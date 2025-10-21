'కాల్పుల విరమణను ఉల్లంఘిస్తే అంతు చూస్తాం'- హమాస్కు ట్రంప్ వార్నింగ్
హమాస్కు హెచ్చరికలు జారీ చేసిన ట్రంప్
Published : October 21, 2025 at 8:07 AM IST
Trump Warning To Hamas : పాలస్తీనా మిలిటెంట్ సంస్థ హమాస్కు అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ గట్టి వార్నింగ్ ఇచ్చారు. గాజా కాల్పుల విరమణ ఒప్పందాన్ని ఉల్లంఘిస్తే, అవసరమైతే తామే రంగంలోకి దిగి హమాస్ను నిర్మూలిస్తామని హెచ్చరించారు. తీవ్ర పరిణామాలు ఎదురు కావద్దంటే, మంచితనంతో, సవ్యంగా నడుచుకోవాల్సిన బాధ్యత హమాస్పై ఉందన్నారు. వాషింగ్టన్లోని ఓవల్ ఆఫీసులో ఆస్ట్రేలియా ప్రధానమంత్రి ఆంటోనీ అల్బనీస్తో ట్రంప్ భేటీ అయ్యారు. అరుదైన ఖనిజ వనరులు, రక్షణరంగ సహకారంతో ముడిపడిన ఒప్పందాలపై ఇరువురు సంతకాలు చేశారు.
ఈ సందర్భంగా విలేకరులతో మాట్లాడుతూ ఆయన ఈ వ్యాఖ్యలు చేశారు. అమెరికా వల్లే తొలిసారిగా పశ్చిమాసియా ప్రాంతంలో శాంతియుత వాతావరణం ఏర్పడిందన్నారు. తాము చొరవ చూపి హమాస్తో ఇజ్రాయెల్కు డీల్ కుదిర్చామని, ఇలాంటప్పుడు చాలా మంచిగా, సవ్యంగా మెలగాల్సిన బాధ్యత హమాస్పై ఉందని ట్రంప్ పేర్కొన్నారు. అడ్డగోలుగా వ్యవహరిస్తే తీవ్ర పర్యవసానాలు ఉంటాయనే విషయం హమాస్కు కూడా తెలుసన్నారు.
గాజాలో అమెరికా సైన్యాన్ని మోహరించం
"గతంలో హమాస్ చాలా హింసకు పాల్పడింది. ఎంతోమందిని చంపింది. దానికి ఇప్పుడు గాజా ప్రజల మద్దతు లేదు. ప్రత్యేకించి ఇరాన్ నుంచి దానికి సాయం కూడా అందడం లేదు. ఈ పరిస్థితుల్లో హమాస్ మంచిగా మెలగాల్సిందే. హమాస్ నిర్మూలన కోసం గాజాలో అమెరికా సైన్యాన్ని మోహరించేది లేదు. మా దళాలను అక్కడికి పంపేది లేదు" అని ట్రంప్ తేల్చి చెప్పారు.
హమాస్ దాడి వల్లే ప్రతిదాడులు చేశాం : ఇజ్రాయెల్
ఇటీవలే గాజాపై మరోసారి ఇజ్రాయెల్ సైన్యం వైమానిక దాడులు చేసింది. గాజాలోని రఫా ఏరియాలో హమాస్ దాడికి పాల్పడినందు వల్లే, తాము డజన్ల కొద్దీ హమాస్ స్థావరాలపై వైమానిక దాడులు చేయాల్సి వచ్చిందని ఆదివారం ఇజ్రాయెల్ సైన్యం వెల్లడించింది. యాంటీ ట్యాంక్ మిస్సైళ్లు, తుపాకులతో తమ సైన్యంపై హమాస్ మిలిటెంట్లు దాడులు చేశారని ఆరోపించింది. దీనికి ప్రతిగా హమాస్కు చెందిన ఆయుధ నిల్వ కేంద్రాలు, ఫైరింగ్ పొజిషన్లు, ఉగ్రవాద కేంద్రాలు, భూగర్భ టన్నెల్స్పై దాడులు చేశామని చెప్పింది. ఈ ప్రతిదాడుల తర్వాత, గాజాలో మళ్లీ కాల్పుల విరమణ ఒప్పందాన్ని అమల్లోకి తెచ్చామని చెప్పింది.
ఇకపైనా హమాస్ దాడి చేస్తే, వెంటనే ప్రతిఘటిస్తామని స్పష్టం చేసింది. కాల్పుల విరమణ ఒప్పందానికి తాము కట్టుబడి ఉంటామని ఇజ్రాయెల్ సైన్యం తేల్చి చెప్పింది. ఈ పరిణామం జరిగిన వెంటనే ఇజ్రాయెల్ ప్రధానమంత్రి బెంజమిన్ నెతన్యాహూతో ట్రంప్ అల్లుడు జేర్డ్ కుష్నెర్, పశ్చిమాసియా ప్రాంతంలోని ట్రంప్ ప్రత్యేక రాయబారి స్టీవ్ విట్కాఫ్ భేటీ అయ్యారు. అమెరికా ఉపాధ్యక్షుడు జేడీ వాన్స్ సతీసమేతంగా మంగళవారం రోజు ఇజ్రాయెల్లో పర్యటించనున్నారు.
80 సార్లు కాల్పుల విరమణను ఉల్లంఘించిన ఇజ్రాయెల్ : పాలస్తీనా
కాల్పుల విరమణ ఒప్పందం అమల్లోకి వచ్చినప్పటి నుంచి ఆదివారం వరకు గాజాలో 97 మంది చనిపోగా, 230 మందికి గాయాలయ్యాయి. అక్టోబరు 10 నుంచి ఇప్పటివరకు ఇజ్రాయెల్ సైన్యం 80సార్లు కాల్పుల విరమణ ఒప్పందాన్ని ఉల్లంఘించిందని పాలస్తీనా వర్గాలు ఆరోపించాయి. ఇది అంతర్జాతీయ చట్టాలకు, కాల్పుల విరమణ ఒప్పందానికి వ్యతిరేకమని చెప్పాయి. ఆదివారం ఒక్కరోజే ఇజ్రాయెల్ దాడుల్లో 42 మంది పాలస్తీనా ప్రజలు చనిపోయారని అంతర్జాతీయ మీడియాలో కథనాలు వచ్చాయి.