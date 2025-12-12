Telangana Panchayat Elections Results2025

రష్యా-ఉక్రెయిన్‌ పోరు ముదిరితే మూడో ప్రపంచ యుద్ధమే: ట్రంప్‌

రెండు దేశాల మధ్య శాంతి స్థాపన కోసం తాము ప్రయత్నిస్తున్నామన్న ట్రంప్

Trump On Russia Ukraine War
Trump On Russia Ukraine War (AP)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : December 12, 2025 at 9:10 AM IST

Trump On Russia Ukraine War : అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ రష్యా- ఉక్రెయిన్ యుద్ధ పరిస్థితులపై మరోసారి స్పందించారు. యుద్ధం ఇంకా కొనసాగితే ప్రపంచ స్థాయి ఘర్షణలకు దారితీయవచ్చని హెచ్చరించారు. ఇలాంటి సంగతులు చివరికి మూడో ప్రపంచ యుద్ధాలకు దారి తీస్తాయని, ఇది ఎవరూ కోరుకోని పరిణామని ట్రంప్ స్పష్టం చేశారు.

వైట్ హౌస్‌లో ఒక కీలక నిర్ణయం ప్రకటించిన అనంతరం మీడియాతో మాట్లాడిన ట్రంప్, గత నెలలోనే 25వేల మంది, అందులో ఎక్కువ మంది సైనికులే మరణించిన విషయాన్ని వెల్లడించారు. "25వేల మంది చనిపోయారు. ఎక్కువగా సైనికులే. కొన్ని ప్రాంతాల్లో సాధారణ ప్రజలపై కూడా బాంబులు పడ్డాయి. ఈ రక్తపాతం ఆగాలి. యుద్ధం ఆగిపోయేలా మేము బాగా కృషి చేస్తున్నాం" అని చెప్పారు.

ఇదే విషయాన్ని వైట్ హౌస్ ప్రెస్ కార్యదర్శి క్యారొలిన్ లెవిట్ కూడా పునరుద్ఘాటించారు. రష్యా–ఉక్రెయిన్ యుద్ధం ముగిసే దిశగా పురోగతి లేకపోవడంతో అధ్యక్షుడు తీవ్ర అసహనం వ్యక్తం చేస్తున్నారని ఆమె తెలిపారు. "ప్రెసిడెంట్ ఇప్పటి వరకూ జరిగిన పదేపదే చర్చలతో విసిగిపోయారు. ఫలితం లేకుండా మాటలు మాట్లాడటానికి ఆయన సిద్ధంగా లేరు. యుద్ధం ముగియాలంటే చర్యలు కావాలి, మాటలు కాదు" అని లెవిట్ అన్నారు. అమెరికా మధ్యవర్తిత్వంతో శాంతి చర్చలు పురోగమించేందుకు ట్రంప్ స్వయంగా యూరప్ నాయకులతో మాట్లాడుతున్నారని వెల్లడించారు. అలాగే ప్రత్యేక దౌత్య ప్రతినిధి స్టీవ్ విట్‌కాఫ్ బృందం కూడా రెండు దేశాల ప్రతినిధులతో నిరంతరం మాట్లాడుతున్నట్లు చెప్పారు.

డొనెత్స్క్ నుంచి వెనక్కి వెళ్లాలని అమెరికా ఒత్తిడి?
ఇదే సమయంలో, ఉక్రెయిన్ అధ్యక్షుడు వొలోడిమిర్ జెలెన్స్కీ చేసిన వ్యాఖ్యలు అంతర్జాతీయంగా దృష్టిని ఆకర్షించాయి. అమెరికా, డొనెత్స్క్ ప్రాంతం నుంచి ఉక్రెయిన్ దళాలు వెనక్కి వెళ్లేలా ఒత్తిడి తెస్తోందని ఆయన అన్నారు. ఆ ప్రాంతాన్ని “ఫ్రీ ఎకనామిక్ జోన్”గా మార్చాలని వాషింగ్టన్ సూచిస్తోందని తెలిపారు. ఈ ప్రాంతంపై రష్యా ఆధిపత్యం కోసం కృషి చేస్తోంది. జెలెన్స్కీ మాట్లాడుతూ, "మేము అమెరికాకు 20 పాయింట్ల ప్రతిపాదన పంపాం. భద్రతా హామీలు, ఉక్రెయిన్ పునర్నిర్మాణం వంటి అంశాలపై చర్చలు కొనసాగుతున్నాయి. ఏ భూభాగం విడిచిపెట్టాలన్నా, అది ఉక్రెయిన్ ప్రజలే రిఫరెండం ద్వారా నిర్ణయించాలి" అని స్పష్టం చేశారు.

క్రిస్మస్‌కు ముందు ఒప్పందం కావాలన్న ట్రంప్?
అల్ జజీరా నివేదిక ప్రకారం, ఉక్రెయిన్- రష్యా మధ్య శాంతి ఒప్పందం త్వరగా కుదరకపోవడంతో అమెరికా నుంచి ఒత్తిడి పెరుగుతోంది. ట్రంప్ ఈ ఏడాది క్రిస్మస్‌కి ముందే ఏదో ఒక ఒప్పందం కుదరాలని కోరుతున్నారనే వార్తలూ ఉన్నాయి. యుద్ధాన్ని ముగించేందుకు అమెరికా ముందుగా ఇచ్చిన ముసాయిదా ప్రణాళిక రష్యాకు అనుకూలంగా ఉందని వచ్చిన విమర్శల నేపథ్యంలో, అదే ప్రణాళికను సవరించారని సమాచారం. అయితే ఈ సవరించిన 20 పాయింట్ల శాంతి ఫ్రేమ్‌వర్క్ వివరాలు పూర్తి స్థాయిలో బయటకు రాలేదు. జెలెన్స్కీ ప్రకారం, ఇంకా ప్రధాన విభేదాలు డొనెత్స్క్ నియంత్రణపైనే కొనసాగుతున్నాయి. అలాగే ప్రస్తుతం రష్యా ఆధీనంలో ఉన్న జపోరిజియా అణు విద్యుత్ కేంద్ర భవిష్యత్తు పాలనపై కూడా అభిప్రాయాలు కలసి రావడం లేదన్నారు.

ప్రపంచ శాంతికి పెరుగుతున్న ఆందోళన
రష్యా–ఉక్రెయిన్ యుద్ధం నాలుగో ఏడాదిలోకి ప్రవేశించినప్పటికీ పరిష్కారం కనిపించకపోవడం పెద్ద ఆందోళనకు కారణమైంది. యూరప్ భద్రత, ఇంధన సరఫరాల వంటి కీలక అంశాలు కూడా ఈ యుద్ధంపై ఆధారపడి ఉన్నాయి. మరోవైపు, భారీ ప్రాణ నష్టం, లక్షలాది మంది నిరాశ్రయులైపోవడం వంటి పరిణామాలు ప్రపంచ దేశాల ఆగ్రహాన్ని రేకెత్తిస్తున్నాయి.

