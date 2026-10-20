'త్వరలోనే ముస్లిం నగరంగా పారిస్- సరిహద్దులు మూసేయకపోతే యూరప్ అంతమే : ట్రంప్
ఫ్రాన్స్ అల్లర్లకు వలసలే కారణమని అమెరికా అధ్యక్షుడు తెలిపారు. అక్రమ వలసదారులను వెనక్కి పంపాలని డిమాండ్ చేశారు.
Published : October 20, 2026 at 7:02 AM IST
Trump On France Protest : యూరప్ భవిష్యత్తుపై అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు. యూరప్ దేశాలు తమ సరిహద్దులను మూసివేసి, ఆయా దేశాలను గౌరవించని వ్యక్తులను, నేరాలకు పాల్పడుతున్న వారిని వెనక్కి పంపకపోతే ఆ ఖండం మనుగడే ప్రశ్నార్థకంగా మారుతుందని హెచ్చరించారు. ముఖ్యంగా ఫ్రాన్స్లో జరుగుతున్న హింసాత్మక ఆందోళనలకు వలసలే ప్రధాన కారణమని ఆరోపించారు. విద్యా వ్యవస్థ లేదా ఇతర దేశీయ విధానాల వల్ల ఈ పరిస్థితి తలెత్తలేదని వ్యాఖ్యానించారు. ఫ్రాన్స్తో పాటు ఇటలీ తదితర యూరప్ దేశాల్లోనూ అశాంతి నెలకొందని పేర్కొన్నారు. పారిస్ త్వరలోనే ముస్లిం నగరంగా మారుతుందని అన్నారు. వైట్హౌస్ వెలుపల మీడియాతో మాట్లాడుతూ ఈ మేరకు వ్యాఖ్యలు చేశారు.