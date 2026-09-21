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ఉక్రెయిన్​లో శాంతి: ట్రంప్​తో జెలెన్​స్కీ ఫోన్​ కాల్- న్యూయార్క్​లో భేటీకి అంగీకారం

న్యూయార్క్‌లో ట్రంప్‌, జెలెన్‌స్కీ భేటీకి అంగీకారం

Trump Zelenskyy Phone Call
ఉక్రెయిన్ అధ్యక్షుడు జెలెన్​స్కీ, అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ (Associated Press)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 21, 2026 at 7:00 AM IST

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Trump Zelenskyy Phone Call : రష్యా- ఉక్రెయిన్ యుద్ధానికి ముగింపు పలికేందుకు దౌత్య ప్రయత్నాలు మళ్లీ ఊపందుకుంటున్నాయి. అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్, ఉక్రెయిన్ అధ్యక్షుడు వ్లాదిమిర్ జెలెన్​స్కీ మధ్య ఫోన్​ సంభాషణ జరిగింది. అనంతరం ఇద్దరూ న్యూయార్క్‌లో సమావేశం కావాలని నిర్ణయించారు. ఐక్యరాజ్యసమితి సాధారణ సభ సందర్భంగా జరిగే ఈ భేటీ యుద్ధాన్ని ముగించే ప్రయత్నాల్లో కీలకంగా మారవచ్చని జెలెన్‌స్కీ పేర్కొన్నారు.

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TRUMP ZELENSKYY PHONE CALL
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