ట్రంప్నకు కోపం తెప్పించిన యాడ్- కెనడాపై మరో 10శాతం సుంకాలు పెంపు
కెనడాలో ప్రకటనను త్వరగా తగ్గించనందుకు 10శాతం సుంకాలను పెంచుతున్న ట్రంప్
Published : October 26, 2025 at 8:01 AM IST
Trump Hike Taxes On Canada Goods : అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ కెనడా వస్తువులపై అదనంగా 10శాతం సుంకాలు పెంచుతున్నట్లు శనివారం ప్రకటించారు. కెనడా ప్రభుత్వం విడుదల చేసిన ఒక మోసపూరిత యాంటీ-టారిఫ్ యాడ్కు ప్రతీకారంగా ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు ట్రంప్ పేర్కొన్నారు. కెనడా ప్రభుత్వం ఆ ప్రకటనలో అమెరికా మాజీ అధ్యక్షుడు రోనాల్డ్ రీగన్ వాణిజ్యంపై 1987లో చేసిన ప్రసంగంలోని కొన్ని భాగాలను చూపించడం ట్రంప్నకు కోపం తెప్పించినట్లు తెలుస్తోంది.
ఆ యాడ్ నేపథ్యం ఏంటి?
అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ ఇటీవల కెనడా ఉత్పత్తులపై భారీ సుంకాలు విధించారు. ఈ సుంకాలతో స్టీల్, అల్యూమినియం, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై ఆధారపడ్డ కెనడా పరిశ్రమలు తీవ్రంగా దెబ్బతిన్నాయి. ఫ్యాక్టరీలు మూతపడ్డాయి. చాలా మంది ఉద్యోగాలు కోల్పోయారు. వ్యాపారం తీవ్రమైన నష్టాన్ని చవిచూసింది. అయితే ట్రంప్ టారిఫ్లకువ్యతిరేకంగా కెనడా ప్రభుత్వం ముఖ్యంగా ఒంటారియో ప్రావిన్స్ ప్రభుత్వం ప్రజల్లో అవగాహన కోసం ఒక "యాంటీ-టారిఫ్ అడ్వర్టైజ్మెంట్" విడుదల చేసింది.
ఆ ప్రకటనలో అమెరికా మాజీ అధ్యక్షుడు రోనాల్డ్ రీగన్ 1987లో ఇచ్చిన రేడియో ప్రసంగంలోని భాగాన్ని ప్రసారం చేశారు. "ఎక్కువ సుంకాలు విధిస్తే, విదేశీ దేశాలు ప్రతీకారం తీర్చుకుంటాయి. దీని ఫలితంగా తీవ్రమైన వాణిజ్య యుద్ధాలు మొదలవుతాయి" అని ఆ ప్రకటనలో ఉంది. ఈ వాక్యాన్ని రీగన్ తన కాలంలో ఉచిత వాణిజ్యాన్ని ప్రోత్సహించడానికి చెప్పారు. కానీ ఒంటారియో ప్రభుత్వం ఈ మాటలను ప్రస్తుత ట్రంప్ విధించిన సుంకాలపై విమర్శగా చూపిస్తూ తన ప్రకనటలో వినియోగించింది. అమెరికా అధ్యక్షుడు చేస్తున్నది రీగన్ హెచ్చరించినదే అని అర్థం వచ్చేలా ఆ ప్రకటనను రూపొందించింది.
కెనడా ప్రధాని వ్యాఖ్యలు ఎఫెక్ట్ కూడా
కాగా, ట్రంప్ టారిఫ్లకు ప్రతిస్పందనగా అమెరికా వెలుపలి మార్కెట్లకు కెనడా ఎగుమతులను రెట్టింపు చేయాలని యోచిస్తున్నట్లు కెనడా ప్రధాని మార్క్ కార్నీ ఇటీవల ప్రకటించారు. 'అమెరికా సుంకాల వల్ల ఎక్కువగా ఆటోమొబైల్, ఉక్కు, కలప తదితర ఉత్పత్తులు ముప్పులో ఉన్నాయి. మా దేశంలో పెట్టిన పెట్టుబడులను పారిశ్రామికవేత్తలు వెనక్కి తీసుకుంటున్నారు. కెనడా ఒక విదేశీ భాగస్వామిపైనే ఆధారపడలేదు. ప్రపంచ దిగ్గజ దేశాలైన భారత్, చైనాలతో మంచి సంబంధాలను ఏర్పరుచుకుంటున్నాం. దేశం ఎదుర్కోవాల్సిన సవాళ్లు గురించి నేను ఎల్లప్పుడూ స్పష్టంగా ఉన్నాను. కెనడా ఆర్థిక వ్యవస్థను సులభంగా లేదా కొన్ని నెలల్లో చక్కదిద్దలేము. అందుకు కొంత సమయం పడుతుంది' అని కార్నీ వ్యాఖ్యానించారు.
సుంకాలకు వ్యతిరేకంగా ప్రచారం
అలాగే కెనడాలోని ఒంటారియో ప్రావిన్స్ ప్రీమియర్ డగ్ ఫోర్డ్ ఎక్స్ వేదికగా కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. ఒంటారియో కొత్త ప్రకటన ప్రచారం ప్రారంభించిందని, కెనడాపై అమెరికా సుంకాలకు వ్యతిరేకంగా ప్రచారాన్ని కొనసాగిస్తామని పేర్కొన్నారు. అందుబాటులో ఉన్న ప్రతీ సాధనాన్ని అందుకోసం ఉపయోగిస్తామని వెల్లడించారు. కలిసి పనిచేయడమే కెనడా, అమెరికా ప్రజల శ్రేయస్సుకు మంచి మార్గమని స్పష్టం చేశారు. అయితే కెనడా ప్రధాని మార్క్ కార్నీ, ఒంటారియో ప్రావిన్స్ ప్రీమియర్స్ ప్రకటనల నేపథ్యంలో ట్రంప్ కీలక నిర్ణయం తీసుకున్నారు. కెనడాతో వాణిజ్య చర్చలను రద్దు చేసి ఇప్పుడు 10 శాతం అదనపు సుంకాలు విధిస్తున్నట్లు సంచలన నిర్ణయం తీసుకున్నారు.