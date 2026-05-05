ETV Bharat / international

అమెరికా నౌకలపై దాడి చేస్తే భూమిపై నుంచి తుడిచిపెడతాం: ఇరాన్​కు​ ట్రంప్ వార్నింగ్

ఇరాన్​ అణు ఆయుధాలపై ట్రంప్ కఠిన వైఖరి- ప్రాజెక్టు ఫ్రీడమ్​ కింద ఇరాన్​కు చెందిన ఏడు నౌకలకు కూల్చివేసినట్లు చెప్పిన ట్రంప్

Trump Warns Iran
US President Donald Trump (AP)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : May 5, 2026 at 7:14 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Trump Warns Iran : ఇరాన్‌పై అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ తన హెచ్చరికలను మరింత తీవ్రతరం చేశారు. ఇరాన్‌ను అణ్వాయుధం కలిగి ఉండటానికి అమెరికా అనుమతించదని పునరుద్ఘాటించారు. ప్రాజెక్టు ఫ్రీడమ్​ ఆపరేషన్​లో పాల్గొంటున్న అమెరికా నౌకలపై ఇరాన్ దాడి చేస్తే ఆ దేశాన్ని భూమి మీద నుంచి తుడిచిపెట్టేస్తామని హెచ్చరించారు. ఓ వార్త సంస్థకు ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో ఈ మేరకు వ్యాఖ్యలు చేశారు. అలాగే ప్రాజెక్టు ఫ్రీడమ్​లో భాగంగా ఇరాన్‌కు చెందిన ఏడు చిన్న పడవలను కూల్చివేశామని తెలిపారు

'ప్రాజెక్ట్ ఫ్రీడమ్ కింద హర్మూజ్​లోఅమెరికా నౌకలపై దాడి చేస్తే ఇరాన్‌పై తీవ్రమైన చర్యలు తీసుకుంటాం. అలా చేస్తే ఇరాన్‌ను భూమి మీద నుంచి తుడిచిపెట్టేస్తాం. అమెరికా సైనిక సామర్థ్యం గతంలో కంటే ఇప్పుడు అత్యంత బలంగా ఉంది. మాకు అత్యుత్తమ ఆయుధాలు ఉన్నాయి. ప్రపంచవ్యాప్తంగా మా సైనిక స్థావరాలు సిద్ధంగా ఉన్నాయి. అవసరమైతే వాటిని వినియోగిస్తాం. ఇరాన్ వద్ద సమర్థవంతమైన నౌకాదళం, వాయుసేన, రాడార్ వ్యవస్థలు లేవు. అక్కడి నాయకత్వ వ్యవస్థ కూడా బలహీనపడింది' అని ట్రంప్ తెలిపారు. వైట్ హౌస్‌లో జరిగిన స్మాల్ బిజినెస్ సమ్మిట్‌లో కూడా అమెరికా ఆర్థిక ప్రగతి, జాతీయ భద్రత మధ్య సంబంధాన్ని ట్రంప్ ప్రస్తావించారు. అమెరికాను మళ్లీ గొప్ప దేశంగా మలుస్తున్నామని, అయితే ఇరాన్ అణు శక్తిగా మారకుండా కట్టడి చేయాలని అన్నారు.

TAGGED:

TRUMP WARNS IRAN
TRUMP WARNS IRAN

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.