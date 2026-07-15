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ఇరాన్‌ పోర్టులపై అమెరికా దిగ్బంధనం- చర్చలకు రాకపోతే దాడులు తప్పవంటూ ట్రంప్ వార్నింగ్

ఇరాన్​కు ట్రంప్ కీలక హెచ్చరికలు- చర్చలకు రాకపోతే వచ్చే వారం నుంచి కీలక మౌలిక సదుపాయాలపై దాడుల హెచ్చరిక

US Iran War
US President Donald Trump (AP)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : July 15, 2026 at 7:37 AM IST

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US Iran War : పశ్చిమాసియాలో యుద్ధ జ్వాలలు భీకరంగా ఎగిసిపడుతున్న వేళ ఇరాన్‌కు అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ తీవ్ర హెచ్చరిక చేశారు. టెహ్రాన్ వెంటనే చర్చలకు ముందుకు రాకుంటే వచ్చేవారం నుంచి ఇరాన్‌లోని విద్యుత్ కేంద్రాలు, వంతెనల వంటి ప్రజా మౌలిక వసతులపై విరుచుకుపడతామని తేల్చిచెప్పారు. ఫాక్స్‌న్యూస్‌కు ఇంటర్వ్యూ ఇచ్చిన ఆయన రానున్న రెండు రాత్రుల్లోనే ఇరాన్‌ను అత్యంత ఘోరంగా దెబ్బతీయబోతున్నామని అన్నారు.

మరోవైపు హర్మూజ్​లో వాణిజ్య నౌకలపై దాడుల నేపథ్యంలో ఇరాన్ ఓడరేవులను దిగ్బంధించినట్లు యూఎస్ సెంట్రల్ కమాండ్ తెలిపింది. ఆ దేశానికి నౌకలు వెళ్లకుండా, అక్కడి నుంచి నౌకలేవీ ఇతర ప్రాంతాలకు ప్రయాణించకుండా హర్మూజ్ జలసంధిలో అడ్డుకుంటామని తెలిపింది. మిడిల్ ఈస్ట్‌లో 20కుపైగా యుద్ధనౌకలు, 100కుపైగా యుద్ధవిమానాలను మోహరించామని ఎక్స్‌లో పోస్టు చేసింది.

అటు ఇరాన్‌పై వరుసగా నాలుగో రోజు అమెరికా దాడులు చేస్తోంది. దక్షిణ ఇరాన్‌లోని పలు ప్రావిన్స్‌లపై క్షిపణులతో విరుచుకుపడుతోంది. బందర్ అబ్బాస్‌, చాబహర్‌, బామ్‌పుర్‌, సిరిక్‌, ఖేష్మ్ ద్వీపంలో పేలుళ్లు సంభవించినట్లు ఇరాన్ మీడియా తెలిపింది. హర్మోజ్‌గాన్‌ నగరంలో రేంజర్ పోస్టుపై జరిగిన దాడిలో ముగ్గురు మృతిచెందారని వెల్లడించింది. గల్ఫ్ దేశాల్లోని అమెరికా సైనిక స్థావరాలపై ఇరాన్ ప్రతిదాడులు చేస్తోంది. కువైట్‌, బహ్రెయిన్‌లోని అమెరికా వైమానిక స్థావరాల్లో ఉన్న డ్రోన్లను ధ్వంసం చేసినట్లు ఐఆర్​జీసీ పేర్కొంది. జోర్డాన్‌లోని మువాఫక్ సాల్తీ వైమానిక స్థావరంపై డ్రోన్ దాడి చేసినట్లు వివరించింది. ఇరాన్ చేపట్టిన దాడిలో తమ నేవీకి చెందిన నలుగురు సిబ్బంది గాయపడ్డారని కువైట్ రక్షణశాఖ తెలిపింది.

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US IRAN WAR
TRUMP ON IRAN DEAL
TRUMP WARNS IRAN

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