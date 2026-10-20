ETV Bharat / international

'త్వరలోనే ముస్లిం నగరంగా పారిస్- సరిహద్దులు మూసేయకపోతే యూరప్ అంతమే : ట్రంప్

ఫ్రాన్స్‌ అల్లర్లకు వలసలే కారణమని అమెరికా అధ్యక్షుడు తెలిపారు. అక్రమ వలసదారులను వెనక్కి పంపాలని డిమాండ్‌ చేశారు.

Trump On France Protest
అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ (Associated Press)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : October 20, 2026 at 7:02 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Trump On France Protest : యూరప్‌ భవిష్యత్తుపై అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్‌ ట్రంప్‌ సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు. యూరప్‌ దేశాలు తమ సరిహద్దులను మూసివేసి, ఆయా దేశాలను గౌరవించని వ్యక్తులను, నేరాలకు పాల్పడుతున్న వారిని వెనక్కి పంపకపోతే ఆ ఖండం మనుగడే ప్రశ్నార్థకంగా మారుతుందని హెచ్చరించారు. ముఖ్యంగా ఫ్రాన్స్‌లో జరుగుతున్న హింసాత్మక ఆందోళనలకు వలసలే ప్రధాన కారణమని ఆరోపించారు. విద్యా వ్యవస్థ లేదా ఇతర దేశీయ విధానాల వల్ల ఈ పరిస్థితి తలెత్తలేదని వ్యాఖ్యానించారు. ఫ్రాన్స్‌తో పాటు ఇటలీ తదితర యూరప్‌ దేశాల్లోనూ అశాంతి నెలకొందని పేర్కొన్నారు. పారిస్‌ త్వరలోనే ముస్లిం నగరంగా మారుతుందని అన్నారు. వైట్​హౌస్​ వెలుపల మీడియాతో మాట్లాడుతూ ఈ మేరకు వ్యాఖ్యలు చేశారు.

TAGGED:

TRUMP ON FRANCE PROTEST
TRUMP ON FRANCE PROTEST

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.