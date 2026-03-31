హర్మూజ్ తెరవకుండానే యుద్ధ ముగింపునకు ట్రంప్ సిద్ధం : వాల్స్ట్రీట్ కథనం
ఇరాన్ యుద్ధంపై ట్రంప్ కీలక నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు కథనం- హర్మూజ్ తెరవకుండానే యుద్ధాన్ని ముగించాలనే యోచనలో ఉన్నట్లు వెల్లడి
Published : March 31, 2026 at 10:14 AM IST
Trump Hormuz Reopen : ఇరాన్తో కొనసాగాతున్న యుద్ధంపై అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ కీలక నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు తెలుస్తోంది. హర్మూజ్ జలసంధి పూర్తిగా తిరిగి తెరవకపోయినా, ప్రస్తుత సైనిక చర్యలను ముగించేందుకు ఆయన సిద్ధంగా ఉన్నారని వాల్ స్ట్రీట్ జర్నల్ కథానాన్ని ప్రచురించింది. హర్మూజ్ను బలవంతంగా తెరిపించే ప్రక్రియ తాము అనుకున్న 4 నుంచి 6 వారాల గడువు కంటే ఎక్కువ సమయం తీసుకుంటుందని అమెరికా అంచనా వేసిందని తెలిపింది. ఇప్పటికే 30వ రోజుకు చేరుకున్న ఈ యుద్ధాన్ని మరింత పొడిగించకుండా ముగించాలని యోచిస్తున్నట్లుగా పేర్కొంది.
ప్రధాన లక్ష్యాలపై దృష్టి
ఇరాన్ నౌకాదళం, క్షిపణి నిల్వలను బలహీనపరచడం అమెరికా ప్రధాన లక్ష్యంగా పెట్టుకుందని వాల్స్ట్రీట్ జర్నల్ తెలిపింది. ఈ లక్ష్యాలు సాధించిన తర్వాత యుద్ధాన్ని తగ్గిస్తూ, దౌత్యపరంగా ఒత్తిడి తీసుకురావాలని ట్రంప్ యోచిస్తున్నారని నివేదిక పేర్కొంది. హర్మూజ్ను వెంటనే తెరవడానికి సైనిక చర్యలు చేపడితే యుద్ధం మరింత కాలం కొనసాగాల్సి వస్తుందని అమెరికా అంచనా వేసిందని చెప్పింది. అందుకే ఆ బాధ్యతను యూరప్, గల్ఫ్ దేశాలకు అప్పగించే అవకాశాన్ని పరిశీలిస్తోందని వెల్లడించింది.