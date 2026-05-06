'హర్మూజ్​ను తెరవకపోతే మళ్లీ బాంబు దాడులు చేస్తాం'- ఇరాన్‌కు ట్రంప్ ఘాటు హెచ్చరిక​

ఈసారి దాడుల తీవ్రత మునుపెన్నడూ చూడని రీతిలో, అత్యంత భయంకరంగా ఉంటాయి- అమెరికా ప్రతిపాదించిన ఒప్పందానికి ఇరాన్ అంగీకరిస్తేనే ఆపరేషన్‌ ఎపిక్ ఫ్యూరీ ముగుస్తుంది- మా దారిలోకి వస్తే హర్మూజ్ జలసంధి తెరుచుకుంటుంది- ట్రంప్​

US President Donald Trump (Associated Press)
Published : May 6, 2026 at 7:12 PM IST

Trump Warn Iran : పశ్చిమాసియాలో యుద్ధం ముగింపు దశకు చేరుకున్నట్లు వార్తలు వస్తున్న వేళ ఇరాన్‌ను అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్‌ మరోసారి తీవ్రంగా హెచ్చరించారు. అమెరికా షరతులకు ఇరాన్‌ అంగీకరించకపోతే మళ్లీ బాంబు దాడులు మొదలవుతాయిని తెలిపారు. ఈసారి దాడుల తీవ్రత మునుపెన్నడూ చూడని రీతిలో, అత్యంత భయంకరంగా ఉంటుందని చెప్పారు. ఈ మేరకు తన సొంత సామాజిక మాధ్యమం ట్రూత్ సోషల్‌లో ట్రంప్ ఒక పోస్ట్‌ పెట్టారు. అమెరికా ప్రతిపాదించిన ఒప్పందానికి ఇరాన్ అంగీకరిస్తేనే ఆపరేషన్‌ ఎపిక్ ఫ్యూరీ ముగుస్తుందని తెలిపారు. హర్మూజ్‌లో అత్యంత కీలకమైన దిగ్బంధనం తొలగిపోతుందన్న ట్రంప్‌, ఇరాన్‌ తమ దారిలోకి వస్తే హర్మూజ్ జలసంధి మార్గం అందరికీ తెరుచుకుంటుందని చెప్పారు. అమెరికా షరతులకు ఇరాన్ అంగీకరిస్తుందని అనుకోవడం పెద్ద ఊహే కావచ్చని ట్రంప్‌ వ్యాఖ్యనించారు.

