విదేశీ ఔషధ సంస్థలకు షాకిచ్చిన ట్రంప్- 100 శాతం సుంకాల విధింపు
ఔషధ రంగంపై భారీ సుంకాల్ని విధిస్తూ కార్యనిర్వాహక ఉత్తర్వుపై ట్రంప్ సంతకం- విదేశీ ఫార్మా సంస్థల పేటెంట్ పొందిన మందులపై 100శాతం వరకు టారిఫ్లు విధించాలని ఆదేశం
Published : April 3, 2026 at 2:48 PM IST
Trump Pharmaceutical Tariffs : అమెరికా అధ్యక్షుడు ట్రంప్ సుంకాల విషయంలో మరో సంచలన నిర్ణయం తీసుకున్నారు. ఔషధ రంగంపై భారీ సుంకాల్ని విధిస్తూ కార్యనిర్వాహక ఉత్తర్వుపై సంతకం చేశారు. అమెరికాతో ధరల ఒప్పందాలు కుదుర్చుకోని విదేశీ ఫార్మా సంస్థల పేటెంట్ పొందిన మందులపై 100శాతం వరకు టారిఫ్లు విధించాలని ట్రంప్ ఆదేశించారు. ట్రంప్ తీసుకున్న ఈ నిర్ణయం అంతర్జాతీయ ఫార్మా రంగంలోనూ సంచలనంగా మారింది.
గతేడాది ప్రతీకార సుంకాలను ప్రకటించిన లిబరేషన్ డే రోజే ట్రంప్ ఈ నిర్ణయం తీసుకోవడం గమనార్హం. ధరల ఒప్పందాన్ని అంగీకరించి అమెరికాలో తయారీ కేంద్రాల్ని ఏర్పాటు చేస్తామని హామీ ఇచ్చిన సంస్థలకు మాత్రం సుంకాల నుంచి పూర్తి మినహాయింపు లభించనుంది. ఔషధాల దిగుమతులపై ఆధారపడటం జాతీయ భద్రతకు ముప్పు అని భావిస్తున్నందునే ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు ట్రంప్ పేర్కొన్నారు.
అమెరికా ప్రభుత్వంతో 'మోస్ట్ ఫేవరెడ్ నేషన్' ధరల ఒప్పందం కుదుర్చుకున్న సంస్థలతో పాటు అమెరికాలోనే తమ తయారీ కేంద్రాలను ఏర్పాటు చేసే సంస్థలకు ఎటువంటి పన్ను ఉండదు. మరోవైపు, అమెరికాలో ప్లాంట్లను నిర్మిస్తూ, ఇంకా ధరల ఒప్పందం కుదుర్చుకోని కంపెనీలపై 20 శాతం పన్ను విధిస్తారు. అయితే, రాబోయే నాలుగేళ్లలో వీరు ఒప్పందాలు చేసుకోకపోతే, సుంకాలను 100 శాతానికి పెంచనున్నట్లు ట్రంప్ ప్రభుత్వం పేర్కొంది.
చర్చలు జరిపేందుకు గడువు
ఈ మేరకు అమెరికాతో ఫార్మా కంపెనీలు చర్చలు జరిపేందుకు ట్రంప్ సర్కార్ గడువును నిర్దేశించింది. భారీ ఫార్మా కంపెనీలకు 120 రోజులు, చిన్న తరహా కంపెనీలకు 180 రోజులు గడువును ఇచ్చింది. ఈ గడువు ముగిసిన తర్వాత నిబంధనలు పాటించని కంపెనీలపై 100 శాతం టారిఫ్లు అమల్లోకి రానున్నాయని ఉత్తర్వుల్లో ట్రంప్ ప్రభుత్వం స్పష్టం చేసింది. ఇప్పటికే ఫైజర్, ఎలి లిల్లీ, బ్రిస్టల్ మయర్స్ స్క్విబ్ వంటి దిగ్గజ సంస్థలతో ట్రంప్ ఒప్పందాలను కుదుర్చుకుంది. ఔషధ రంగంపై కొత్తగా సుంకాలు విధించడంపై ఫార్మాస్యూటికల్ రీసెర్చ్ అండ్ మాన్యుఫాక్చరర్స్ ఆఫ్ అమెరికా సీఈఓ స్టీఫెన్ జె. ఉబ్ల్ స్పందించారు. ఈ పన్నులు పరిశోధనలు, పెట్టుబడులను దెబ్బతీస్తాయని చెప్పారు. మందుల ధరలు విపరీతంగా పెరిగి సామాన్యులపై భారం పడుతుందని హెచ్చరించారు.
లోహాలపై విధించే సుంకాల్లో కూడా మార్పులు
ఇదిలా ఉండగా, లోహాలపై సుంకాల్లో కూడా ట్రంప్ మార్పులు చేశారు. స్టీల్, అల్యూమినియం, రాగి ఉత్పత్తులపై ఉన్న 50 శాతం టారిఫ్ను ఇకపై కస్టమర్లు చెల్లించే పూర్తి కస్టమ్స్ విలువ ఆధారంగా లెక్కిస్తారు. వాషింగ్ మెషీన్ల వంటి వస్తువుల్లో లోహం వాటా 15 శాతం కంటే ఎక్కువగా ఉంటే, ఆ వస్తువు మొత్తం విలువపై 25 శాతం సుంకం విధిస్తారు. ట్రంప్ సుంకాల వల్ల ప్రపంచ సరఫరా గొలుసు దెబ్బతిని సామాన్యులపై భారం పడుతుందని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు.
పంతం నెగ్గించుకుంటున్న ట్రంప్
సుంకాల విధింపు విషయంలో ట్రంప్ చాలా వ్యూహాత్మకంగా వ్యవహరిస్తున్నారు. గతేడాది ట్రంప్ 'ఇంటర్నేషనల్ ఎమర్జెన్సీ ఎకనామిక్ పవర్స్ యాక్ట్' (1977) ఆధారంగా అన్ని దేశాలపై సుంకాలను బాదారు. ఫిబ్రవరి 20న అమెరికా సుప్రీంకోర్టు ట్రంప్ విధించిన సుంకాలను చట్టవిరుద్ధమైనవిగా పేర్కొంది. ట్రంప్ నిర్ణయాన్ని కొట్టివేసింది. ఈ క్రమంలో సుప్రీంకోర్టు తీర్పు ఇచ్చిన కొన్ని గంటల్లోనే ట్రంప్ మరో చట్టాన్ని ప్రయోగించారు. ఈ కొత్త చట్టం కాలపరిమితి 150 రోజులు ఉంటుంది. ఈ చట్టం ప్రకారం 10 శాతం పన్ను విధించవచ్చు. ఇప్పుడు తాజాగా '1962 ట్రేడ్ ఎక్స్పాన్షన్ యాక్ట్ లోని 'సెక్షన్ 232'ను ఉపయోగించి ఔషధ, లోహ రంగాలపై పన్నులు విధించారు. సుప్రీంకోర్టు తీర్పు నేపథ్యంలో ట్రంప్ ప్రత్యామ్నాయ మార్గాల ద్వారా తన పంతాన్ని నెగ్గించుకుంటున్న పరిస్థితి నెలకొంది.