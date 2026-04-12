ఇరాన్‌కు ఆయుధాలు పంపితే చైనాపై 50 శాతం సుంకాలు విధిస్తాం : ట్రంప్ హెచ్చరిక

ఇరాన్‌కు సైనిక మద్దతు అందిస్తే, చైనా కఠినమైన వాణిజ్య ఆంక్షలను ఎదుర్కోవాల్సి వస్తుంది- అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్​ హెచ్చరిక

Associated Press
By ETV Bharat Telugu Team

Published : April 12, 2026 at 10:23 PM IST

Trump Warns China : పశ్చిమాసియాలో కొనసాగుతున్న ఉద్రిక్తతల నేపథ్యంలో అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్​ కీలక హెచ్చరికలు జారీ చేశారు. ఇరాన్‌కు సైనిక మద్దతు అందిస్తే, చైనా కఠినమైన వాణిజ్య ఆంక్షలను ఎదుర్కోవాల్సి వస్తుందని హెచ్చరించారు. చైనా ఇరాన్‌కు యాంటీ-ఎయిర్‌క్రాఫ్ట్ 'షోల్డర్ మిసైళ్లను' సరఫరా చేస్తున్నట్లు తనకు సమాచారం అందిందని, అయితే పూర్తిస్థాయిలో ఆయుధాలు సరఫరా చేస్తోందన్న విషయాన్ని తాను నమ్మలేదన్నారు. అలాగే, రాబోయే రోజుల్లో ఇరాన్‌కు కొత్త వాయు రక్షణ వ్యవస్థలను అందించడానికి కూడా చైనా సిద్ధమవుతోందని తన దృష్టికి వచ్చిందన్నారు. ఒకవేళ అదినిజమైతే చైనా 50శాతం టారిఫ్​లు ఎదుర్కోవాల్సి వస్తుంది. ఓ వార్తా సంస్థకు ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో ట్రంప్ ఈ మేర వ్యాఖ్యానించారు.

"ఎవరైనా ఇరాన్​కు ఆయుధాలు సరఫరా చేస్తున్నట్లు మేం గుర్తిస్తే, ఆ దేశాలపై 50 శాతం టారిఫ్ విధిస్తాం. అయితే, చైనా అలాంటి పని చేస్తుందని నేను అనుకోవడం లేదు. ఎందుకంటే మా మధ్య మంచి సంబంధాలు ఉన్నాయి. అయినప్పటికీ ప్రారంభంలో కొంతవరకు సహాయం చేసి ఉండొచ్చు." డొనాల్డ్​ ట్రంప్​, అమెరికా అధ్యక్షుడు.

మందుపాతరలను గుర్తించేందుకు భారీ ఆపరేషన్ చేపట్టిన అమెరికా
ఇదిలా ఉండగా, ప్రపంచ చమురు రవాణాకు గుండెకాయ లాంటి హర్మూజ్ జలసంధిలో ప్రతిష్టంభనను తొలగించేందుకు అమెరికా నడుం బిగించింది. ఇరాన్ ఇస్లామిక్ రెవల్యూషనరీ గార్డ్స్ కోర్‌ సముద్రంలో అమర్చినట్లుగా భావిస్తున్న మందుపాతరలను గుర్తించి, నిర్వీర్యం చేసేందుకు అమెరికా సెంట్రల్ కమాండ్ భారీ ఆపరేషన్ చేపట్టింది. హర్మూజ్ జలసంధిలో వాణిజ్య నౌకలు, ఆయిల్ ట్యాంకర్ల రాకపోకలను అడ్డుకునేందుకు ఇరాన్ పెద్ద ఎత్తున సముద్రపు మందుపాతరలను అమర్చినట్లు అమెరికా సైనిక కమాండ్ గుర్తించింది. వీటిని తొలగించే బృహత్తర బాధ్యతను యుఎస్ఎస్ ఫ్రాంక్ ఇ పీటర్సన్, యుఎస్ఎస్ మైఖేల్ మర్ఫీ అనే రెండు అత్యాధునిక గైడెడ్-క్షిపణి విధ్వంసక యుద్ధ నౌకలకు అమెరికా అప్పగించింది. ఈ రెండు నౌకలు ఇప్పటికే అరేబియా సముద్రం, హర్మూజ్ జలసంధి జలాల్లో తమ ఆపరేషన్ ప్రారంభించాయి. అమెరికా, ఇజ్రాయెల్, ఇరాన్ మధ్య నెలకొన్న ఉద్రిక్తతల కారణంగా దాదాపు 800కు పైగా వాణిజ్య నౌకలు వారాల తరబడి ఈ ప్రాంతంలోనే చిక్కుకుపోయాయి. ప్రపంచ చమురు, సహజవాయువు సరఫరాలో 20 శాతం ఇక్కడ నుంచే జరగాల్సి ఉండటంతో ఈ ఆపరేషన్ అత్యంత కీలకంగా మారింది. ఇరాన్ దిగ్బంధనం కారణంగా అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో ముడి చమురు ధర బ్యారెల్ కు 100 డాలర్లు దాటింది.

అత్యాధునిక రోబోటిక్ టెక్నాలజీని రంగంలోకి
సముద్రంలో మైన్స్ ఉన్న ప్రాంతాల్లోకి నేరుగా నౌకలను పంపడం అత్యంత ప్రమాదకరం. అందుకే అమెరికా నావికాదళం అత్యాధునిక రోబోటిక్ టెక్నాలజీని రంగంలోకి దించింది. ఎంకే 18, మోడ్ 2 కింగ్‌ఫిష్ అనే మానవరహిత అండర్ వాటర్ వాహనాలను వినియోగిస్తోంది. టార్పెడో ఆకారంలో ఉండే ఈ డ్రోన్లు వాటంతట అవే నీటిలో ప్రయాణిస్తూ, అత్యాధునిక సోనార్ టెక్నాలజీ సాయంతో సముద్ర గర్భాన్ని మ్యాపింగ్ చేసి, దాచిన పేలుడు పదార్థాలను గుర్తిస్తాయి. మరోవైపు ఆకాశం నుంచి పహారా కాసేందుకు MH-60S రకం హెలికాప్టర్లు కూడా రంగంలోకి దిగాయి. వీటిలో ఉండే ఎయిర్‌బోర్న్ లేజర్ మైన్ డిటెక్షన్ సిస్టమ్ ద్వారా నీటి ఉపరితలంపై, కాస్త అడుగు భాగంలో తేలియాడే మైన్స్‌ను ఈ హెలికాప్టర్లు క్షణాల్లో పసిగడతాయి.

డ్రోన్లు లేదా హెలికాప్టర్లు ఈ మందుపాతరలను గుర్తించిన వెంటనే ఆ సమాచారాన్ని కమాండ్ సెంటర్‌కు చేరవేస్తాయి. ఆ తర్వాత ఎయిర్‌బోర్న్ మైన్ న్యూట్రలైజేషన్ సిస్టమ్ ద్వారా వాటిని పేల్చేస్తారు. రిమోట్ కంట్రోల్‌తో పనిచేసే ఓ చిన్న రోబోటిక్ పరికరాన్ని పంపి, ఆ మైన్ పక్కనే అది పేలిపోయేలా చేసి ప్రమాదాన్ని నివారిస్తారు. ఈ మైన్-క్లియరింగ్ ఆపరేషన్‌కు రక్షణ కవచంగా ఉన్న రెండు అమెరికా యుద్ధ నౌకల్లో ఏజిస్ కాంబాట్ సిస్టమ్, అత్యాధునిక ఇంటర్‌సెప్టర్ క్షిపణులు ఉన్నాయి. ఇవి ఇరాన్ వైపు నుంచి వచ్చే ఎలాంటి వైమానిక లేదా ఉపరితల దాడులైనా ఇట్టే పసిగట్టి, సమర్థవంతంగా తిప్పికొట్టగలవు. టెక్నాలజీ సాయంతో సముద్ర గర్భాన్ని జల్లెడ పడుతున్న అమెరికా ఆపరేషన్ పూర్తయితే గ్లోబల్ సప్లై చైన్‌కు పట్టిన గ్రహణం వీడనుంది.

