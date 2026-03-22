హర్మూజ్​ను 48 గంటల్లో తెరవాల్సిందే- లేదంటే : ఇరాన్​కు ట్రంప్ వార్నింగ్

హర్మూజ్​ తెరవాలంటూ ఇరాన్​కు ట్రంప్ గడువు- 48 గంటల్లో తెరవకపోతే ఇరాన్ విద్యుత్ ప్లాంట్​ను ధ్వంసం చేస్తానంటూ హెచ్చరిక

By ETV Bharat Telugu Team

Published : March 22, 2026 at 6:52 AM IST

Trump On Hormuz Open : హర్మూజ్‌ జలసంధిని 48 గంటల్లో తెరవాలని, లేకపోతే ఇరాన్‌పై దాడులు ఉద్ధృతం చేస్తామని అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్‌ ట్రంప్‌ హెచ్చరించారు. ఇరాన్‌ విద్యుత్‌ ప్లాంట్‌లను పూర్తిగా ధ్వంసం చేస్తామని పేర్కొన్నారు. అంతర్జాతీయ మార్కెట్‌లో ముడి చమురు ధరలు ఆకాశాన్నంటుతున్న నేపథ్యంలో ట్రంప్‌ ఈ మేరకు వ్యాఖ్యనించారు. ఎలాంటి బెదిరింపులు లేకుండా జలసంధిని తెరవాలని వివరించారు. హర్మూజ్‌ను పూర్తిగా తెరవకపోతే ఇరాన్‌లోని పెద్ద విద్యుత్‌ కేంద్రంతోనే దాడులు ప్రారంభిస్తామని ట్రంప్‌ హెచ్చరించారు. ఇప్పటికే ఇరాన్ చమురు విక్రయంపై ఉన్న ఆంక్షలను తాత్కాలికంగా ఎత్తేస్తున్నట్లు అమెరికా ప్రకటించగా అందులో ఎలాంటి వాస్తవం లేదని ఇరాన్ స్పష్టం చేసింది.

