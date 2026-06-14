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ఇరాన్​తో శాంతి ఒప్పందం వేళ ట్రంప్​ కీలక పోస్ట్- ఇజ్రాయెల్​కు వార్నింగ్​​

ఇరాన్‌తో శాంతి ఒప్పంద చర్చలు సమీపిస్తున్న నేపథ్యంలో బీరుట్‌పై ఈ దాడి జరిగి ఉండాల్సింది కాదని పోస్ట్​

Trump on Iran Deal
Trump on Iran Deal (ANI)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : June 14, 2026 at 10:08 PM IST

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Trump on Iran Deal : ఇరాన్‌తో శాంతి ఒప్పంద చర్చల వేళ లెబనాన్‌లోని బీరుట్‌పై ఇజ్రాయెల్‌ జరిపిన వైమానిక దాడిని అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ తప్పుబట్టారు. ఇరుపక్షాలు స్వీయ నియంత్రణ పాటించాలని ఆయన కోరారు. ఇరాన్‌తో శాంతి ఒప్పంద చర్చలు సమీపిస్తున్న నేపథ్యంలో బీరుట్‌పై ఈ దాడి జరిగి ఉండాల్సింది కాదంటూ తన సోషల్‌మీడియా ప్లాట్‌ఫామ్‌ ట్రూత్‌ సోషల్‌లో పోస్ట్ చేశారు. తనను తాను రక్షించుకునే హక్కు ఇజ్రాయెల్‌కు ఉందని ట్రంప్‌ అభిప్రాయపడ్డారు. అయితే, ప్రత్యర్థి చేసిన దాడి చాలా చిన్నదని, దాని వల్ల ప్రాణ, ఆస్తి నష్టం జరగలేదని అన్నారు. ఇజ్రాయెల్‌ ఇకపై లెబనాన్‌లో ఎక్కడా దాడులు చేయకూడదని హితవు పలికారు. అదే సమయంలో హెజ్‌బొల్లా సహా ఇతరులు కూడా ఇజ్రాయెల్‌పై దాడులకు దిగకూడదన్నారు. ప్రాంతీయ శాంతికి చేరువవుతున్న వేళ (ఒప్పందాన్ని ఉద్దేశించి) దాన్ని నాశనం చేయొద్దని ట్రంప్​ స్పష్టం చేశారు.

అంతకుముందు ఇరాన్ మద్దతు గల హెజ్‌బొల్లా గ్రూపునకు పట్టున్న బీరుట్‌ దక్షిణ శివార్లలోని ఓ భవనంపై ఇజ్రాయెల్‌ దాడి చేసింది. ఈ నేపథ్యంలో ట్రంప్ నుంచి ఈ ప్రకటన వచ్చింది. మరోవైపు యుద్ధాన్ని ముగించే ఒప్పందం ఆదివారం కుదిరే అవకాశం ఉందని ట్రంప్ చెప్పినప్పటికీ దాని గురించి ఎలాంటి ప్రకటనా చేయలేదు.

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TRUMP ON IRAN DEAL
TRUMP ON IRAN DEAL

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