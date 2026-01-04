'వెనెజువెలా అయిపోయింది- నెక్స్ట్ మీరే'- కొలంబియా అధ్యక్షుడికి ట్రంప్ వార్నింగ్​!

ETV Bharat / international

మెక్సికో, క్యూబాలపై కూడా బెదిరింపులకు దిగుతున్న అమెరికా- అంతర్జాతీయ చట్టాలను ఉల్లంఘిస్తోన్న ట్రంప్ గవర్నమెంట్​

By ETV Bharat Telugu Team

Published : January 4, 2026 at 12:56 PM IST

Trump Warns Rivals: వెనెజువెలా అధ్యక్షుడు నికోలస్‌ మదురోను అమెరికన్‌ సైన్యం నిర్బంధించి అమెరికాకు తరలించిన నేపథ్యంలో, యూఎస్​ అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్‌ ట్రంప్‌ మరో దేశాధినేతకు తీవ్ర హెచ్చరికలు పంపారు. కొలంబియా అధ్యక్షుడు గుస్తావో పెట్రో కూడా కొకైన్‌ను తయారు చేయించి అమెరికాకు అక్రమ రవాణా చేయిస్తున్నారని ఆరోపించారు.

మదురో అరెస్టును లాటిన్‌ అమెరికా సార్వభౌమత్వంపై దాడి అని, వాషింగ్టన్‌ చర్యల వల్ల మానవతా సంక్షోభం సంభవిస్తుందని కొలంబియా అధ్యక్షుడు పెట్రో ఆరోపించటంతో ట్రంప్‌ ఈ హెచ్చరిక చేశారు. కొలంబియా డ్రగ్స్‌ ఉత్పత్తుల ల్యాబ్‌లపై దాడులు చేస్తామని ఇటీవల ట్రంప్‌ ప్రకటించారు. పశ్చిమార్థగోళంలో తమ ఆధిపత్యమే ఉంటుందని తేల్చిచెప్పారు. చుట్టుపక్కల దేశాలన్నీ తమతో సఖ్యతగా ఉండాలని, అవి స్థిరత్వంతో ఉండాల్సిందేనని స్పష్టం చేశారు.

మెక్సికో విషయంలోనూ ఏదో ఒకటి చేయనున్నట్లు ట్రంప్‌ హెచ్చరించారు. మెక్సికో అధ్యక్షురాలు క్లాడియా షెయిన్‌బామ్‌ మంచి మహిళే అయినా ఆమె తమ దేశాన్ని సరైన గాడిలో పెట్టలేకపోతున్నారని విమర్శించారు. మెక్సికోను డ్రగ్స్‌ ముఠాలు, కార్టెల్స్‌ పాలిస్తున్నాయని ట్రంప్‌ మండిపడ్డారు. అమెరికా సైన్యాన్ని పంపించి కార్టెళ్లను ఏరివేయాలా అని షీన్‌బామ్‌ను తాను చాలాసార్లు అడిగానని, కానీ ఆమె వద్దని చెబుతోందని ట్రంప్‌ అన్నారు. అటు క్యూబా తమ తదుపరి లక్ష్యం అవుతుందని అమెరికా విదేశాంగమంత్రి మార్కో రూబియో హెచ్చరించారు. ఇప్పుడు తాను ఒక వేళ క్యూబాలో ఉంటే తీవ్రంగా ఆందోళన చెందుతూ ఉండేవాడినని వివరించారు.

అంతర్జాతీయ చట్టాలను ఉల్లంఘిస్తున్న అమెరికా
లాటిన్‌ అమెరికా దేశాలు ఎప్పటి నుంచో అమెరికా సైనిక జోక్యాన్ని ఎదుర్కొంటున్నాయి. ఫిడెల్ కాస్ట్రోను పడగొట్టే లక్ష్యంతో క్యూబా బహిష్కృతుల నేతృత్వంలో జరిగిన 1961 బే ఆఫ్ పిగ్స్ దండయాత్రలోనూ అమెరికా పాత్ర ఉంది. అయితే అది విజయవంతం కాలేదు. ట్రంప్‌ రెండోసారి అధికార పగ్గాలు చేపట్టిన తర్వాత మాటవినని దేశాలను ఆర్థిక ఆంక్షలతో దారికి తెచ్చుకుంటున్నారు. కెనడాను సైతం తమ దేశంలో 51 రాష్ట్రంగా మారాలని సంచలన ప్రకటన చేశారు. డెన్మార్క్‌కు చెందిన గ్రీన్‌లాండ్‌ కావాలని, పనామాకు చెందిన పనామా కాలువ తమది కావాలని పట్టుబట్టారు. పాలస్తీనాకు చెందిన గాజాను సొంతం చేసుకుంటామని ప్రకటించి వెనక్కితగ్గారు. బలంతోనే శాంతిని స్థాపిస్తామని అంటున్నారు. ట్రంప్‌ చర్యలను అనేక దేశాలు విమర్శిస్తున్నాయి. అంతర్జాతీయ చట్టాలను ఉల్లంఘించిస్తున్నారని మండిపడుతున్నాయి.

