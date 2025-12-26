ETV Bharat / international

ఫ్లోరిడాలో ఆదివారం ట్రంప్​తో జెలెన్‌స్కీ భేటీ- ఆ అంశాలపైనే కీలక చర్చలు!

ఉక్రెయిన్, అమెరికా మాత్రమే కాకుండా యూరోపియన్లు కూడా పాలుపంచుకోవాలని జెలెన్‌స్కీ ఆశాభావం

Published : December 26, 2025 at 9:48 PM IST

Trump Zelensky Meeting : అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్​ ట్రంప్​, ఉక్రెయిన్​ అధ్యక్షుడు జెలెన్‌స్కీ భేటీ కానున్నారు. ఆదివారం ఫ్లోరిడాలో ట్రంప్​తో సమావేశం కానున్నట్లు జెలెన్​స్కీ శుక్రవారం వెల్లడించారు. ఆదివారం జరిగే చర్చల సందర్భంగా ఉక్రెయిన్‌కు భద్రతా హామీల గురించి చర్చిస్తామని చెప్పారు. ముఖ్యంగా 20-సూత్రాల ప్రణాళికపై చర్చిస్తామని, ఇది దాదాపు 90 శాతం సిద్ధమైందని తెలిపారు. ఇంకా ఒక ఆర్థిక ఒప్పందం గురించి కూడా చర్చిస్తామని జెలెన్​ స్కీ పేర్కొన్నారు. అయితే చివరకు ఇది ఖరారవుతుందో లేదో తాను చెప్పలేనని అన్నారు. ఉక్రెయిన్​కు సంబంధించిన ప్రాంతీయ సమస్యలను కూడా ఈ భేటీలో ప్రస్తావిస్తామని వివరించారు. ఇందులో ఉక్రెయిన్, అమెరికా మాత్రమే కాకుండా యూరోపియన్లు కూడా పాలుపంచుకోవాలని తాము ఆశిస్తున్నట్లు చెప్పారు. కానీ ఇంత తక్కువ వ్యవధిలో సాధ్యమవుతుందా అని సందేహం వ్యక్తం చేశారు.

మరోవైపు అమెరికా ప్రతిపాదించిన శాంతి ప్రణాళికపై ఆ దేశ ప్రత్యేక దూత స్టీవ్‌ విట్‌కాఫ్, ట్రంప్‌ అల్లుడు కుష్నర్‌లతో భేటీ ఆశాజనకంగా జరిగిందని ఉక్రెయిన్ అధ్యక్షుడు జెలెన్​ స్కీ చెప్పారు. వీరితో చర్చల అనంతరం ఎక్స్ వేదికగా మాట్లాడిన జెలెన్‌స్కీ, ఉక్రెయిన్‌లో శాశ్వత శాంతికి దారి తీసే కీలక అంశాలపై చర్చించినట్లు తెలిపారు. ముఖ్యంగా ఉక్రెయిన్ భద్రత, పునర్నిర్మాణం, శాశ్వత శాంతి ఇవే ఉక్రెయిన్‌, అమెరికా, యూరప్‌ సహా మిత్రదేశాలు సాధించాల్సిన లక్ష్యాలన్నారు. శాంతి ఒప్పందానికి సంబంధించిన కొన్ని పత్రాలు పూర్తిగా సిద్ధమయ్యాయని, మరికొన్ని తుది దశకు చేరుకున్నాయన్నారు. అన్ని విషయాలు కొలిక్కి వచ్చినప్పటికీ, ఇంకా కొన్ని అత్యంత సున్నితమైన అంశాలపై స్పష్టత రావాల్సి ఉందని జెలెన్‌స్కీ స్పష్టం చేశారు. వీటిని ఎలా పరిష్కరించాలి? ఒప్పందాన్ని అమలు చేయడంలో అమెరికా బృందంతో కలిసి తాము ఒక అవగాహనకు వచ్చామని వివరించారు. రానున్న రోజుల్లో చర్చల ప్రక్రియ మరింత వేగవంతం ఉండబోతోందని, ఒక్క రోజు కూడా వృథా చేయకూడదన్న ఉద్దేశంతో ఉక్రెయిన్ రక్షణ మంత్రి నేరుగా అమెరికా ప్రతినిధులతో నిరంతరం సంప్రదింపులు జరుపుతారని వెల్లడించారు.

దాదాపు నాలుగేళ్లుగా జరుగుతున్న రష్యా-ఉక్రెయిన్ యుద్ధానికి ముగింపు పలికే దిశగా అమెరికా నేతృత్వంలో విస్తృత దౌత్య ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారు. ఈ క్రమంలోనే పలు కీలక అంశాల్లో వాటి మధ్య ఏకాభిప్రాయం కుదిరినా, కొన్నింటికి రెండు దేశాల నుంచి తీవ్ర వ్యతిరేకత వస్తుంది. ఒక ప్రాంత నియంత్రణతోపాటు జపోరిజియా అణు విద్యుత్తు ప్లాంటు నిర్వహణపైనే రెండు దేశాల మధ్య ఏకాభిప్రాయం కుదరాల్సి ఉంది. తాము చాలా అంశాలకు అంగీకరించామని, ఇక రష్యా అధ్యక్షుడు పుతిన్‌ కోర్టులోనే బంతి ఉందని ఉక్రెయిన్‌ అధ్యక్షుడు జెలెన్‌స్కీ తేల్చి చెప్పారు. ఈ క్రమంలోనే అమెరికా అధ్యక్షుడు ట్రంప్​తో జెలెన్​ స్కీ భేటీ కావడం ప్రాధాన్యం సంతరించుకుంది.

స్వేచ్ఛా ప్రాంతంగా
డాన్‌బాస్‌ అని పిలిచే డొనెట్స్క్, లుహాన్స్క్‌ ప్రాంతాల ఆధిపత్యంపైనే వివాదం ఉందని ఉక్రెయిన్​ అధ్యక్షుడు జెలెన్‌స్కీ తెలిపారు. ఇది అత్యంత క్లిష్టమైన అంశమని, నేతల స్థాయిలోనే చర్చిస్తామని వివరించారు. అయితే ఈ ప్రాంతంపై పూర్తి ఆధిపత్యం కావాలని రష్యా డిమాండు చేస్తుండగా, ఇందులో కొంత ప్రాంతం ఇంకా ఉక్రెయిన్‌ ఆధీనంలోనే ఉంది. ఈ కారణంగా రష్యా డిమాండును ఉక్రెయిన్‌ తిరస్కరిస్తోంది. అయితే, దీనికి అమెరికా ఒక పరిష్కారం సూచిస్తోంది. స్వేచ్ఛా ఆర్థిక ప్రాంతంగా దీనిని మారుద్దామని సలహా ఇచ్చింది. అయితే దానిని రెఫరెండం ఆధారంగా నిర్ణయించాలని, ఉక్రెయిన్‌ ప్రజలు వారి భవిష్యత్తును వారే నిర్ణయించుకుంటారని జెలెన్‌స్కీ పట్టుపడుతున్నారు.

యూరప్​లోనే అతి పెద్దదైన జపోరిజియా అణు విద్యుత్తు కేంద్రాన్ని రష్యా, ఉక్రెయిన్‌ల కన్సార్షియం ఏర్పాటు చేసి నిర్వహిద్దామని అమెరికా ప్రతిపాదించింది. దీనిపై ఇద్దరికీ సమాన భాగస్వామ్యం ఉండేలా చూస్తామని చెప్పింది. కానీ ప్రస్తుతం రష్యా ఆధీనంలో ఉన్న ఈ విద్యుత్తు కేంద్రంపై కన్సార్షియాన్ని ఉక్రెయిన్‌ వ్యతిరేకిస్తోంది. ఈ రెండు ఆంశాలపై ఏకాభిప్రాయం రాలేదన్న జెలెన్‌స్కీ, ఇవి తప్ప మిగిలిన అన్ని అంశాల్లో దాదాపు ఏకాభిప్రాయం సాధించామని వివరించారు.

శాంతి ఒప్పందంపై ట్రంప్ ప్రతినిధులతో జెలెన్‌స్కీ భేటీ- పత్రాలు సిద్ధమని వెల్లడి

'మాకున్న కోరిక ఆదొక్కటే'- పుతిన్​ మరణంపై జెలెన్​స్కీ పరోక్ష వ్యాఖ్యలు

