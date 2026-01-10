వైట్హౌస్కు రావాలని కొలంబియా అధ్యక్షుడికి ఆహ్వానం- అకస్మాత్తుగా స్వరం మార్చిన ట్రంప్!
డ్రగ్ ప్రవాహాన్ని అరికట్టడంలో త్వరగ అభివృద్ధి సాధించాలంటూ ట్రంప్ పిలుపు - పెట్రోను వైట్హౌస్ సందర్శించమని ఆహ్వానం
Trum Meet Colombian President Next Month (ETV Bharat)
Published : January 10, 2026 at 8:04 AM IST
Trum Meet Colombian President Next Month : ఫిబ్రవరి ప్రారంభంలో కొలంబియా అధ్యక్షుడు గుస్తావో పెట్రోతో సమావేశమవుతానని అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ శుక్రవారం ప్రకటించారు. యుఎస్లోకి కొకైన్ అక్రమ రవాణాను అరికట్టడంలో త్వరిత పురోగతి సాధించాలని ఆయన పెట్రోను కోరారు.
అమెరికా సైనిక బలగాలు దాడి చేసి, వెనెజువెలా అధ్యక్షుడు నికోలస్ మదురోను బంధించిన విషయం తెలిసిందే. అయితే ఆ దాడి జరిగినప్పటి నుంచి, పెట్రోపై కూడా ఇలాంటి చర్యలే తీసుకుంటామని ట్రంప్ బెదిరిస్తూ వచ్చారు. అయితే తాజాగా ఆయన స్వరం మార్చారు. గుస్తావో పెట్రోను శ్వేతసౌధాన్ని సందర్శించమని ఆహ్వానించారు.