ ఒప్పందం నుంచి తప్పుకోకపోయి ఉంటే, ఇప్పటికే ఇరాన్ చేతిలో భారీ అణుబాంబులు ఉండేన్నారు. ఒకవేళ అదే జరిగి ఉంటే, ఈరోజు మధ్యప్రాచ్యం ఉండేది కాదని, ముఖ్యంగా ఇజ్రాయెల్ దేశం మ్యాప్లోనే ఉండేది కాదని చెప్పుకొచ్చారు. ఇరాన్ ఎప్పటికీ అణుబాంబును తయారు చేయకుండా చూడటమే తన అంతిమ లక్ష్యమని ఆయన స్పష్టం చేశారు.
ఎల్లప్పుడూ దౌత్య మార్గానికే తన నా మొదటి ప్రాధాన్యతని ట్రంప్ వ్యాఖ్యానించారు. ఇరాన్ అణ్వాయుధాల కోసం అలుపెరుగని అన్వేషణ చేసిందన్నారు. జూన్లో 'ఆపరేషన్ మిడ్నైట్ హామర్'లో భాగంగా ఇరాన్ అణు కేంద్రాలపై దాడి చేశామన్నారు. ఇరాన్ అణు కేంద్రాలపై బి-2 బాంబర్లు విరుచుకుపడ్డాయని చెప్పుకొచ్చారు. ఇరాన్ అణు స్థావరాలను పూర్తిగా ధ్వంసం చేశామన్నారు. ఇరాన్ అణు కార్యక్రమాలను పునర్నిర్మించుకునే యత్నం చేసిందన్నారు. అంతేకాకుండా, ఆ దేశం పెద్ద సంఖ్యలో బాలిస్టిక్ క్షిపణులను నిర్మిస్తోందని చెప్పారు. అమెరికా, యూరప్, ఇతర దేశాలపై క్షిపణుల ప్రయోగానికి యత్నిస్తోందని ఆరోపించారు.
గత అధ్యక్షులు చేసిన తప్పులను సరిచేస్తున్నా
ఇజ్రాయెల్, అమెరికా నాశనం కావాలని 47 ఏళ్లుగా ఇరాన్ తాపత్రయ పడుతోందని ట్రంప్ అన్నారు. తమతో యుద్ధానికి దిగి ఇరాన్ తమ దేశంలోని 45 వేల మంది పౌరుల మృతికి కారణమైందని ఆరోపించారు. తన పాలనలో ఎన్నో విజయాలను సాధించామని, గత అధ్యక్షులు చేసిన తప్పులను సరిచేస్తున్నట్లు వెల్లడించారు. యుద్ధంలో అమెరికా మరోసారి భారీ విజయం సాధించబోతున్నట్లు చెప్పారు.