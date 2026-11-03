'ఒప్పందం కుదరకపోతే 'పికాక్స్ పర్వతం'పై దాడి చేస్తాం'- ఇరాన్కు ట్రంప్ వార్నింగ్
Trump Warns Iran : ఇరాన్కు ట్రంప్ కీలక హెచ్చరికలు చేశారు. అమెరికాతో ఒప్పందానికి రావాలంటూ తెలిపారు. లేకపోతే గంట వ్యవధిలోనే పికాక్స్ పర్వతంపై దాడి చేస్తానని బెదిరించారు.
అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ (Asssociated Press)
Published : November 3, 2026 at 11:41 AM IST
Trump Warns Iran : పశ్చిమాసియాలో ఉద్రిక్తతలు మరోసారి పెరిగే సూచనలు కనిపిస్తున్నాయి. ఇరాన్తో కుదుర్చుకోవాల్సిన ఒప్పందంపై అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. ఇరు దేశాల మధ్య దౌత్యపరమైన చర్చలు విఫలమైతే ఇరాన్లోని పికాక్స్ పర్వతాన్ని లక్ష్యంగా చేసుకుని సైనిక దాడులు చేపట్టే అవకాశం ఉందని హెచ్చరించారు. అమెరికా సైన్యం తలచుకుంటే కేవలం గంట వ్యవధిలోనే ఈ ఆపరేషన్ను పూర్తి చేయగలదని వ్యాఖ్యానించారు. అదే సమయంలో ఇరాన్తో ఒప్పందం కుదిరేందుకు మంచి అవకాశాలున్నాయని ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు. అమెరికా మధ్యంతర ఎన్నికల నేపథ్యంలో ఫాక్స్ న్యూస్కు ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో ట్రంప్ ఈ వ్యాఖ్యలు చేశారు.