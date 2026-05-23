నా కొడుకు పెళ్లికి హాజరుకాలేను- ఇలాంటి టైమ్లో వైట్హౌస్లోనే ఉండాలి: ట్రంప్
డొనాల్డ్ ట్రంప్ జూనియర్ వివాహానికి హాజరు కాలేనని ప్రకటించిన అమెరికా అధ్యక్షుడు- ప్రభుత్వ బాధ్యతల కారణంగానే నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు వెల్లడి- ఇరాన్ ఉద్రిక్తతల మధ్య వాషింగ్టన్లోనే ఉండనున్న ట్రంప్
Published : May 23, 2026 at 7:23 AM IST
Trump Miss Son Wedding : తన పెద్ద కుమారుడు డొనాల్డ్ జూనియర్ పెళ్లికి హాజరు కాలేనని అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ తెలిపారు. అంతర్జాతీయ పరిస్థితులు, ప్రభుత్వ వ్యవహారాల దృష్ట్యా తాను వైట్హౌస్లోనే ఉండాల్సిన అవసరం ఉందని పేర్కొన్నారు. ఈ మేరకు తన సొంత సోషల్ మీడియా ట్రూత్లో పోస్ట్ చేశారు. 'నా కుమారుడు డాన్ జూనియర్, త్వరలో ట్రంప్ కుటుంబంలో వస్తోన్నబెట్టినాతో ఉండాలని ఎంతో కోరుకున్నాను. కానీ ప్రభుత్వానికి సంబంధించిన పరిస్థితులు, అమెరికాపై ఉన్న ప్రేమ కారణంగా వెళ్లలేకపోతున్నా. ఈ కీలక సమయంలో వాషింగ్టన్ డీసీలోని వైట్హౌస్లోనే ఉండటం అవసరమని భావిస్తున్నాను. డాన్, బెట్టినాకు నా శుభాకాంక్షలు' అని ట్రంప్ తన పోస్టులో తెలిపారు.
ఇరాన్ పరిస్థితులే కారణమా?
ఇప్పటికే గురువారం మీడియాతో మాట్లాడిన ట్రంప్, తన కుమారుడి పెళ్లికి హాజరు కాకపోవచ్చని వ్యాఖ్యానించారు. ఆ వేడుకకు హాజరైనా, హాజరుకాకపోయినా తప్పుడు వార్తలతో తనను చంపేస్తారని అన్నారు. పెళ్లికి వెళ్లేందుకు ప్రయత్నిస్తానని, అయితే ప్రస్తుత అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, భద్రతాపరమైన ఆందోళనల నేపథ్యంలో అది కష్టంగా మారే అవకాశం ఉందని తెలిపారు. ఇరాన్పై కొత్త సైనిక చర్యలపై కూడా ట్రంప్ ఇటీవల చర్చించినట్లు అమెరికా మీడియా వెల్లడించింది. అయితే పశ్చిమాసియా మిత్రదేశాల సూచనలతో తాత్కాలికంగా ఆ ప్రణాళికను వాయిదా వేసినట్లు సమాచారం.
48 ఏళ్ల డొనాల్డ్ ట్రంప్ జూనియర్ ఈ వారాంతంలో తన ప్రియురాలు బెట్టినా ఆండర్సన్ను వివాహం చేసుకోనున్నారు. బహామాస్లో కుటుంబ సభ్యులు, అత్యంత సన్నిహితుల సమక్షంలో ఈ వివాహ వేడుక జరగనుంది. కాగా ట్రంప్ జూనియర్ 2005లో వెనెసాను వివాహం చేసుకున్నారు. ఆ తర్వాత వీరి మధ్య విభేదాలు రావడంతో 13 ఏళ్ల తమ వైవాహిక బంధానికి స్వస్తి పలుకుతూ 2018లో విడాకులు తీసుకున్నారు. వీరికి ఐదుగురు సంతానం. 2020లో ట్రంప్ జూనియర్కు ఫాక్స్న్యూస్ మాజీ హోస్ట్ కింబర్లీతో నిశ్చితార్థం జరగ్గా, తర్వాత దానిని రద్దు చేసుకున్నారు. అనంతరం మోడల్, సామాజికవేత్త అయిన బెట్టినా ఆండర్సన్తో ట్రంప్ జూనియర్ గతేడాది ఎంగేజ్మెంట్ చేసుకున్నారు.
తిరిగి వైట్హౌస్కే
ట్రంప్ ప్రస్తుతం న్యూయార్క్లో ప్రసంగ కార్యక్రమంలో పాల్గొంటున్నారు. అనంతరం శుక్రవారం సాయంత్రానికే తిరిగి వైట్హౌస్కు చేరుకోనున్నట్లు సమాచారం. ముందుగా ఆయన వీకెండ్ను న్యూజెర్సీలోని తన గోల్ఫ్ క్లబ్లో గడపాలని ప్రణాళిక వేసుకున్నప్పటికీ, తాజా పరిణామాల నేపథ్యంలో ఆ కార్యక్రమాన్ని రద్దు చేసినట్లు అమెరికా మీడియా పేర్కొంది.
క్యూబాపై కూడా దృష్టి?
ఇరాన్తో పాటు క్యూబాపై కూడా ట్రంప్ పరిపాలన దృష్టి పెట్టినట్లు వార్తలు వెలువడుతున్నాయి. క్యూబాపై సైనిక చర్యల అవకాశాలను కూడా అమెరికా అధికారులు పరిశీలిస్తున్నారని రాజకీయ వర్గాల్లో చర్చ జరుగుతోంది. ప్రస్తుతం ఇరాన్ ఉద్రిక్తతలు, పశ్చిమాసియా పరిణామాలు, అమెరికా వ్యూహాత్మక నిర్ణయాల మధ్య ట్రంప్ కుటుంబ కార్యక్రమం కంటే ప్రభుత్వ బాధ్యతలకు ప్రాధాన్యత ఇచ్చినట్లు స్పష్టమవుతోంది.
ఇదిలా ఉండగా, ఇరాన్తో జరుగుతున్న శాంతి చర్చలు కొలిక్కి రాకపోతే, ఆ దేశంపై కొత్త దాడులు చేయడానికి అమెరికా అధ్యక్షుడు ట్రంప్ తీవ్రంగా యోచిస్తున్నట్టు తెలుస్తోంది. ఈ విషయమై శుక్రవారమే శ్వేతసౌధంలో ఉన్నత స్థాయి జాతీయ భద్రతా బృందంతో ట్రంప్ అత్యవసరంగా భేటీ అయినట్టు అమెరికా వార్తా సంస్థ ఆక్సియోస్ తెలిపింది. ఉపాధ్యక్షుడు జేడీ వాన్స్, రక్షణ మంత్రి పీట్ హెగ్సెత్, సీఐఏ డైరెక్టర్ జాన్ రాట్క్లిఫ్లతో కలిసి ఇరాన్ యుద్ధ పరిస్థితులపై ఆయన సుదీర్ఘంగా సమీక్షించారని పేర్కొంది. ఇరాన్పై ఒకేసారి భారీ సైనిక చర్య చేపట్టి ఈ యుద్ధానికి ముగింపు పలకాలనే యోచనలో ట్రంప్ ఉన్నట్లు శ్వేతసౌధ వర్గాలు వెల్లడించాయి. ఈ క్రమంలో అమెరికా తదుపరి అడుగు ఎలా ఉండబోతుందనేది ఇప్పుడు ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉత్కంఠ రేపుతోంది. మరోవైపు, అమెరికా-ఇరాన్ యుద్ధాన్ని ఆపేందుకు ముమ్మర దౌత్య ప్రయత్నాలు జరుగుతున్నాయి. పాకిస్థాన్ ఆర్మీ చీఫ్ జనరల్ ఆసిమ్ మునీర్ టెహ్రాన్ చేరుకున్నారు. ఇరాన్ ఇస్లామిక్ రివల్యూషనరీ గార్డ్ కార్ప్స్ కమాండర్ జనరల్ అహ్మద్ వహీదీతో శనివారం ఆయన భేటీ కానున్నారు.