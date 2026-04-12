ఇరాన్ వైఖరి వల్లే చర్చలు బెడిసికొట్టాయి- హర్మూజ్ జలసంధిని వెంటనే తెరవాలి : ట్రంప్
ఇరాన్ తీరుపై మరోసారి తీవ్రస్థాయిలో విరుచుకుపడిన ట్రంప్- హర్మూజ్ జలసంధిని వెంటనే తెరవాలని ఇరాన్కు ట్రంప్ అల్టిమేటం- అణు కార్యక్రమాన్ని విడిచిపెట్టేందుకు ఇరాన్ సిద్ధంగా లేదని ట్రంప్ స్పష్టం
Published : April 12, 2026 at 6:57 PM IST
Trump on Iran War : అమెరికా-ఇరాన్ మధ్య ఇస్లామాబాద్ వేదికగా జరిగిన శాంతి చర్చలు విఫలమైన అనంతరం అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ సంచలన ప్రకటన చేశారు. ఇరాన్ తీరుపై తీవ్ర స్థాయిలో విరుచుకుపడ్డ ట్రంప్ హర్మూజ్ జలసంధిని వెంటనే తెరవాలని ఇరాన్కు అల్టిమేటం జారీ చేశారు. ఇస్లామాబాద్ చర్చల్లో అనేక అంశాలపై ఏకాభిప్రాయం కుదిరినా అణు కార్యక్రమాన్ని విడిచిపెట్టేందుకు ఇరాన్ సిద్ధంగా లేకపోవడం వల్లే ఒప్పందం బెడిసికొట్టిందని ఆయన వెల్లడించారు. ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ ఇరాన్ చేతికి అణ్వాయుధాలు చిక్కనివ్వనని ట్రంప్ తేల్చిచెప్పారు.
హర్మూజ్ జలసంధిని తెరుస్తామని ఇరాన్ మాట ఇచ్చింది: ట్రంప్
హర్ముజ్ జలసంధిని తెరుస్తామని మాటిచ్చిన ఇరాన్ ఉద్దేశపూర్వకంగానే ఆ మాట తప్పిందని డొనాల్డ్ ట్రంప్ మండిపడ్డారు. ఇరాన్ చర్యల వల్ల ప్రపంచవ్యాప్తంగా అనేక దేశాలు తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నాయన్నారు. ఇరాన్ ప్రతిష్ట ఇప్పటికే మంటగలిసిందని, అంతర్జాతీయ చట్టాలను వారు ఉల్లంఘిస్తున్నారని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. ఇకనైనా ఆ అంతర్జాతీయ జలమార్గాన్ని అత్యంత వేగంగా తెరవాలని వార్నింగ్ ఇచ్చారు.
US President Donald Trump (@realDonaldTrump) on Truth Social posts, " iran promised to open the strait of hormuz, and they knowingly failed to do so. this caused anxiety, dislocation, and pain to many people and countries throughout the world. they say they put mines in the water,… pic.twitter.com/VKWE4LQcvX— Press Trust of India (@PTI_News) April 12, 2026
పాకిస్థాన్ నాయకత్వంపై ట్రంప్ ప్రశంసలు
ఇదే ప్రకటనలో పాకిస్థాన్ నాయకత్వంపై ట్రంప్ ప్రశంసలు కురిపించారు. ఇస్లామాబాద్లో ఈ చర్చలు సాధ్యపడేలా చేసిన పాక్ ప్రధాని షెహబాజ్ షరీఫ్, ఫీల్డ్ మార్షల్ అసిమ్ మునీర్ల నాయకత్వాన్ని ఆయన కొనియాడారు. గతంలో భారత్-పాకిస్థాన్ మధ్య జరగాల్సిన ఒక భయంకరమైన యుద్ధాన్ని తాను ఆపానని దాదాపు 3 నుంచి 5 కోట్ల మంది ప్రాణాలను కాపాడినందుకు పాక్ నేతలు తనకు పదే పదే కృతజ్ఞతలు చెబుతున్నారని ట్రంప్ వ్యాఖ్యానించారు.
మరోవైపు ఇరాన్కు టోల్ చెల్లించిన ఏ ఓడనైనా అంతర్జాతీయ జలాల్లో అడ్డుకోవాలని, అవసరమైతే వాటిని నిలిపివేయాలని యూఎస్ నేవీని ఆదేశించినట్లు ట్రంప్ తన 'ట్రూత్ సోషల్' పోస్ట్లో పేర్కొన్నారు.