హర్మూజ్లో ఇరాన్ పన్ను ఆరోపణలు- ట్రంప్ స్ట్రాంగ్ వార్నింగ్- నౌకల రాకపోకలు తగ్గినట్లు రిపోర్ట్!
హర్మూజ్ గుండా వెళ్లే ట్యాంకర్లపై ఇరాన్ రుసుము వసూలు చేస్తున్నట్లు వార్తలు- వెంటనే ఆపాలని అమెరికా అధ్యక్షుడు ట్రంప్ గట్టి హెచ్చరిక- నౌకల రాకపోకలు తగ్గినట్లు షిప్ ట్రాకింగ్ డేటా వెల్లడి
Published : April 10, 2026 at 7:08 AM IST
Trump On Strait of Hormuz : హర్మూజ్ జలసంధి నేపథ్యంలో అమెరికా–ఇరాన్ మధ్య ఉద్రిక్తతలు మళ్లీ పెరుగుతున్నాయి. అంతర్జాతీయంగా అత్యంత కీలకమైన ఈ సముద్ర మార్గంలో నౌకల రాకపోకలపై ఇరాన్ నియంత్రణ కొనసాగుతుండగా, తాజాగా ట్యాంకర్ల నుంచి పన్నులు వసూలు చేస్తున్నట్లు వచ్చిన వార్తలు కొత్త వివాదానికి దారి తీసాయి. ఈ పరిణామాలపై అమెరికా అధ్యక్షుడు డోనాల్డ్ ట్రంప్ తీవ్రంగా స్పందిస్తూ టెహ్రాన్కు స్పష్టమైన హెచ్చరికలు జారీ చేశారు.
హర్మూజ్ జలసంధి గుండా ప్రయాణించే చమురు, గ్యాస్ ట్యాంకర్లపై ఇరాన్ రుసుములు విధిస్తున్నట్లు సమాచారం వెలువడింది. దీనిపై ట్రంప్ తన సోషల్ మీడియా వేదిక ద్వారా స్పందిస్తూ, అలాంటి చర్యలు అసలు జరగకూడదని, ఒకవేళ జరుగుతున్నా వెంటనే ఆపాలని గట్టిగా హెచ్చరించారు. "హర్మూజ్ గుండా ట్యాంకర్లపై పన్నులు వసూలు చేస్తున్నట్లు వార్తలు వస్తున్నాయి. అది నిజమైతే వెంటనే ఆపాలి" అని ఆయన స్పష్టం చేశారు.
అంతేకాకుండా, హర్మూజ్ జలసంధి గుండా చమురు రవాణాను అనుమతించడంలో ఇరాన్ సరైన విధంగా వ్యవహరించడం లేదని ట్రంప్ ఆరోపించారు. కాల్పుల విరమణ ఒప్పందం కుదిరినప్పటికీ, దాని అమలులో ఇరాన్ వైఖరి సంతృప్తికరంగా లేదని వ్యాఖ్యానించారు. "ఇరాన్ చమురు రవాణాకు అనుమతి ఇవ్వడంలో చాలా దారుణంగా వ్యవహరిస్తోంది. ఇది ఒప్పందానికి విరుద్ధం" అని పేర్కొన్నారు.
ఇక షిప్ ట్రాకింగ్ డేటా కూడా పరిస్థితి తీవ్రతను సూచిస్తోంది. పీస్టైమ్లో రోజుకు వందకు పైగా నౌకలు హర్మూజ్ జలసంధి గుండా ప్రయాణించేవి. అయితే ప్రస్తుతం ఆ సంఖ్య గణనీయంగా తగ్గినట్లు తెలుస్తోంది. ఇటీవల ఒక రోజులో కేవలం నాలుగు ట్యాంకర్లు, మూడు బల్క్ క్యారియర్లు మాత్రమే ఈ మార్గాన్ని దాటినట్లు డేటా వెల్లడించింది. కాల్పుల విరమణ తర్వాత ఇప్పటివరకు కనీసం 12 నౌకలు మాత్రమే ఈ మార్గం గుండా ప్రయాణించినట్లు సమాచారం.