వైట్​హౌస్​కు రావాలని కొలంబియా అధ్యక్షుడికి ఆహ్వానం- అకస్మాత్తుగా స్వరం మార్చిన ట్రంప్​!

డ్రగ్​ ప్రవాహాన్ని అరికట్టడంలో త్వరగ అభివృద్ధి సాధించాలంటూ ట్రంప్​ పిలుపు - పెట్రోను వైట్​హౌస్​ సందర్శించమని ఆహ్వానం

Trum Meet Colombian President Next Month
Trum Meet Colombian President Next Month (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : January 10, 2026 at 8:04 AM IST

1 Min Read
Trum Meet Colombian President Next Month : ఫిబ్రవరి ప్రారంభంలో కొలంబియా అధ్యక్షుడు గుస్తావో పెట్రోతో సమావేశమవుతానని అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్​ ట్రంప్​ శుక్రవారం ప్రకటించారు. యుఎస్‌లోకి కొకైన్ అక్రమ రవాణాను అరికట్టడంలో త్వరిత పురోగతి సాధించాలని ఆయన పెట్రోను కోరారు.

అమెరికా సైనిక బలగాలు దాడి చేసి, వెనెజువెలా అధ్యక్షుడు నికోలస్ మదురోను బంధించిన విషయం తెలిసిందే. అయితే ఆ దాడి జరిగినప్పటి నుంచి, పెట్రోపై కూడా ఇలాంటి చర్యలే తీసుకుంటామని ట్రంప్ బెదిరిస్తూ వచ్చారు. అయితే తాజాగా ఆయన స్వరం మార్చారు. గుస్తావో పెట్రోను శ్వేతసౌధాన్ని సందర్శించమని ఆహ్వానించారు.

