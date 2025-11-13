ETV Bharat / international

'అమెరిక్లనకు శిక్షణ ఇచ్చి ఇంటికి వెళ్లిపోండి'- H1B వీసాలపై అమెరికా మంత్రి కీలక వ్యాఖ్యలు

హెచ్​-1బీ వీసా విధానంపై కీలక వ్యాఖ్యలు చేసిన అమెరికా

US On H1B Visa
U.S. Secretary of the Treasury Scott Bessent (AP)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : November 13, 2025 at 12:31 PM IST

2 Min Read
US On H1B Visa : హెచ్​-1బీ వీసా విధానంపై కఠిన నిర్ణయాలు తీసుకుంటున్న అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్, తాజాగా స్వరం మార్చారు. తమ దేశంలో ప్రతిభావంతులు లేరని పేర్కొన్నారు. ప్రత్యేక నిపుణులైన విదేశీ ఉద్యోగులను నిరయమించుకోవడం అసరమేనని అన్నారు. దీనిపై అమెరికా ఆర్థికి శాఖ మంత్రి స్కాట్ బెసేంట్ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. అమెరికన్లకు శిక్షణ ఇచ్చేందుకే హెచ్​-1బీ ఉద్యోగులు అని అన్నారు. శిక్షణ ఇచ్చిన తర్వాత తిరిగి స్వదేశానికి వెళ్లిపోవాలని అన్నారు. ఇదే వీసా విషయంలో ట్రంప్ కొత్త విధానమని వెల్లడించారు.

'విదేశీ కార్మికులపై దీర్ఘకాలికంగా ఆధారపడకుండా ఉండాలి. అధిక నైపుణ్యం కలిగిన ఉద్యోగాలు పొందేలా అమెరికన్లకు శిక్షణ ఇవ్వాలి. అందుకోసం నైపుణ్యం కలిగిన విదేశీ కార్మికులను తాత్కాలికంగా అమెరికాకు తీసుకురావడమే ఈ కొత్తం విధానం. అమెరికాలో తయారీ రంగాన్ని పునరుద్ధరించేందుకు నాలెడ్జ్ ట్రాన్స్‌ఫర్‌ కోసం చేస్తోన్న ప్రయత్నమే ఇది. రాత్రికి రాత్రే నౌకల్లో వస్తువులు ఎగుమతి అవుతాయని మేం చెప్పడం లేదు. సెమీకండక్టర్ పరిశ్రమను అమెరికాకు తీసుకురావాలని అనుకుంటున్నాం. ఆరిజోనాలో అందుకు తగిన సౌకర్యాలు ఉంటాయి. అందుకే అమెరికా కార్మికులకు శిక్షణ ఇవ్వడానికి కొన్నేళ్ల కోసం విదేశీ శ్రామికశక్తిని రప్పించడమే అధ్యక్షుడి ఉద్దేశం అని భావిస్తున్నాను. తర్వాత వారు ఇంటికి వెళ్లొచ్చు. ఆ తరువాతే అమెరికా కార్మికులు బాధ్యత స్వీకరిస్తారు' అని స్కాట్ బెసేంట్ పేర్కొన్నారు.

అందుకోసమే వెట్టింగ్​ను కొనసాగిస్తున్నాం : హోమ్‌లాండ్ సెక్యూరిటీ మంత్రి క్రిస్టి నోయమ్
మరోవైపు తాము వీసా కార్యక్రమాలను కొనసాగిస్తూనే ఉంటామని హోమ్‌లాండ్ సెక్యూరిటీ మంత్రి క్రిస్టి నోయమ్ పేర్కొన్నారు. అమెరికాకు వచ్చే వ్యక్తులు ఉగ్రవాదులకు, అమెరికాను ద్వేషించే సంస్థలకు మద్దతుదారులు కాదని నిర్ధరించుకోవాలని అన్నారు. అందుకోసమే వెట్టింగ్‌ను కొనసాగిస్తామని చెప్పారు. మా ప్రభుత్వం ఇమిగ్రేషన్ విధానాల ప్రక్రియలను క్రమబద్ధీకరిస్తోందని తెలిపారు. అంతేకాకుండా అమెరికాకు వచ్చి ఉంటున్న వ్యక్తులు సరైన కారణాల వల్ల ఇక్కడ ఉంటున్నారని ఎప్పటికప్పుడు పరిశీలించుకుంటామని వెల్లడించారు. ట్రంప్ పాలనలో విదేశాల్లో జన్మించిన పౌరులు కూడా పౌరసత్వం పొందుతున్నారని పేర్కొన్నారు.

అమెరికాలోని తమ శ్రామిక శక్తిలో కీలక స్థానాలను భర్తీ చేయడానికి ప్రత్యేక నిపుణులైన విదేశీ ఉద్యోగులను నియమించుకోవడం అవసరమని ట్రంప్ అన్నారు. తమవద్ద అనుకున్న స్థాయిలో ప్రతిభావంతులు లేరని అంగీకరించారు. అయితే అమెరికాకు చెందిన ఉద్యోగులు బయట నుంచి వచ్చే వారి దగ్గర నైపుణ్యాలు నేర్చుకోవాలని సూచించారు. సరైన శిక్షణ లేకుండా తయారీ, రక్షణరంగాల్లోని ముఖ్యమైన స్థానాల్లో నిరుద్యోగ అమెరికన్లను నియమించుకోలేమన్నారు.

H-1B వీసా కార్యక్రమాన్ని అమెరికాలో కొరత ఉన్న రంగాల్లో ఉన్నత విద్యావంతులు, నిపుణులైన విదేశీ నిపుణులను నియమించుకోవడానికి 1990లో తీసుకువచ్చారు. అయితే ట్రంప్ అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత హెచ్​-1బీ వీసా విధానంపై కఠిన నిర్ణయాలు తీసుకున్నారు. అందులో భాగంగా హెచ్‌-1బీ వీసా రుసుమును ఏకంగా దానిని రూ.88 లక్షలకు పెంచింది ట్రంప్ సర్కార్. ఆ తర్వాత కొత్త హెచ్​-1బీ వీసా దరఖాస్తులకు మాత్రమే వార్షిక రుసుము లక్ష డాలర్లు ఉంటుందని వైట్​హౌస్​ క్లారిటీ ఇచ్చింది. ఇప్పటికే ఉన్న వీసా హోల్డర్లకు లేదా పునరుద్ధరణలకు ఈ ఫీజు పెంపు ఉండబోదని తెలిపింది. ప్రస్తుతం హెచ్​-1బీ వీసాలు ఉన్నవారు భారత్‌ లేదా విదేశాలను సందర్శించేవారు అమెరికాకు ఆందోళనతో తిరిగి రావాల్సిన పనిలేదని చెప్పింది.

US ON H1B VISA
SCOTT BESSENT ON H1B VISA
H1B VISA NEW RULES
US ON H1B VISA

