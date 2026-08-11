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ట్రంప్​నకు ఇరాన్‌ ముప్పు- రహస్యంగా తుర్కియే నుంచి చిన్న విమానంలో జర్నీ : వాషింగ్టన్ పోస్ట్

తుర్కియే నుంచి బ్రిటన్‌కు వెళ్లే సమయంలో ట్రంప్‌ విమానం మార్చినట్లు వాషింగ్టన్ పోస్ట్ కథనం- ఎయిర్‌ఫోర్స్‌ వన్‌లోని క్యాటరింగ్‌ కంటైనర్‌ ద్వారా చిన్న విమానంలోకి మారిన ట్రంప్‌

Trump Secret Flight Journey
ఎయిర్​ఫోర్స్​ వన్​ (AP)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 11, 2026 at 9:54 AM IST

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Trump Secret Flight Journey : అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్‌ ట్రంప్‌ భద్రతపై ఆందోళనలు మరోసారి తెరపైకి వచ్చాయి. గత నెల తుర్కియే నుంచి బ్రిటన్‌కు బయలుదేరే సమయంలో ట్రంప్‌ సాధారణ ఎయిర్‌ఫోర్స్‌ వన్‌లో కాకుండా చిన్న విమానంలో ప్రయాణించినట్లు వాషింగ్టన్‌ పోస్ట్‌ వెల్లడించింది. ఇరాన్‌ నుంచి ఎదురైన హత్య ముప్పు నేపథ్యంలోనే ఈ రహస్య విమాన మార్పు జరిగినట్లు అమెరికా అధికారిని ఉటంకిస్తూ కథనం పేర్కొంది.

అసలేం జరిగింది?
జులై 8న నాటో సదస్సు కోసం ట్రంప్‌ తుర్కియే రాజధాని అంకారాలో ఉన్నారు. అక్కడి నుంచి ఆయన ముందుగా ఎయిర్‌ఫోర్స్‌ వన్‌గా ఉపయోగిస్తున్న బోయింగ్‌ 747లో ఎక్కినట్లు సమాచారం. అయితే అనంతరం విమానానికి అనుసంధానించిన క్యాటరింగ్‌ కంటైనర్‌లోకి ఆయన మారినట్లు వాషింగ్టన్‌ పోస్ట్‌ తెలిపింది. ఆ కంటైనర్‌ ద్వారా ట్రంప్‌ను కొంత దూరంలో ఉన్న చిన్న సీ-32ఏ విమానం వద్దకు తరలించినట్లు కథనం పేర్కొంది. ఆ విమానంలోనే ఆయన బ్రిటన్‌కు వెళ్లినట్లు తెలిపింది. అయితే మీడియా ప్రతినిధులు, కొందరు అధికారులు మాత్రం ట్రంప్‌ పెద్ద విమానంలోనే ఉన్నారని భావించేలా పరిస్థితులు కొనసాగించినట్లు సమాచారం.

ఇరాన్‌ ముప్పుతోనే విమానం మార్పు?
తుర్కియే నుంచి బయలుదేరే సమయంలో ట్రంప్‌ కొత్త బోయింగ్‌ 747-8లో కాకుండా పాత విమానంలో ప్రయాణిస్తారని అప్పట్లో ప్రకటించారు. బ్రిటన్‌లోని అమెరికా సైనిక స్థావరంలో ఉన్న సిబ్బందికి కొత్త విమానాన్ని పరిశీలించే అవకాశం కల్పించేందుకే ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు ట్రంప్‌ చెప్పారు. అయితే పలు అమెరికా మీడియా సంస్థలు, ఇరాన్‌ మద్దతున్న ప్రతినిధి బృందాల నుంచి హత్య ముప్పు రావడంతోనే విమానాన్ని మార్చినట్లు అప్పట్లో కథనాలు ప్రచురించాయి. తాజాగా వాషింగ్టన్‌ పోస్ట్‌ వెల్లడించిన వివరాలు ఆ అనుమానాలకు మరింత బలం చేకూర్చాయి. అంకారా నుంచి బయలుదేరిన పాత విమానంలో ట్రంప్​తో పాటు ప్రయాణించిన జర్నిస్టులకు విమానం కిటికీల తెరలను మూసి ఉంచాలని సూచించినట్లు సమాచారం. సాధారణంగా యుద్ధ ప్రాంతాల్లో భద్రతా కారణాలతోనే ఇలాంటి చర్యలు తీసుకుంటారు.

ఖతార్‌ ఇచ్చిన కొత్త విమానంపై ప్రశ్నలు
ఈ ఘటనతో ఖతార్‌ రాజకుటుంబం అమెరికాకు బహూకరించిన కొత్త విమాన భద్రతపై మరోసారి చర్చ మొదలైంది. పాత బోయింగ్‌ 747 విమానాలు 1990 నుంచి ఎయిర్‌ఫోర్స్‌ వన్‌గా సేవలందిస్తున్నాయి. వాటి పరిస్థితిపై ట్రంప్‌ అసంతృప్తి వ్యక్తం చేసిన నేపథ్యంలో ఖతార్‌ గత ఏడాది విలాసవంతమైన బోయింగ్‌ విమానాన్ని అమెరికాకు అందించింది. దాన్ని అత్యంత వేగంగా మార్పులు చేసి జులై 1న ట్రంప్‌ తొలిసారి దేశీయ పర్యటనకు ఉపయోగించారు. ఆ తర్వాత టర్కీ పర్యటనలోనూ అదే విమానాన్ని వినియోగించారు. అయితే కొత్త విమానానికి పాత ఎయిర్‌ఫోర్స్‌ వన్‌లో ఉన్న కొన్ని రక్షణ వ్యవస్థలు, ముఖ్యంగా క్షిపణి నిరోధక సామర్థ్యాలు లేవని గతంలో కథనాలు వెలువడ్డాయి.

'కొత్త విమానం అత్యంత సురక్షితం'
వాషింగ్టన్‌ పోస్ట్‌ కథనంపై వైట్‌హౌస్‌ను ప్రశ్నించగా, అధ్యక్షుడి భద్రత విషయంలో ఎలాంటి రాజీ లేదని స్పష్టం చేసింది. కొత్త ఎయిర్‌ఫోర్స్‌ వన్‌ అత్యాధునిక విమానమని, అధ్యక్షుడు, ఆయన సిబ్బంది భద్రతకు అవసరమైన అత్యున్నత స్థాయి రక్షణ చర్యలు అందులో ఉన్నాయని కమ్యూనికేషన్స్‌ డైరెక్టర్‌ స్టీవెన్‌ చియుంగ్‌ తెలిపారు. అమెరికా అధ్యక్షుడిని లక్ష్యంగా చేసుకునే శత్రువులు అనేక మంది ఉన్నారని, వారి నుంచి ఎదురయ్యే ముప్పులను ఎదుర్కొనేందుకు అందుబాటులో ఉన్న అన్ని మార్గాలను వినియోగిస్తున్నామని వైట్‌హౌస్‌ పేర్కొంది.

వీడియోతో వెలుగులోకి
ట్రంప్‌ విమానం మార్పుపై వాషింగ్టన్‌ పోస్ట్‌కు లభించిన వీడియోలో ఆసక్తికర దృశ్యాలు కనిపించాయి. ట్రంప్‌ పెద్ద విమానంలోకి ఎక్కిన కొద్దిసేపటికే దాని నుంచి క్యాటరింగ్‌ వాహనం బయటకు రావడం, అనంతరం చిన్న సీ-32ఏ విమానం వైపు వెళ్లడం కనిపించింది. రెండు విమానాలు బ్రిటన్‌లో దిగిన తర్వాత ట్రంప్‌ పెద్ద విమానం నుంచి బయటకు వస్తున్న దృశ్యాలు కూడా నమోదయ్యాయి. అనంతరం ఆయన కొత్తగా మార్పులు చేసిన ఎయిర్‌ఫోర్స్‌ వన్‌లోకి వెళ్లారు. అయితే చిన్న విమానం నుంచి తిరిగి పెద్ద విమానంలోకి ఆయన ఎలా మారారన్నది మాత్రం స్పష్టంగా తెలియలేదని వాషింగ్టన్‌ పోస్ట్‌ పేర్కొంది.

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