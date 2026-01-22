ETV Bharat / international

వెనక్కి తగ్గిన ట్రంప్- ఐరోపా దేశాలపై సుంకాలు ఉండవని ప్రకటన

గ్రీన్‌లాండ్‌కు మద్దతిచ్చే ఈయూ దేశాలపై సుంకాల విషయంలో వెనక్కి తగ్గిన ట్రంప్- ఫిబ్రవరి 1 నుంచి టారిఫ్‌లు అమలుచేస్తామన్న హెచ్చరికను ఉపసంహరించుకున్న ట్రంప్

Trump On EU Tariffs
Trump (AP)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : January 22, 2026 at 7:13 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Trump On EU Tariffs : గ్రీన్​లాండ్​ను అమెరికాకు అప్పగించే విషయంలో యూరోపియన్ దేశాలతో కొద్ది రోజులుగా సాగుతున్న తీవ్ర ఉద్రిక్తతలకు తాత్కాలికంగా తెరపడింది. నాటో సెక్రటరీ జనరల్ మార్క్ రుట్టేతో జరిపిన చర్చలు సఫలం కావడంతో, యూరోపియన్ దేశాలపై ఫిబ్రవరి 1 నుంచి విధించాలనుకున్న సుంకాల విషయంలో వెనక్కి తగ్గుతున్నట్లు అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ ప్రకటించారు. తన ప్రకటనను ఉపసంహరించుకుంటున్నట్లు వెల్లడించారు. స్విట్జర్లాండ్‌లోని దావోస్‌లో జరుగుతున్న ప్రపంచ ఆర్థిక వేదిక సదస్సులో భాగంగా ట్రంప్, నాటో చీఫ్ మార్క్ రుట్టే మధ్య సుదీర్ఘ చర్చలు జరిగాయి. ఈ మేరకు ఒక ఒప్పందం కుదిరింది. ఈ సమావేశం తర్వాత ట్రంప్ ఈ మేరకు వెల్లడించారు.

గ్రీన్​లాండ్, మొత్తం ఆర్కిటిక్ ప్రాంతానికి సంబంధించి ఒక ఫ్రేమ్​వర్క్‌పై నాటోతో ఒప్పందం కుదిరినట్లు ట్రంప్ వెల్లడించారు. ఈ ఒప్పందం వల్ల అమెరికాకే కాకుండా, అన్ని నాటో సభ్య దేశాలకు మేలు జరుగుతుందని ట్రంప్ తన 'ట్రూత్ సోషల్' ఖాతాలో పేర్కొన్నారు. యూరప్ దేశాలపై ఆర్థిక ఒత్తిడి తీసుకురావడం కంటే, నాటో ద్వారా ఒక మధ్యేమార్గ పరిష్కారం వైపు అడుగులు వేయడానికి ట్రంప్ సుముఖత వ్యక్తం చేశారు.

"నాటో సెక్రటరీ జనరల్ మార్క్ రుట్టేతో సమావేశం ఫలప్రదంగా జరిగింది. మేము గ్రీన్‌లాండ్‌తో పాటు మొత్తం ఆర్కిటిక్ ప్రాంతానికి సంబంధించి ఒక భవిష్యత్తు ఒప్పంద ప్రణాళికను రూపొందించాం. ఈ మేరకు ఇద్దరి మధ్య అవగాహన కుదిరింది. ఈ ఒప్పందం పూర్తయితే అమెరికా, నాటో సభ్య దేశాలకు మంచి జరుగుతుంది. ఈ ఒప్పందం కుదరడం వల్ల ఫిబ్రవరి 1 నుంచి అమల్లోకి రావాల్సిన సుంకాలను నేను విధించడం లేదు. గ్రీన్‌లాండ్‌కు సంబంధించిన 'గోల్డెన్ డోమ్' గురించి మరిన్ని చర్చలు జరుగుతున్నాయి. చర్చలు పురోగమించే కొద్దీ మరిన్ని వివరాలు అందుబాటులోకి వస్తాయి. ఉపాధ్యక్షుడు జేడీ వాన్స్, విదేశాంగ కార్యదర్శి మార్కో రూబియో, ప్రత్యేక రాయబారి స్టీవ్ విట్కాఫ్, ఇతర ప్రతినిధులు ఈ చర్చల్లో పాల్గొంటారు. వారు నేరుగా నాకు నివేదిస్తారు"
--డొనాల్డ్ ట్రంప్, అమెరికా అధ్యక్షుడు

డెన్మార్క్ ఆధీనంలో ఉన్న గ్రీన్‌లాండ్ ద్వీపాన్ని అమెరికాకు విక్రయించాలని ట్రంప్ డిమాండ్ చేస్తున్నారు. దీనిని డెన్మార్క్ సహా ఫ్రాన్స్, జర్మనీ, బ్రిటన్ వంటి ఎనిమిది దేశాలు వ్యతిరేకించాయి. దీంతో కోపోద్రిక్తుడైన ట్రంప్ ఆయా దేశాల ఉత్పత్తులపై ఫిబ్రవరి 1 నుంచి 10శాతం సుంకాలు విధిస్తానని బెదిరించారు. జూన్ నాటికి ఈ సుంకాలను 25% పెంచుతానని హెచ్చరించారు. తాాజాగా కుదిరిన ఫ్రేమ్ వర్క్‌తో ఈ సుంకాల విధింపు ఇక ఉండబోదు.

అమెరికా ఆర్థికంగా బలపడితే, ప్రపంచం ఎదుగుతుంది: ట్రంప్
స్విట్జర్లాండ్‌లోని దావోస్ వేదికపై ట్రంప్ చేసిన ప్రసంగంలో గ్రీన్‌లాండ్‌పై కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. అమెరికా జాతీయ భద్రతకు అలాగే, అంతర్జాతీయ భద్రతకు గ్రీన్‌లాండ్ అత్యంత కీలకమన్నారు. నాటో సభ్యదేశాలు అమెరికా నియంత్రణకు అంగీకరిస్తే మేం చాలా కృతజ్ఞులం అవుతామన్నారు. దావోస్‌లో సుమారు 70 నిమిషాల పాటు సాగిన ప్రసంగంలో ట్రంప్ యూరోపియన్ దేశాలపై తీవ్ర విమర్శలు గుప్పించారు. అమెరికా ఆర్థికంగా వేగంగా ముందుకు వెళ్తుంటే, యూరోప్ సరైన దిశలో వెళ్లడం లేదన్నారు. టారిఫ్‌లు, పర్యావరణ విధానాలు, వలస విధానాలు వంటి అంశాలపై నాటో మిత్రదేశాలను తీవ్రంగా తప్పుబట్టారు. గ్రీన్‌లాండ్, డెన్మార్క్ ప్రజలపై తనకు గౌరవం ఉందని చెబుతూనే, ఈ భూభాగాన్ని రక్షించగల శక్తి అమెరికాకే ఉంది అని ట్రంప్ చెప్పుకొచ్చారు. అమెరికా ఆర్థికంగా బలపడితే, ప్రపంచం మొత్తం ఆర్థికంగా ఎదుగుతుందని ఆయన వ్యాఖ్యానించడం గమనార్హం.

మొత్తంగా, గ్రీన్‌లాండ్ అంశం ప్రస్తుతం అమెరికా–యూరోప్ మధ్య భౌగోళిక రాజకీయ ఉద్రిక్తతల కేంద్రబిందువుగా మారింది. అయితే టారిఫ్ బెదిరింపులను ఉపసంహరించుకోవడం ద్వారా ట్రంప్ తాత్కాలికంగా ఉద్రిక్తతలను తగ్గించినప్పటికీ, గ్రీన్‌లాండ్‌పై అమెరికా ఆశలు మాత్రం ఆయన వదులుకోలదేని స్పష్టమవుతోంది.

TAGGED:

TRUMP VS EU
TRUMP EU TARIFFS ISSUE
TRUMP ON GREENLAND
US–EUROPE TRADE TENSIONS
TRUMP ON EU TARIFFS

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.