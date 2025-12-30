'మళ్లీ అలా చేస్తే సైనిక దాడికి వెనుకాడం'- ఇరాన్కు ట్రంప్ స్ట్రాంగ్ వార్నింగ్
అమెరికా మరోసారి సైనిక దాడికి వెనుకాడదని స్పష్టం చేసిన ట్రంప్- నెతన్యాహుతో చర్చల అనంతరం ప్రకటన
Trump (AP)
Published : December 30, 2025 at 8:25 AM IST
Trump Warning To Iran : అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ మరోసారి ఇరాన్కు గట్టిగా హెచ్చరించారు. ఇరాన్ తన అణు కార్యక్రమం లేదా బాలిస్టిక్ క్షిపణుల అభివృద్ధిని మళ్లీ ప్రారంభిస్తే, అమెరికా మరోసారి సైనిక దాడికి వెనుకాడదని స్పష్టం చేశారు. ఫ్లోరిడాలోని తన మార్-ఎ-లాగో నివాసంలో ఇజ్రాయెల్ ప్రధాని బెంజమిన్ నెతన్యాహుతో కలిసి మీడియాతో మాట్లాడిన ట్రంప్, తెహ్రాన్ చర్యలను అమెరికా నిశితంగా గమనిస్తున్నామని తెలిపారు.