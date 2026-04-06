'ఇరాన్ నుంచి ప్రతిపాదన అందింది- త్వరలోనే యుద్ధం ముగుస్తుంది!'- ట్రంప్​ ప్రకటన

ఇరాన్‌లోని ప్రస్తుత నాయకత్వం చర్చలకు మరింత సుముఖంగా ఉందని ట్రంప్​ వ్యాఖ్య

By ETV Bharat Telugu Team

Published : April 6, 2026 at 10:45 PM IST

Updated : April 6, 2026 at 10:53 PM IST

Trump on Iran War : ఇరాన్‌తో కొనసాగుతున్న యుద్ధాన్ని ముగించడానికి తాను నిర్ణయించుకున్నాని అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్​ వెల్లడించారు. ఇరాన్ అణ్వాయుధాలు కలిగి ఉండటానికి ఎప్పటికీ అనుమతించకూడదని మరోసారి స్పష్టం చేశారు. ఈ యుద్ధం చాలా త్వరగా ముగియవచ్చని ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు. 2026 వైట్ హౌస్ ఈస్టర్ ఎగ్ రోల్ సందర్భంగా విలేకరులతో మాట్లాడుతూ ట్రంప్ ఈ మేరకు వ్యాఖ్యానించారు. ఈ క్రమంలోనే అమెరికా కాల్పుల విరమణ ప్రతిపాదనను ఇరాన్‌ తిరస్కరించడంపైనా ట్రంప్‌ స్పందించారు. తాను చాలా నిరాశకు గురయ్యానని, వాళ్లు భారీ మూల్యం చెల్లించుకోక తప్పదని హెచ్చరించారు.

"ఈ యుద్ధం త్వరగా ముగుస్తుందని ఆశిస్తున్నాను. మనకు చాలా ప్రత్యామ్నాయాలు ఉన్నాయి. మనం ఇప్పుడే వైదొలగవచ్చు, అప్పుడు వారి పునర్​ నిర్మాణానికి 15 సంవత్సరాలు పడుతుంది. కానీ నేను దీనిని పూర్తి చేయాలనుకుంటున్నాను. ఇరాన్ వద్ద అణ్వాయుధం ఉండకూడదు. వారు ఉన్మాదులు. ఒక ఉన్మాది చేతిలో అణ్వాయుధాలు పెట్టకూడదు. యుద్ధం చాలా త్వరగా ముగియవచ్చు. ఇందుకోసం వారు కొన్ని పనులు చేయాలి. అది వారికి తెలుసు. వారు చిత్తశుద్ధితోనే చర్చలు జరుపుతున్నారని నేను భావిస్తున్నాను. అక్కడ ఇప్పుడున్న ప్రజలు గతంలో కంటే చాలా వివేకవంతులు. మొదటి, రెండో దశల్లో ఉన్న ఉన్మాదుల వంటి వారు కాదు. ప్రస్తుత చర్చల ప్రతినిధులు అంత తీవ్రవాదులు కారు. వీరు చాలా తెలివైనవారు."

--డొనాల్డ్ ట్రంప్​, అమెరికా అధ్యక్షుడు

గత పాలకులతో పోలిస్తే ఇరాన్‌లోని ప్రస్తుత నాయకత్వం చర్చలకు మరింత సుముఖంగా ఉందని ట్రంప్​ అన్నారు. పశ్చిమాసియాలో కొనసాగుతున్న ఘర్షణను ముగించే లక్ష్యంతో ఇరాన్ నుంచి తమ ప్రభుత్వానికి ఒక ప్రతిపాదన అందిందని ట్రంప్ స్పష్టం చేశారు. కానీ ఆ ప్రతిపాదన యుద్ధం ముగింపునకు సరిపోదని అభిప్రాయపడ్డారు. అయితే, ఆ ప్రతిపాదనను సమీక్షించినట్లు అంగీకరించిన ట్రంప్, ఇది ఒక ముఖ్యమైన ముందడుగుగా అభివర్ణించారు.

మరోవైపు డెడ్‌లైన్‌ తర్వాత ఇరాన్‌కు గడువు పొడిగింపు అసంభవమని అమెరికా అధ్యక్షుడు ట్రంప్‌ తేల్చి చెప్పారు. ఇరాన్ మౌలిక సౌకర్యాలపై దాడులు చేస్తామని పునరుద్ఘాటించారు. "మంగళవారం ఇరాన్‌ను పూర్తిగా అధీనంలోకి తీసుకుంటాం. ఇరాన్‌ మొత్తం తుడిచిపెట్టకుపోవచ్చు. ఇరాన్‌ను ఒక్క రాత్రిలోనే మట్టుబెట్టగలం. ఇరాన్‌లో మా వెపన్‌ సెక్షన్‌ ఆఫీసర్‌ను కాపాడుకున్నాం, పైలట్‌ను రక్షించాం, ఎఫ్‌-15 యుద్ధ విమానం నుంచి పైలట్‌ను రక్షించాం. శత్రు ప్రాంతాల్లోకి ఎఫ్‌-15 యుద్ధ విమానం చొచ్చుకెళ్లింది. గతంలో ఎన్నడూ లేనివిధంగా పైలట్‌ను కాపాడగలిగాం." అని ట్రంప్ అన్నారు.

ఇవాళ అర్ధరాత్రిలోగా కాల్పుల విరమణ డీల్?
ఇదిలా ఉండగా హర్మూజ్ జలసంధిని తెరిచేందుకు ఇరాన్‌కు ట్రంప్ విధించిన ఏప్రిల్ 7 డెడ్‌లైన్ ఇంకొన్ని గంటల్లో ముగియనుంది. ఈ డెడ్‌లైన్‌ను ట్రంప్ పొడిగిస్తారనే అంచనాలు వెలువడుతున్నాయి. ఇందుకోసం మరొక ప్రత్యామ్నాయ కాల్పుల విరమణ ప్రతిపాదనపైనా అమెరికా, ఇరాన్ చర్చలు జరుపుతున్నాయంటూ ప్రముఖ అంతర్జాతీయ వార్తాసంస్థ కథనాన్ని ప్రచురించింది. దీనిపై సోమవారం అర్ధరాత్రిలోగా ఒక అవగాహనకు వచ్చేందుకు ప్రయత్నాలు జరుగుతున్నాయని అంటున్నారు. ఈ చర్చలకు పాకిస్థాన్ మధ్యవర్తిత్వం వహిస్తోందని చెబుతున్నారు.

ఒకవేళ ఈ చర్చలు సఫలమైతే, సోమవారం అర్ధరాత్రి నుంచే ఇరాన్, అమెరికా-ఇజ్రాయెల్ మధ్య కాల్పుల విరమణ ఒప్పందం అమల్లోకి వస్తుంది. హర్మూజ్ జలసంధి కూడా తెరుచుకుంటుంది. రాబోయే 15 నుంచి 20 రోజుల్లోగా పూర్తిస్థాయి శాంతి ఒప్పందాన్ని ఖరారు చేసుకుంటారు. ఈ డీల్‌ను ఇస్లామాబాద్ అకార్డ్ అని పిలుస్తారని సమాచారం. హర్మూజ్ జలసంధి నిర్వహణపై ప్రాంతీయ కార్యాచరణ ప్రణాళిక అనేది ఈ డీల్‌లో భాగంగా ఉంటుందని తెలుస్తోంది. ఈ డీల్ కుదిరితే, ఇస్లామాబాద్‌లో అమెరికా - ఇరాన్ ఉన్నతాధికారుల ప్రత్యక్ష చర్చలు జరుగుతాయని సంబంధిత వర్గాలు చెబుతున్నాయి. అయితే ఈ చర్చలపై అమెరికా, ఇరాన్ అధికార వర్గాల నుంచి ఎలాంటి ప్రకటనా వెలువడలేదు. దీనిపై మాట్లాడేందుకు పాకిస్థాన్ విదేశాంగ శాఖ అధికార ప్రతినిధి తాహిర్ ఆంద్రాబీ నిరాకరించారు. అయితే శాంతి ప్రక్రియ దిశగా ప్రయత్నాలు కొనసాగుతున్నాయనే విషయాన్ని ఆయన నిర్ధారించారు.

