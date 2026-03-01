ETV Bharat / international

ఇరాన్ అలా చేస్తే ఇంతకు ముందు చూడని శక్తితో విరుచుకుపడతాం: ట్రంప్ బిగ్ వార్నింగ్

ఇంతకు ముందెన్నడూ చూడని బలంతో ప్రతిదాడులు చేస్తామని స్పష్టం చేసిన ట్రంప్

By ETV Bharat Telugu Team

Published : March 1, 2026 at 11:29 AM IST

Trump Warning To Iran : ఇజ్రాయెల్‌తోపాటు మిడిల్‌ఈస్ట్‌లోని అమెరికా స్థావరాలపై ఎడతెరిపి లేకుండా చేస్తున్న ఇరాన్‌ను అమెరికా అధ్యక్షుడు ట్రంప్‌ తీవ్రంగా హెచ్చరించారు. ఇంతకు ముందెన్నడూ చూడని బలంతో ప్రతిదాడులు చేస్తామని ట్రంప్‌ స్పష్టంచేశారు. చాలా తీవ్రంగా ఇంతకుముందు ఎన్నడూ లేనివిధంగా దాడులు చేయనున్నట్లు ఇరాన్‌ ప్రకటించిందని ట్రంప్ గుర్తుచేశారు. వారు అలా చేయకపోవడమే మంచిదని, ఒక వేళ చేస్తే వారు కూడా ఇంతకు ముందు చూడని శక్తితో విరుచుకుపడతామని ట్రంప్‌ రాసుకొచ్చారు.

