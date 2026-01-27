ETV Bharat / international

మరో దేశంపై ట్రంప్ టారిఫ్​ కొరడా- దక్షిణ​ కొరియాపై సుంకాలు 25 శాతానికి పెంపు

వాణిజ్య ఒప్పందాన్ని ఆమోదించలేదని దక్షిణ కొరియాపై సుంకాలు పెంచిన ట్రంప్

Trump Tariffs On South Korea
US President Donald Trump (AP)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : January 27, 2026 at 8:14 AM IST

1 Min Read
Trump Tariffs On South Korea : అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ మరో దేశంపై టారిఫ్​లతో విరుచుకుపడ్డారు. దక్షిణ కొరియా నుంచి దిగుమతయ్యే వస్తువులపై సుంకాలను 25 శాతానికి పెంచుతున్నట్లు ప్రకటించారు. గతేడాది ఆమోదించిన వాణిజ్య ఒప్పందాన్ని ఆ దేశ పార్లమెంట్ ఆమోదించలేదనే కారణంతో ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు పేర్కొన్నారు. ఈ మేరకు అమెరికా కాలమానం ప్రకారం సోమవారం తన సోషల్​ మీడియా ట్రూత్​లో పోస్ట్ చేశారు.

'మా వాణిజ్య ఒప్పందాలు అమెరికాకు చాలా ముఖ్యమైనవి. ప్రతి ఒప్పందంలోనూ, అంగీకరించిన లావాదేవీ ప్రకారం మేం వేగంగా టారిఫ్‌లు తగ్గించాం. అదే విధంగా మా వాణిజ్య భాగస్వాములు కూడా వ్యవహరిస్తారని మేము ఆశిస్తున్నాం. దక్షిణ కొరియా పార్లమెంట్ అమెరికాతో కుదుర్చుకున్న ఒప్పందానికి కట్టుబడి ఉండటం లేదు. గతేడాది జులై 30 ఇరు దేశాలకు ప్రయోజనకరమైన ఒక గొప్ప ఒప్పందాన్ని నేను, అధ్యక్షుడు లీ కుదుర్చుకున్నాం. అక్టోబర్ 29న నేను కొరియాలో ఉన్నప్పుడు దీని గురించి పునరుద్ఘాటించాం. కానీ పార్లమెంట్ దీనిని ఎందుకు ఆమోదించలేదు. ఇది వారి విచక్షణకు సంబంధించిన విషయం. అయినప్పటికీ నేను ఆటోలు, కలప, ఫార్మా సహా అన్ని ఇతర వస్తువులపై సుంకాలను 15 నుంచి 25 శాతాని పెంచుతున్నా' అని ట్రంప్ పోస్ట్​లో రాసుకొచ్చారు.

