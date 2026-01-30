ETV Bharat / international

'కెనడా విమానాలపై 50 శాతం టారిఫ్‌లు'- సుంకాల పేరుతో మరోసారి ట్రంప్‌ బెదిరింపులు

కెనడా విమానాలపై 50 శాతం టారిఫ్‌లు విధిస్తానన్న ట్రంప్‌- గల్ఫ్‌ స్ట్రీమ్ ఏరోస్పేస్ జెట్లను కెనడా ధ్రవీకరించలేదని ఆగ్రహం- అందుకే ప్రతీకార సుంకాలు విధించనున్నట్లు ట్రంప్‌ హెచ్చరిక

Trump Tariffs on Canada
Trump Tariffs on Canada (AP News)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : January 30, 2026 at 8:10 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Trump Tariffs on Canada : అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్‌ ట్రంప్‌ సుంకాల పేరుతో మరోసారి కెనడాపై బెదిరింపులకు దిగారు. అమెరికాలో విక్రయించే కెనడా విమానాలపై 50శాతం టారిఫ్‌లు విధించనున్నట్లు గురువారం హెచ్చరించారు. తాజా వాణిజ్య ఉద్రిక్తతల నేపథ్యంలో కెనడా ప్రధాని మార్క్‌ కార్నీతో ఆయనకున్న వైరం మరింత పెరిగింది. చైనాతో వాణిజ్యం ఒప్పందం చేసుకుంటే అమెరికాకు దిగుమతి అయ్యే కెనడా వస్తువులపై వంద శాతం సుంకాలు విధిస్తానని వారాంతంలో హెచ్చరించిన ట్రంప్‌ ట్రూత్‌ సోషల్‌లో తాజాగా ఈ పోస్టు పెట్టారు. కెనడాతో ఇప్పటికే ఒప్పందం చేసుకున్నందున సుంకాలకు సంబంధించి ఇతర వివరాలేవీ వెల్లడించలేదు. జార్జియాలోని సవన్నా కేంద్రంగా పనిచేస్తున్న గల్ఫ్‌ స్ట్రీమ్ ఏరోస్పేస్ జెట్లను ధ్రవీకరించటానికి కెనడా నిరాకరించినందుకే ప్రతీకారం సుంకాలు విధించనున్నట్లు చెప్పారు. కెనడాకు చెందిన బాంబార్డియర్‌తోసహా అన్ని కెనడియన్ విమానాల ధృవీకరణను రద్దు చేయనున్నట్లు ట్రంప్‌ తెలిపారు.

TAGGED:

TRUMP TARIFFS
TRUMP TARIFF THREATS TO CANADA
US CANADA TENSIONS
TRUMP THREATENS CANADA
TRUMP TARIFFS ON CANADA

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.