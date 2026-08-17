'హర్మూజ్ విషయంలో జోక్యం చేసుకుంటే బాంబులతో దాడి చేస్తాం'- ఒమన్కు ట్రంప్ స్ట్రాంగ్ వార్నింగ్
హర్మూజ్ జలసంధి నియంత్రణ విషయంలో ఒమన్ జోక్యంపై విరుచుకుపడ్డ డొనాల్డ్ ట్రంప్- తమ వ్యూహాలకు అడ్డుపడితే తీవ్ర పరిణామాలు ఉంటాయని హెచ్చరిక- ఇరాన్ వెంటనే లొంగిపోవాలని మరోసారి స్పష్టం
Published : August 17, 2026 at 7:14 PM IST
Trump On Hormuz Deal : పశ్చిమాసియాలో వ్యూహాత్మకంగా అత్యంత ప్రాముఖ్యత కలిగిన హర్మూజ్ జలసంధి సంక్షోభంపై అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ మరోసారి సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు. ఇక్కడ జలసంధి నియంత్రణ విషయంలో ఇరాన్తో కలిసి అడుగులు వేయవద్దని ఒమన్ను తీవ్ర స్థాయిలో హెచ్చరించారు. అమెరికా వైఖరికి విరుద్ధంగా ఒమన్ మధ్యలో జోక్యం చేసుకుంటే 'వారిపై బాంబుల వర్షం కురిపించి నాశనం చేస్తాం' అని ట్రంప్ గట్టి వార్నింగ్ ఇచ్చారు. ఫాక్స్ న్యూస్ ప్రతినిధితో జరిగిన ఫోన్ కాల్లో ట్రంప్- పశ్చిమాసియా ప్రాంతంలో ప్రస్తుత పరిస్థితులపై మాట్లాడారు. జూన్లో కుదిరిన 60 రోజుల అవగాహన ఒప్పందం (MoU) గడువు ముగుస్తున్న నేపథ్యంలో ఆయన ఈ వ్యాఖ్యలు చేశారు.
పశ్చిమాసియాలో యుద్ధాన్ని నివారించాలంటే ఇరాన్ వెంటనే తెల్ల జెండా ఎగరేసి లొంగిపోవాలని ట్రంప్ మరోసారి ఉద్ఘాటించారు. అయితే దీనికి సంబంధించి తనకు ఎలాంటి నిర్దిష్ట గడువు లేదని స్పష్టం చేశారు. 'ఈ విషయంపై నేనేం తొందర పడటం లేదు' అని వ్యాఖ్యానించారు. ఇరాన్ ప్రభుత్వంపై ఆర్థికంగా తీవ్ర ఒత్తిడి పెంచేందుకు అమెరికా నౌకాదళం అమలు చేస్తున్నటువంటి జల దిగ్బంధనం కొనసాగుతుందని ఆయన స్పష్టం చేశారు. ఇరాన్ నాయకులు 'మంచి పోకర్ ఆటగాళ్లు' అయినప్పటికీ, అమెరికా నావల్ బ్లాకేడ్ కారణంగా ప్రస్తుతం తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారని అన్నారు. ఇంకా నవంబరులో జరగబోయే అమెరికా మధ్యంతర ఎన్నికలకు తన నిర్ణయాలకు ఎలాంటి సంబంధం లేదని తేల్చి చెప్పారు.
అమెరికా ఆయుధ నిల్వలపై ట్రంప్ వ్యాఖ్యలు
మరోవైపు పశ్చిమాసియాలో అమెరికా ఆయుధ నిల్వలు తగ్గిపోయాయన్న వార్తల్ని ట్రంప్ తోసిపుచ్చారు. ' మా మొత్తం ఆయుధ నిల్వల్లో ఇప్పటి వరకు మేం ఉపయోగించింది చాలా తక్కువ' అని బదులిచ్చారు. అయితే మాజీ అధ్యక్షుడు జో బైడెన్ హయాంలో ఉక్రెయిన్కు వైమానిక రక్షణ వ్యవస్థలతో సహా ఎన్నో అధునాతన ఆయుధాల్ని ఇవ్వడం వల్ల ఈ ప్రాంతంలో కొన్ని ఆధునిక వ్యవస్థల్లో లోటు ఏర్పడిందని ట్రంప్ వివరించారు. అయినప్పటికీ తమ వద్ద ఇప్పటికీ తగినంత ఆయుధ సంపత్తి ఉందని సమర్థించుకున్నారు.
ఇక్కడ ట్రంప్ తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేయడానికి ప్రధాన కారణం- హర్మూజ్ జలసంధి గుండా వెళ్లే వాణిజ్య నౌకలకు పూర్తి భద్రత కల్పించేందుకు ఇరాన్, ఒమన్ దేశాలు చర్చలు కొనసాగించడమే. వారాల తరబడి జరిగిన చర్చల అనంతరం రెండు దేశాలు ఒక జాయింట్ షిప్పింగ్ రూట్ మ్యాప్ను సిద్ధం చేసినట్లు సమాచారం. అమెరికా- ఇరాన్ అవగాహన ఒప్పందం ప్రకారం హర్మూజ్ జలసంధిలో సురక్షిత కొత్త నావిగేషన్ విధానాన్ని రూపొందించే బాధ్యతను ఇరాన్, మస్కట్లకు అప్పగించడంతోనే ఈ చర్చలు ప్రారంభమయ్యాయి. తమ ప్రయోజనాల్ని దెబ్బతీస్తుందేమోనని ఒమన్కు ట్రంప్ వార్నింగ్ ఇస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది.
ఇరాన్- ఒమన్ చర్చలు కొనసాగుతాయ్- జాప్యానికి 3 కారణాలివే
ఈ చర్చల నిర్వహణపై ఇరాన్ విదేశాంగ శాఖ ప్రతినిధి ఇస్మాయిల్ బఘాయీ స్పందించారు. 'హర్మూజ్ జలసంధిలో అశాంతికి అలాగే అనిశ్చితికి అమెరికా చేపట్టిన సైనిక చర్యలే ప్రధాన కారణం.' అని ఆరోపించారు. తీరప్రాంత దేశాల సార్వభౌమాధికారాన్ని కాపాడుతూనే, వాణిజ్య నౌకల సురక్షిత ప్రయాణానికి మార్గదర్శకాలను రూపొందిస్తున్నామని ఆయన తెలిపారు.
ఇరాన్- ఒమన్ చర్చలు కొలిక్కి రావడానికి సమయం పడుతోందని, ఆలస్యానికి 3 ప్రధాన కారణాలు ఉన్నాయని బఘాయీ వివరించారు. ఆయన ప్రకారం మొదటిది ఈ అంశం చాలా సంక్లిష్టంగా ఉండటం. రెండోది ఈ ప్రక్రియలో ప్రభావం చూపాలని అనేక వర్గాలు, భాగస్వామ్య దేశాలు ప్రయత్నిస్తుండటం అని అన్నారు. ఇక మూడోది అత్యంత ముఖ్యమైనది- ప్రాంతీయ శాంతిని కోరుకోని కొన్ని విద్రోహ శక్తుల కుట్రలు అని మండిపడ్డారు. ఈ శక్తులు ఎప్పుడూ పశ్చిమాసియా ప్రాంతంలో అశాంతినే కోరుకుంటున్నాయన్నారు. అయితే ఎన్ని అడ్డంకులు ఎదురైనా, ఇరాన్- ఒమన్ దేశాలు తమ ఉమ్మడి ప్రయోజనాల పరిరక్షణ కోసం చర్చలు జరుపుతున్నాయని, త్వరలోనే ఉమ్మడి ప్రకటన విడుదల చేస్తామని బఘాయీ స్పష్టం చేశారు.
రక్షణ కంటే శాంతికే మొగ్గు- ట్రంప్ ప్రకటనపై సానుకూలంగా స్పందించిన దక్షిణ కొరియా!
'ఇరాన్పై అణ్వాయుధాలు ప్రయోగించాలనేదే ట్రంప్ ప్లాన్'- అమెరికా మాజీ కాంగ్రెస్ సభ్యురాలి ఆరోపణ