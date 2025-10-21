ETV Bharat / international

ట్రంప్‌ హెచ్చరిక — నవంబర్‌ 1 నుంచి చైనాపై భారీ సుంకాలు?

చైనాతో మళ్లీ ట్రేడ్ వార్ దిశగా ట్రంప్

Trump Tariffs On China
Trump Tariffs On China (AP)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : October 21, 2025 at 7:25 AM IST

Trump Tariffs On China : నవంబర్ 1 నాటికి చైనా అధ్యక్షుడు షీ జిన్‌పింగ్‌తో న్యాయమైన వాణిజ్య ఒప్పందం కుదరకపోతే బీజింగ్‌పై సుంకాలను 155 శాతానికి పెంచుతానని అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ హెచ్చరించారు. వైట్‌హౌస్‌లో ఆస్ట్రేలియా ప్రధాని ఆంథోనీ అల్బనీస్‌తో భేటీ తర్వాత మాట్లాడిన ట్రంప్ చైనా ఇప్పటికే 55 శాతం సుంకాలు చెల్లిస్తోందని గుర్తుచేశారు. కానీ ఒప్పందం కుదరకపోతే ఇది గణనీయంగా పెరుగుతుందని చెప్పారు.

చైనాకు అమెరికాపై అపార గౌరవం ఉన్నందునే ఎక్కువ టారిఫ్‌లు చెల్లిస్తోందని పేర్కొన్నారు. "చైనా ప్రస్తుతం అమెరికాకు 55 శాతం సుంకాలు చెల్లిస్తోంది. కానీ ఒప్పందం కుదరకపోతే ఆ సుంకాలు నవంబర్‌ 1 నుంచి 155 శాతానికి పెరుగుతాయి. అయితే చైనా పరస్పర రాయితీలు ఇస్తే సుంకాలను తగ్గించడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాను" అని ట్రంప్ తెలిపారు.

అమెరికాను ఎన్నో దేశాలు గతంలో దోపిడీ చేశాయని, ఇకపై అలాంటి పరిస్థితి ఉండదని ఆయన హెచ్చరించారు. చైనా పరస్పర రాయితీలు అందిస్తే సుంకాను తగ్గించడానికి సిద్ధంగా ఉంటానని చెప్పారు ట్రంప్. చైనా అమెరికాను అరుదైన ఖనిజాలతో బెదిరించిందని, దాన్ని తాను సుంకాలతో తిప్పికొట్టానని వ్యాఖ్యానించారు. విమానాల వంటి అనేక ఇతర వస్తువులతో కూడా తాను బెదిరించగలనని ట్రంప్ అన్నారు.

కీలక సాఫ్ట్‌వేర్‌ ఎగుమతులపై కూడా నియంత్రణలు అమలు చేస్తామని తెలిపారు. చైనా ప్రపంచ దేశాలకు అత్యంత వైరం కలిగిన లేఖ పంపి, దాదాపు అన్ని ఉత్పత్తులపై ఎగుమతి నియంత్రణలు అమలు చేస్తామన్న నిర్ణయం అంతర్జాతీయ వాణిజ్యానికి దెబ్బతీసే చర్య అని ట్రంప్‌ విమర్శించారు. వాణిజ్య ఒప్పందం కోసం తైవాన్‌కు అమెరికా మద్దతు విషయంలో రాజీ పడతారా అనే ప్రశ్నపై స్పందించేందుకు తిరస్కరించారు ట్రంప్‌.

చైనాతో తాను సత్సంబంధాలను కోరుకుంటున్నట్లు తెలిపారు. వచ్చే ఏడాది జనవరిలో చైనాలో పర్యటించాలన్న బీజింగ్‌ ఆహ్వానాన్ని అంగీకరించానని పేర్కొన్నారు. 2027 నాటికి తైవాన్‌ను స్వాధీనం చేసుకోవడానికి జిన్‌పింగ్ యత్నిస్తారని తాను అనుకోవడం లేదని ట్రంప్‌ పేర్కొన్నారు. అమెరికా- చైనా సంబంధాలపై ప్రశ్నలకు సమాధానమిస్తూ ట్రంప్‌, చైనా అధ్యక్షుడు షిజిన్‌పింగ్‌తో తనకు మంచి సంబంధాలు ఉన్నాయని తెలిపారు.

"దక్షిణ కొరియాలో జరగబోయే ఆసియా- పసిఫిక్‌ సదస్సులో ఆయనతో భేటీ అవుతాను. ఆ సమావేశం అనంతరం రెండు దేశాలకు అనుకూలంగా, న్యాయమైన వాణిజ్య ఒప్పందం కుదురుతుందని ఆశిస్తున్నాను" అని అన్నారు. కాగా ఈ నెల చివర్లో దక్షిణ కొరియాలో ఆసియా-పసిఫిక్ శిఖరాగ్ర సమావేశంలో ట్రంప్-జిన్‌పింగ్‌ భేటీ కానున్నారు. మొత్తానికి, అమెరికా-చైనా మధ్య వాణిజ్య ఉద్రిక్తతలు మరోసారి పెరిగే సూచనలు కనిపిస్తున్నాయి.

ట్రంప్‌ విధానాలు కఠినతరం అవుతుండగా, రాబోయే దక్షిణ కొరియా సమావేశం రెండు దేశాల మధ్య కొత్త వాణిజ్య దిశను నిర్ణయించనుంది. గతంలోనూ అమెరికా- చైనాల మధ్య వాణిజ్యయుద్ధం నడిచిన సంగతి తెలిసిందే. రెండు అతిపెద్ద ఆర్థిక వ్యవస్థల మధ్య జరిగిన వాణిజ్య వివాదం తగ్గించే లక్ష్యంగా ఇరుదేశాల మధ్య చర్చలు జరిగాయి. ఈ క్రమంలో ట్రేడ్‌ డీల్‌కు ఇరుదేశాలు అంగీకరించినప్పటికీ అది ఓ కొలిక్కి రాలేదు. ఈ క్రమంలో తాజా పరిణామాలు చోటుచేసుకున్నాయి.

