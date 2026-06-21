ఇరాన్తో ఒప్పందం కుదరకపోతే హర్మూజ్లో టోల్ వసూల్ చేస్తాం : ట్రంప్ సంచలన ప్రకటన
ఇరాన్- అమెరికా చర్చలు వేళ ట్రంప్ కీలక ప్రకటన - శాంతి ఒప్పందం కుదరకపోతే, హర్మూజ్ జలసంధి గుండా ప్రయాణించే నౌకలపై టోల్ టాక్స్ విధిస్తుందని ప్రకటన
Published : June 21, 2026 at 8:52 AM IST
Trump on Hormuz Toll : అమెరికా, ఇరాన్ దేశాల మధ్య స్విట్జర్లాండ్లో శాంతి ఒప్పందానికి సంబంధించిన చర్చలు ప్రారంభమవడానికి కొద్ది గంటల ముందు యూఎస్ ప్రెసిడెంట్ డొనాల్డ్ ట్రంప్ సంచలన ప్రకటన చేశారు. పశ్చిమాసియా దేశాలకు అమెరికా ఒక 'గార్డియన్ ఏంజెల్'లాగా సేవలు అందిస్తోందని, రాబోయే 60 రోజుల్లోగా తుది శాంతి ఒప్పందానికి ఇరాన్ రావాలని అన్నారు. ఒకవేళ ఒప్పందం కుదరకపోతే అంతర్జాతీయ వాణిజ్యానికి అత్యంత కీలకమైన 'హర్మూజ్ జలసంధి'గుండా వెళ్లే నౌకలపై అమెరికా టోల్ వసూలు చేస్తుందన్నారు. ఈ విషయాన్ని తన అధికారిక సామాజిక మాధ్యమ వేదిక 'ట్రూత్ సోషల్'లో వెల్లడించారు.
ప్రస్తుతం ఇరు దేశాల మధ్య కుదిరిన 14-అంశాల అవగాహనా ఒప్పందం ప్రకారం 60 రోజుల పాటు అమలులో ఉండే కాల్పుల విరమణ కాలంలో ఎలాంటి టోల్ ఛార్జీలు ఉండవని ఆయన స్పష్టం చేశారు. అయితే, నిర్ణీత గడువులోగా ఇరాన్తో తుది ఒప్పందం పూర్తికాకపోతే మాత్రం పశ్చిమాసియా దేశాల రక్షణ కోసం గతంలో, ప్రస్తుతం, భవిష్యత్తులో అమెరికా భరించే ఖర్చులకు పరిహారంగా టోల్ ఛార్జీలను అమెరికా విధిస్తుందని ట్రంప్ స్పష్టం చేశారు.
పశ్చిమాసియాలో శాంతిని నెలకోల్పేందుకు అమెరికా ఉపాధ్యక్షుడు జెడి వాన్స్, ఇరాన్ పార్లమెంట్ స్పీకర్ మొహమ్మద్ బాఘేర్ ఘాలిబాఫ్ నేతృత్వంలోని ఉన్నత స్థాయి ప్రతినిధి బృందాలు స్విట్జర్లాండ్లో చర్చలు జరిపేందుకు సిద్ధమయ్యారు. ఈ తరుణంలో ట్రంప్ చేసిన కామెంట్స్ తీవ్ర చర్చనీయాంశంగా మారాయి. అమెరికా తరపున ఇప్పటికే ప్రముఖ దౌత్యవేత్తలు స్టీవ్ విట్కాఫ్, జారెడ్ కుష్నర్ స్విట్జర్లాండ్ చేరుకోగా, ఇరాన్ విదేశాంగ మంత్రి అబ్బాస్ అరాగ్చీ కూడా అక్కడకు చేరుకున్నారు. ఇరు దేశాల మధ్య ప్రధాన మధ్యవర్తిగా వ్యవహరిస్తున్న కతార్ ప్రధాన మంత్రి షేక్ మహమ్మద్ బిన్ అబ్దుల్రహమాన్ అల్ థానీ కూడా శుక్రవారం స్విట్జర్లాండ్ చేరుకున్నారు. లుసెర్న్, బుర్గెన్స్టాక్ పరిసర ప్రాంతాలలో ఈ చర్చలు జరగనున్నాయి.
రెండు అంశాలపైనే దృష్టి : జేడీ వాన్స్
స్విట్జర్లాండ్ పయనమవడానికి ముందు ఉపాధ్యక్షుడు జెడి వాన్స్ వాషింగ్టన్లో విలేకరులతో మాట్లాడారు. ఈ చర్చలు కొన్ని రోజుల పాటు కొనసాగే అవకాశం ఉందని, తాము ప్రధానంగా రెండు అంశాలపై దృష్టి పెట్టనున్నట్లు స్పష్టం చేశారు. ఇరాన్ అణు సామర్థ్యాల విస్తరణకు బ్రేకులు వేయడం, అంతర్జాతీయ అణు ఇంధన సంస్థ పర్యవేక్షణను పునరుద్ధరించడంతో పాటు ఇజ్రాయెల్-లెబనాన్ సరిహద్దుల్లో ఉద్రిక్తతలను తగ్గించి, శాశ్వత శాంతిని నెలకొల్పడంపై ఫోకస్ పెట్టినట్లు చెప్పారు. ఇజ్రాయెల్ జరుపుతున్న దాడుల వల్ల లెబనాన్ శాంతి ప్రక్రియకు విఘాతం కలుగుతోందన్న ఆందోళనలపై వాన్స్ స్పందిస్తూ ప్రస్తుతం అక్కడ పరిస్థితి క్రమంగా అదుపులోకి వస్తోందని అన్నారు. ఇజ్రాయెల్, లెబనాన్ రెండు దేశాలూ సురక్షితంగా ఉండేలా చూడటమే తమ అంతిమ లక్ష్యమని వాన్స్ పేర్కొన్నారు.
హోర్ముజ్ జలసంధి ఇరాన్ నియంత్రణలో లేదు: అమెరికా సెంట్రల్ కమాండ్
లెబనాన్పై ఇజ్రాయెల్ జరిపిన దాడులను నిరసిస్తూ హర్మూజ్ జలసంధిని మూసివేస్తున్నట్లు ఇరాన్ ప్రకటించిన కొద్ది గంటల్లోనే అమెరికా తీవ్రంగా స్పందించింది. హూర్మూజ్ జలసంధిపై ఇరాన్కు ఎలాంటి నియంత్రణ లేదని అమెరికా సెంట్రల్ కమాండ్ (CENTCOM) స్పష్టం చేసింది. అంతర్జాతీయ ఇంధన సరఫరాకు అత్యంత కీలకమైన ఈ వ్యూహాత్మక జలసంధిపై ఇరాన్ ఆధిపత్యం చెలాయించలేదని సెంట్రల్ కమాండ్ అధికార ప్రతినిధి తేల్చి చెప్పారు. ఆ ప్రాంతంలో వాణిజ్య నౌకల రాకపోకలకు ఎలాంటి అంతరాయం కలగకుండా చూసేందుకు అమెరికా దళాలు పరిస్థితిని నిరంతరం నిశితంగా గమనిస్తున్నాయని ఆయన పేర్కొన్నారు. నౌకల సురక్షిత ప్రయాణాన్ని రక్షించడమే తమ ప్రాథమిక లక్ష్యమని అమెరికా పునరుద్ఘాటించింది.
అంతకుముందు, ఇరాన్ రక్షణ దళాల విభాగమైన 'ఇస్లామిక్ రివల్యూషనరీ గార్డ్ కార్ప్స్' (IRGC) నావికాదళం హర్మూజ్ జలసంధిని పూర్తిగా మూసివేస్తున్నట్లు ప్రకటన చేసింది. లెబనాన్లో ఇజ్రాయెల్ జరిపిన దాడులు ఇటీవల అమెరికా-ఇరాన్ మధ్య కుదిరిన 14-అంశాల అవగాహనా ఒప్పందంలోని కాల్పుల విరమణ నిబంధనలను ఉల్లంఘించడమేనని ఇరాన్ ఆరోపించింది. ప్రపంచవ్యాప్తంగా రవాణా అయ్యే ముడి చమురులో దాదాపు ఐదో వంతు హర్మూజ్ జలసంధి గుండానే వెళుతుంది. ఈ నేపథ్యంలో అమెరికా దళాలు ఆ ప్రాంతంలో పహారా కాస్తున్నాయని, అంతర్జాతీయ వాణిజ్యానికి విఘాతం కలగకుండా చర్యలు తీసుకుంటున్నాయని సెంట్రల్ కమాండ్ ప్రకటించడం ప్రపంచ దేశాలకు కొంత ఉపశమనం కలిగించే అంశం.
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