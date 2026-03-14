'హర్మూజ్​కు అతి త్వరలోనే స్పేచ్ఛ'- డొనాల్డ్ ట్రంప్!

ఇరాన్​ చర్యలపై ట్రంప్ ఫైర్- హర్మూజ్​కు యుద్ధ నౌకలు పంపాలని ఆ దేశాలకు విజ్ఞప్తి!

Published : March 14, 2026 at 10:53 PM IST

Donald Trump on Hormuz : హర్మూజ్‌ జలసంధిని ఇరాన్ మూసివేయడంతో జరుగుతున్న తాజా పరిణామాలపై అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్‌ ట్రంప్‌ మరోసారి స్పందించారు. ఇరాన్ చర్యలతో ఇబ్బందులకు గురవుతున్న దేశాలు హర్మూజ్​కు యుద్ధ నౌకలను పంపాలని విజ్ఞప్తి చేశారు. అతి త్వరలోనే ఎలాగైనా హర్మూజ్​ జలసంధికి స్వేచ్ఛ లభిస్తుందని ట్రంప్ అన్నారు. ఈ మేరకు ఆయన ట్రూత్ సోషల్​లో ఓ పోస్ట్ షేర్ చేశారు.

'ఇరాన్ హర్మూజ్‌ జలసంధి మూసివేయడానికి ప్రయత్నించిన కారణంగా అనేక దేశాలు ప్రభావితమయ్యాయి. ఇప్పుడు ఆ దేశాలు అమెరికాతో కలిసి అక్కిడికి యుద్ధ నౌకలను పంపిస్తున్నాయి. ఫ్రాన్స్‌, చైనా, దక్షిణ కొరియా, జపాన్‌, యూకే తదితర దేశాలు ఇరాన్‌ చర్యలతో బాగా ఇబ్బందికి గురయ్యాయి. అందువల్ల ఈ దేశాలు సైతం హర్మూజ్​కు యుద్ధ నౌకలు పంపుతాయని ఆశిస్తున్నాను. మేం ఇప్పటికే ఇరాన్ సైనిక సామర్థ్యాన్ని వంద శాతం నాశనం చేశాం. కానీ వారు ఎంత ఘోరంగా ఓడిపోయినా, ఈ జలమార్గంలో ఎక్కడో ఒకచోట ఒకట్రెడు రెండు డ్రోన్​లను పంపడం లేదంటే క్షిపణులు ప్రయోగించడం చేయవచ్చు. ఆలోపే అక్కడి తీర ప్రాంతంపై మేం దాడులు చేసి ఇరాన్‌ ఓడలను ముంచేస్తాం. హర్మూజ్‌ జలసంధికి ఏ విధంగానైనా త్వరలోనే స్వేచ్ఛ లభిస్తుంది' అని ట్రంప్‌ పేర్కొన్నారు.

కాగా, ఇరాన్ హర్మూజ్ మూసివేయడంతో ఇప్పటికే జలసంధికి ఇరువైపులా వందల నౌకలు నిలిచిపోయాయి. అయినప్పటికీ దానిని మూసివేసే ఉంచుతామని ఇరాన్‌ హెచ్చరిస్తోంది. ఈనేపథ్యంలోనే ట్రంప్ తీవ్రంగా స్పందించారు.

