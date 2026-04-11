హర్ముజ్ జలసంధిని తెరుస్తాం- ఆ మార్గంలో ఇరాన్ టోల్ వసూలుకు నో ఛాన్స్: ట్రంప్
ఇరాన్తో సంబంధం లేకుండానే 'హర్ముజ్' జలసంధి పునరుద్ధరణ- శాంతి చర్చల వేళ ట్రంప్ కీలక వ్యాఖ్యలు
Published : April 11, 2026 at 7:56 AM IST
Trump On Hormuz : పశ్చిమాసియాలో నెలకొన్న ఉద్రిక్తతల నడుమ అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు. ఇరాన్తో ఒప్పందం కుదిరినా, కుదరకపోయినా గల్ఫ్ ప్రాంతంలోని కీలకమైన హర్ముజ్ జలసంధిని అమెరికా తెరుస్తుందని ఆయన స్పష్టం చేశారు. అంతేకాదు, హర్ముజ్ జలసంధి గుండా వెళ్లే నౌకలపై ఎలాంటి రుసుము (టోల్) వసూలు చేసేందుకు ఇరాన్ను అనుమతించమని స్పష్టం చేశారు. ఎందుకంటే అది అంతర్జాతీయ జలసంధి కావడమేనని పేర్కొన్నారు. యూఎస్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ జేడీ వాన్స్ ఇరాన్తో కీలక చర్చల కోసం పాకిస్థాన్ బయలుదేరుతున్న తరుణంలో, జాయింట్ బేస్ ఆండ్రూస్ వద్ద ట్రంప్ మీడియాతో మాట్లాడుతూ ఈ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు.
#WATCH | On JD Vance to lead team for peace talks with Iran, US President Donald Trump says, " i wish him luck... they (iran) are militarily defeated, and now we are going to open up the gulf, with or without them... if it doesn't, we are going to finish it off, one way or the… pic.twitter.com/4jDpccYL1K— ANI (@ANI) April 10, 2026
"జేడీ వాన్స్ బృందం చర్చలకు వెళ్తోంది. వారికి నేను గుడ్లక్ చెబుతున్నాను. అక్కడ ఏం జరుగుతుందో నేను తెలుసుకుంటాను. అయితే, ఇరాన్ దళాలు సైనికంగా ఓడిపోయాయి. ఇప్పుడు మేము గల్ఫ్ (హర్ముజ్) జలసంధిని తెరుస్తాము—అది ఒప్పందంతో అయినా, ఒప్పందం లేకపోయినా సరే. ఆ మార్గం తెరిచి ఉంటుంది."
- డొనాల్డ్ ట్రంప్, అమెరికా అధ్యక్షుడు
ఈ సందర్భంగా, ఇరాన్ సైనిక శక్తి పూర్తిగా క్షీణించిందని, వారి వైమానిక దళం, క్షిపణి నిరోధక వ్యవస్థలు, నాయకత్వం అంతా తుడిచిపెట్టుకుపోయాయని ట్రంప్ అన్నారు. అంతర్జాతీయ జలమార్గాలను ఉపయోగించి ప్రపంచాన్ని కొన్ని రోజులపాటు దోపిడీ చేయడం తప్ప ఇరాన్ నేతలకు మరో మార్గం లేదని ట్రంప్ వ్యాఖ్యానించారు. కేవలం చర్చలు జరపడానికి మాత్రమే వారు సజీవంగా ఉన్నారంటూ తన ట్రూత్ సోషల్లో ఓ పోస్టు పెట్టారు. అమెరికా-ఇరాన్ మధ్య మరికొద్ది గంటల్లో శాంతి చర్చలు జరగనున్న వేళ ట్రంప్ ఈ ఇలాంటి వ్యాఖ్యలు చేయడం గమనార్హం.
ఇస్లామాబాద్లో శాంతి చర్చలు!
మరోవైపు, పశ్చిమాసియా ఉద్రిక్తతలను అంతం చేసే లక్ష్యంతో ఇరాన్ పార్లమెంట్ స్పీకర్ మహమ్మద్ బాకర్ ఖలీబాఫ్ నేతృత్వంలోని ఉన్నత స్థాయి ప్రతినిధి బృందం శుక్రవారం రాత్రి పాకిస్థాన్ రాజధాని ఇస్లామాబాద్ చేరుకుంది. ఈ బృందంలో ఇరాన్ విదేశాంగ మంత్రి సయ్యద్ అబ్బాస్ అరాగ్చీ, రక్షణ మండలి కార్యదర్శి అలీ అక్బర్ అహ్మదియాన్, సెంట్రల్ బ్యాంక్ గవర్నర్ అబ్దుల్ నాసర్ హెమ్మతీ సహా పలువురు ఎంపీలు, భద్రతా నిపుణులు ఉన్నారు.
ఇరాన్ పెట్టిన షరతులు ఇవే!
అయితే, చర్చలు ప్రారంభం కావడానికి ముందే ఇరాన్ రెండు కీలక షరతులను విధించింది. స్పీకర్ ఖలీబాఫ్ ఎక్స్ వేదికగా స్పందిస్తూ, "లెబనాన్లో కాల్పుల విరమణ చేయాలి. అలాగే ప్రస్తుతం నిలిపివేసిన (బ్లాక్ చేసిన) ఇరాన్ ఆస్తులను విడుదల చేయడంపై ఇరుపక్షాల మధ్య అంగీకారం కుదిరింది. కానీ అవి ఇంకా అమలు కాలేదు. చర్చలు మొదలవ్వాలంటే ఈ రెండు షరతులు నెరవేరాలి" అని స్పష్టం చేశారు. లేనిపక్షంలో చర్చలు విఫలమయ్యే అవకాశం ఉందని పేర్కొన్నారు.
తప్పుదోవ పట్టించే ప్రయత్నం చేస్తే!
అమెరికా తరఫున వైస్ ప్రెసిడెంట్ జేడీ వాన్స్ ఈ చర్చలకు నాయకత్వం వహిస్తున్నారు. ఆయనతో పాటు ప్రత్యేక రాయబారి స్టీవ్ విట్కాఫ్, ట్రంప్ అల్లుడు జారెడ్ కుష్నర్ ఈ బృందంలో ఉన్నారు. బయలుదేరే ముందు వాన్స్ మాట్లాడుతూ, "ఇరాన్ నిజాయితీతో చర్చలకు వస్తే మేము సానుకూలంగా స్పందిస్తాం. ఒకవేళ మమ్మల్ని తప్పుదోవ పట్టించాలని చూస్తే మాత్రం మా బృందం గట్టిగానే సమాధానం ఇస్తుంది" అని హెచ్చరించారు.
శాంతి చేకూరేనా?
అమెరికా-ఇరాన్ మధ్య కుదిరిన తాత్కాలిక కాల్పుల విరమణ ఒప్పందం ఇప్పుడు సందిగ్ధంలో పడింది. ఎందుకంటే లెబనాన్లో ఇజ్రాయెల్ దాడుల నిలిపివేత కూడా ఈ ఒప్పందంలో భాగమని ఇరాన్ అంటోంది. ఆయతుల్లా అలీ ఖమేనీతో పోల్చితే, మొజ్తాబా ఖమేనీ నేతృత్వంలోని కొత్త ఇరాన్ నాయకత్వం చాలా ప్రమాదకరమైనది, కఠినమైనదని ఐడీఎఫ్ హెచ్చరించింది. మరోవైపు హెజ్బొల్లా లక్ష్యాలపై దాడులకు ఈ ఒప్పందం వర్తించదని అమెరికా, ఇజ్రాయెల్ అంటున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో శనివారం ఉదయం (స్థానిక కాలమానం ప్రకారం) ప్రారంభం కానున్న ఈ మొదటి విడత చర్చలు పశ్చిమాసియా భవిష్యత్తును నిర్ణయించనున్నాయి.