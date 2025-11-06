ETV Bharat / international

న్యూయార్క్‌కు కొంత సాయం చేస్తాం- మమ్దానీ గెలుపు తర్వాత వెనక్కి తగ్గిన ట్రంప్

న్యూయార్క్ మేయర్ ఎన్నికల ఫలితాల తర్వాత ట్రంప్ వైఖరిలో మార్పు- మమ్దానీకి కొంతైనా సాయం చేస్తామని ప్రకటన

Trump Walks Back Fedal Funding
Trump Walks Back Fedal Funding (ANI)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : November 6, 2025 at 7:24 AM IST

2 Min Read
Trump Walks Back : న్యూయార్క్ మేయర్ ఎన్నికల్లో జొహ్రాన్ మమ్దానీ గెలిస్తే నగరానికి అందించే ఫెడరల్ నిధులను తగ్గిస్తానని గతంలో హెచ్చరించిన అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ ఫలితాల తర్వాత కొంతమేర వెనక్కి తగ్గారు.

మమ్దానీ గెలిస్తే న్యూయార్క్ సిటీకి ఫెడరల్ ఫండింగ్ తగ్గించే అవకాశముందని ఎన్నికల ముందు ట్రంప్ హెచ్చరించిన విషయం తెలిసిందే. అయితే, మమ్దానీ విజయం అనంతరం మయామిలో జరిగిన అమెరికా బిజినెస్ ఫోరమ్‌లో మాట్లాడిన ట్రంప్ న్యూయార్క్ విజయవంతంగా ముందుకు సాగాలని ఆకాంక్షించారు. ఇందుకోసం వారికి తాను కొంతైనా సాయం చేస్తానని ప్రకటించారు.

అలాగే, జొహ్రాన్ మమ్దానీ, డెమోక్రాట్లపై మాత్రం ట్రంప్ తన విమర్శలను కొనసాగించారు. కమ్యూనిస్టులు దేశాన్ని విపత్తులోకి నెట్టేశారని విమర్శించారు. ఇప్పుడు కొత్తగా వచ్చిన కమ్యూనిస్టు ఏం చేస్తారో చూస్తామని మమ్దానీని ఉద్దేశించి ట్రంప్ వ్యాఖ్యానించారు.

"కమ్యూనిస్టులు, మార్క్సిస్ట్ సోషలిస్టులు, గ్లోబలిస్టులకు ఇప్పుడు అవకాశం లభించింది, కానీ వారు దేశానికి విపత్తును తప్ప మరేమీ అందించలేదు. ఇప్పుడు న్యూయార్క్‌లో ఆ కమ్యూనిస్ట్ ఎలా చేస్తారో చూద్దాం. మేము వారికి సహాయం చేస్తాం. కనీసం కొద్దిగానైనా సాయం చేస్తాం. న్యూయార్క్ విజయం సాధించాలని మేము కోరుకుంటున్నాం" - డొనాల్డ్ ట్రంప్, అమెరికా అధ్యక్షుడు

డెమోక్రటిక్ పార్టీపై విమర్శలు
ట్రంప్ మమ్దానీ డెమోక్రటిక్ పార్టీపై కూడా ట్రంప్ విమర్శలు గుప్పించారు. డెమోక్రటిక్ పార్టీలో వామపక్ష భావజాలం విస్తరిస్తోందని, మమ్దానీ విజయమే అందుకే నిదర్శనమన్నారు.
"కాంగ్రెస్ డెమోక్రాట్‌లు అమెరికాకు ఏం చేయాలనుకుంటున్నారో మీరు చూడాలనుకుంటే, న్యూయార్క్‌లో జరిగిన ఎన్నికల ఫలితాలను చూడండి. అక్కడ వారి పార్టీ దేశంలోనే అతిపెద్ద నగరానికి ఒక కమ్యూనిస్ట్‌ను మేయర్‌గా నిలబెట్టింది. గుర్తుందా, మన దేశంలో ఏ పోస్టుకు కూడా మనం సోషలిస్ట్‌ను ఎన్నుకోం అని నేను చెప్పేవాడిని. మనం సోషలిస్టులను దాటేశాం. వారికి బదులుగా కమ్యూనిస్టులను పదవిలో ఉంచాం"- డొనాల్డ్ ట్రంప్, అమెరికా అధ్యక్షుడు

ఎన్నికలకు ముందు ట్రంప్ ఏం అన్నారంటే!
న్యూయార్క్ మేయర్ ఎన్నికలకు ముందు ట్రంప్ చేసిన కామెంట్స్ హెచ్చరిక ధోరణిలో ఉన్నాయి. మమ్దానీ నాయకత్వంలో న్యూయార్క్ సమగ్రంగా విపత్తును ఎదుర్కొంటుందని హెచ్చరించారు. మమ్దానీ గెలిస్తే తప్పనిసరి అయిన కనీస నిధులు తప్పితే ఫెడరల్ నిధులను విడుదల చేయబోమని స్పష్టం చేశారు. ఎన్నికల ఫలితాల తర్వాత ట్రంప్ మాటలో మార్పు కనిపించింది. న్యూయార్క్‌కు సహాయం చేస్తామని తాజాగా వ్యాఖ్యానించారు.

మమ్దానీ చారిత్రక విజయం
డెమోక్రాటిక్ సోషలిస్ట్ అయిన జొహ్రాన్ మమ్దానీ చారిత్రక విజయాన్ని నమోదు చేశారు. క్వీన్స్‌కు చెందిన ఈ అసెంబ్లీ సభ్యుడు న్యూయార్క్ నగరానికి మొదటి ముస్లిం మేయర్‌గా, అతి పిన్న వయస్కుడిగా చరిత్ర సృష్టించారు. మాజీ గవర్నర్ ఆండ్రూ క్యుమో (స్వతంత్ర అభ్యర్థి) రిపబ్లికన్ కర్టిస్ స్లివాలపై మమ్దానీ విజయం సాధించారు.

ది హిల్ నివేదిక ప్రకారం, మమ్దానీ ఒక మిలియన్ కంటే ఎక్కువ ఓట్లను సాధించారు. భారత సినీ దర్శకురాలు మీరా నాయర్ కుమారుడే మమ్దానీ. అలాగే, మమ్దానీ తన విజయోత్సవ ప్రసంగంలో 1947లో భారతదేశ స్వాతంత్ర్య దినోత్సవ సందర్భంగా జవహర్‌లాల్ నెహ్రూ చేసిన ఐకానిక్ ప్రసంగం, 'ట్రైస్ట్ విత్ డెస్టినీ' నుంచి ఉటంకించడం గమనార్హం.

