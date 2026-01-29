పశ్చిమాసియాలో యుద్ధమేఘాలు- ఇరాన్పై అమెరికా దాడిచేయనుందా?
పశ్చిమాసియాలో మరోసారి యుద్ధమేఘాలు- పశ్చిమాసియాలో అమెరికా యుద్ధనౌకల మోహరింపు- ఇరాన్పై అమెరికా ఏ క్షణాన దాడి చేస్తుందోనన్న భయాందోళనలు- యూఎస్ దాడులను దీటుగా ఎదుర్కొనేందుకు ఇరాన్ ప్రణాళికలు
Published : January 29, 2026 at 10:54 PM IST
America Iran Tensions : అగ్రరాజ్యం అమెరికా ఇరాన్పై దాడులకు దిగే సూచనలు కనిపిస్తుండడంతో పశ్చిమాసియాలో యుద్ధమేఘాలు కమ్ముకున్నాయి. అణు ఒప్పందంపై చర్చలకు రావాలని లేకుంటే భీకరస్థాయిలో విరుచుకుపడతామని అమెరికా హెచ్చరిస్తుంది. అందుకు ధీటుగా స్పందించిన ఇరాన్ ఒకవైపు చర్చలకు సిద్ధంగా ఉన్నామంటూనే, మరోవైపు అమెరికాను ఎదుర్కొనేందుకు ప్రణాళికలు చేస్తోంది. ఈ నేపథ్యంలో ఏ క్షణానైనా ఇరుదేశాలు పరస్పర దాడులకు దిగే అవకాశాలు మెండుగా కనిపిస్తున్నాయి.
ఇరాన్లోని సైనిక స్థావరాలు, అణు స్థావరాలను లక్ష్యంగా చేసుకొని అమెరికా బలగాలు వైమానిక దాడులు చేసే అవకాశాలు ఉన్నాయి. ఇస్లామిక్ రివల్యూషనరీ గార్డ్ కార్ప్స్-IRGC, బసిజ్ యూనిట్ సైనిక స్థావరాలు, బాలిస్టిక్ క్షిపణి ప్రయోగ, నిల్వ కేంద్రాలు, ఇరాన్ అణుకేంద్రాలపై అమెరికా కచ్చితమైన దాడులు చేయవచ్చు. ఇదే జరిగితే ఇరాన్లో పరిపాలన, రాజకీయంగా కీలక పరిణామాలు చోటుచేసుకునే అవకాశాలు ఉన్నాయని నిపుణులు అంచనా వేస్తున్నారు.
అక్కడి పాలన కూలిపోతుందని అంచనా
అమెరికా కచ్చితమైన దాడులు చేస్తే ఇరాన్లో ఇప్పటికే బలహీనపడిన అక్కడి పాలన కూలిపోతుందని నిపుణులు అంచనా వేస్తున్నారు. అప్పుడు ఇరాన్లో ప్రజాస్వామ్య పరిపాలన వస్తుందని, బయట ప్రపంచంతో ఆ దేశం తిరిగి కలుస్తుందని ఆశాభావం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. అయితే ఇది అంత సులువైన పని కాదని అంటున్నారు. ఇరాక్, లిబియాలో పాశ్చాత్య సైన్యం జోక్యం చేసుకున్నా, అక్కడి క్రూరమైన నియంతృత్వ పాలనలను అంతం చేశాయి కానీ ప్రజాస్వామ్య పాలనను తీసుకురాలేకపోయాయని గుర్తు చేస్తున్నారు.
2024లో మాత్రం పాశ్చాత్య సైనిక మద్దతు లేకుండా అధ్యక్షుడు బషర్ అల్-అసద్ను పడగొట్టి సొంత ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేసుకున్న సిరియా పరిస్థితి కాస్త మెరుగ్గా ఉందని పేర్కొన్నారు. మరో పరిస్థితిలో ఇరాన్లో ప్రస్తుత ప్రభుత్వం కూలిపోదు కానీ విధానాల్లో మార్పులు వచ్చే అవకాశం ఉందని నిపుణులు అంటున్నారు. ఇటీవలె వెనెజువెలాలో జరిగినట్లే ఇరాన్లో పాలన పరంగా విధానాలు సరళంగా మారుతాయని అంచనా వేస్తున్నారు. అయితే ఇది జరిగే అవకాశాలు చాలా తక్కువగా ఉన్నాయని అంటున్నారు.
ఇరాన్లో సైనిక ప్రభుత్వ పాలన?
ఇరాన్లో ప్రస్తుత పాలన అంతమై సైనిక పాలన రావొచ్చని కూడా నిపుణులు అంచనా వేస్తున్నారు. ఇదే జరిగే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉన్నాయని చెబుతున్నారు. అమెరికా దాడులతో ప్రస్తుత పాలన అంతమైతే చివరికి IRGCలోని ప్రధాన వ్యక్తులతో కూడిన బలమైన, సైనిక ప్రభుత్వం ఇరాన్ను పాలిస్తుందని ఊహిస్తున్నారు. లేదంటే సిరియా, యెమెన్, లిబియా వంటి దేశాలు చవిచూసిన అంతర్యుద్ధం వచ్చే అవకాశాలు కూడా ఉన్నాయని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు. ఇరాన్లోని పలు వర్గాల మధ్య జాతి ఉద్రిక్తతలు చెలరేగి అల్లర్లు సంభవించే ప్రమాదం ఉందన్నారు. పశ్చిమాసియాలో జనాభాపరంగా అతిపెద్ద దేశమైన ఇరాన్లో గందరగోళ పరిస్థితులు తలెత్తితే అవి మానవతా, శరణార్థుల సంక్షోభానికి దారితీస్తాయని హెచ్చరిస్తున్నారు.
సైనిక బలం తక్కువ అయిన్నప్పటికీ
అమెరికా బలగాలతో పోలిస్తే ఇరాన్ సైనిక బలం తక్కువగా ఉన్నప్పటికీ బాలిస్టిక్ క్షిపణులు, డ్రోన్లతో ఇరాన్ ప్రతీకార దాడులకు దిగొచ్చు. పొరుగుదేశాల్లోని అమెరికా సైనిక స్థావరాలను లక్ష్యంగా చేసుకొని దాడి చేసి నష్టాన్ని కలిగించవచ్చు. యూఎస్ నౌకలపైనా దాడులకు దిగే అవకాశాలు ఉన్నాయి. అటు ప్రపంచ ఇంధనానికి జీవనాడి లాంటి హర్మూజ్ జలసంధిని ఇరాన్ మూసివేసే ప్రమాదం ఉంది. ఈ జలసంధిలో ఏర్పడే ఏ అంతరాయమైనా ప్రపంచ వాణిజ్యాన్ని గజగజలాడిస్తుంది. ఇరాన్ ఎన్నడూ ఈ జలసంధిని మూయలేదు. కాగా ఇంతకుముందే అణ్వస్త్ర తయారీని విడిచిపెట్టే ఒప్పందంపై చర్చలకు రాకుంటే తదుపరి దాడులు చాలా దారుణంగా ఉంటాయని ఇరాన్ను అమెరికా అధ్యక్షుడు ట్రంప్ ఇదివరకే హెచ్చరించారు.