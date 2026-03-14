'హర్మూజ్కు అతి త్వరలోనే స్పేచ్ఛ'- డొనాల్డ్ ట్రంప్!
ఇరాన్ చర్యలపై ట్రంప్ ఫైర్- హర్మూజ్కు యుద్ధ నౌకలు పంపాలని ఆ దేశాలకు విజ్ఞప్తి!
Published : March 14, 2026 at 10:53 PM IST
Donald Trump on Hormuz : హర్మూజ్ జలసంధిని ఇరాన్ మూసివేయడంతో జరుగుతున్న తాజా పరిణామాలపై అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ మరోసారి స్పందించారు. ఇరాన్ చర్యలతో ఇబ్బందులకు గురవుతున్న దేశాలు హర్మూజ్కు యుద్ధ నౌకలను పంపాలని విజ్ఞప్తి చేశారు. అతి త్వరలోనే ఎలాగైనా హర్మూజ్ జలసంధికి స్వేచ్ఛ లభిస్తుందని ట్రంప్ అన్నారు. ఈ మేరకు ఆయన ట్రూత్ సోషల్లో ఓ పోస్ట్ షేర్ చేశారు.
'ఇరాన్ హర్మూజ్ జలసంధి మూసివేయడానికి ప్రయత్నించిన కారణంగా అనేక దేశాలు ప్రభావితమయ్యాయి. ఇప్పుడు ఆ దేశాలు అమెరికాతో కలిసి అక్కిడికి యుద్ధ నౌకలను పంపిస్తున్నాయి. ఫ్రాన్స్, చైనా, దక్షిణ కొరియా, జపాన్, యూకే తదితర దేశాలు ఇరాన్ చర్యలతో బాగా ఇబ్బందికి గురయ్యాయి. అందువల్ల ఈ దేశాలు సైతం హర్మూజ్కు యుద్ధ నౌకలు పంపుతాయని ఆశిస్తున్నాను. మేం ఇప్పటికే ఇరాన్ సైనిక సామర్థ్యాన్ని వంద శాతం నాశనం చేశాం. కానీ వారు ఎంత ఘోరంగా ఓడిపోయినా, ఈ జలమార్గంలో ఎక్కడో ఒకచోట ఒకట్రెడు రెండు డ్రోన్లను పంపడం లేదంటే క్షిపణులు ప్రయోగించడం చేయవచ్చు. ఆలోపే అక్కడి తీర ప్రాంతంపై మేం దాడులు చేసి ఇరాన్ ఓడలను ముంచేస్తాం. హర్మూజ్ జలసంధికి ఏ విధంగానైనా త్వరలోనే స్వేచ్ఛ లభిస్తుంది' అని ట్రంప్ పేర్కొన్నారు.
US President Donald Trump posts on Truth Social, " many countries, especially those who are affected by iran’s attempted closure of the hormuz strait, will be sending war ships, in conjunction with the united states of america, to keep the strait open and safe. we have already… pic.twitter.com/YgoVcw5QTE— ANI (@ANI) March 14, 2026
కాగా, ఇరాన్ హర్మూజ్ మూసివేయడంతో ఇప్పటికే జలసంధికి ఇరువైపులా వందల నౌకలు నిలిచిపోయాయి. అయినప్పటికీ దానిని మూసివేసే ఉంచుతామని ఇరాన్ హెచ్చరిస్తోంది. ఈనేపథ్యంలోనే ట్రంప్ తీవ్రంగా స్పందించారు.