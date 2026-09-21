ఉక్రెయిన్లో శాంతి: ట్రంప్తో జెలెన్స్కీ ఫోన్ కాల్- న్యూయార్క్లో భేటీకి అంగీకారం
న్యూయార్క్లో ట్రంప్, జెలెన్స్కీ భేటీకి అంగీకారం
ఉక్రెయిన్ అధ్యక్షుడు జెలెన్స్కీ, అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ (Associated Press)
Published : September 21, 2026 at 7:00 AM IST
Trump Zelenskyy Phone Call : రష్యా- ఉక్రెయిన్ యుద్ధానికి ముగింపు పలికేందుకు దౌత్య ప్రయత్నాలు మళ్లీ ఊపందుకుంటున్నాయి. అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్, ఉక్రెయిన్ అధ్యక్షుడు వ్లాదిమిర్ జెలెన్స్కీ మధ్య ఫోన్ సంభాషణ జరిగింది. అనంతరం ఇద్దరూ న్యూయార్క్లో సమావేశం కావాలని నిర్ణయించారు. ఐక్యరాజ్యసమితి సాధారణ సభ సందర్భంగా జరిగే ఈ భేటీ యుద్ధాన్ని ముగించే ప్రయత్నాల్లో కీలకంగా మారవచ్చని జెలెన్స్కీ పేర్కొన్నారు.