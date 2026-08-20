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ఇరాన్‌కు మద్దతు ఇస్తే తీవ్ర పరిణామాలు ఉంటాయ్ : ట్రంప్ హెచ్చరిక

ఇరాన్‌ను ఏకాకి చేసేందుకు ట్రంప్ 'ఆర్థిక యుద్ధం'- ఇరాన్‌కు మద్దతు ఇచ్చే దేశాలకు హెచ్చరిక- ఆర్థికంగా సహకరిస్తే సహించేది లేదని స్పష్టం

Donald Trump Iran sanctions
అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ (ANI)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 20, 2026 at 6:49 AM IST

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Donald Trump Iran sanctions : అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ ఇరాన్‌పై మరికొన్ని ఆర్థిక ఆంక్షలను ప్రకటించారు. ఇరాన్‌కు టెహ్రాన్‌కు ఆర్థికంగా లేదా మరే ఇతర రూపంలోనైనా మద్దతు ఇస్తే ఆయా దేశాలు తీవ్రమైన పరిణామాలు ఎదుర్కోవాల్సి వస్తుందని హెచ్చరించారు. ఇవి సాధారణ ఆంక్షలు కాదని, ఇరాన్‌ను పూర్తిగా ఏకాకి చేసే ఒక పెద్ద 'ఆర్థిక యుద్ధం' అని ఆయన ప్రకటించారు. ఈ మేరకు తన సోషల్ మీడియా సోషల్ ట్రూత్ వేదికగా ఈ విషయాలను వెల్లడించారు. దీన్ని ఒక చారిత్రాత్మక 'ఎకనామిక్ డి-డే'గా ట్రంప్ అభివర్ణించారు.

TAGGED:

TRUMP IRAN WARNING
US ECONOMIC SANCTIONS
STRAIT OF HORMUZ
IRAN VS USA
DONALD TRUMP IRAN SANCTIONS

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