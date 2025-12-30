ETV Bharat / international

'మళ్లీ అలా చేస్తే సైనిక దాడికి వెనుకాడం'- ఇరాన్​కు ట్రంప్​ స్ట్రాంగ్ వార్నింగ్

అమెరికా మరోసారి సైనిక దాడికి వెనుకాడదని స్పష్టం చేసిన ట్రంప్​- నెతన్యాహుతో చర్చల అనంతరం ప్రకటన

Trump
Trump (AP)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : December 30, 2025 at 8:25 AM IST

Trump Warning To Iran : అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ మరోసారి ఇరాన్‌కు గట్టిగా హెచ్చరించారు. ఇరాన్ తన అణు కార్యక్రమం లేదా బాలిస్టిక్ క్షిపణుల అభివృద్ధిని మళ్లీ ప్రారంభిస్తే, అమెరికా మరోసారి సైనిక దాడికి వెనుకాడదని స్పష్టం చేశారు. ఫ్లోరిడాలోని తన మార్-ఎ-లాగో నివాసంలో ఇజ్రాయెల్ ప్రధాని బెంజమిన్ నెతన్యాహుతో కలిసి మీడియాతో మాట్లాడిన ట్రంప్, తెహ్రాన్​ చర్యలను అమెరికా నిశితంగా గమనిస్తున్నామని తెలిపారు.

