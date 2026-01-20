ఫ్రాన్స్పై ట్రంప్ 200శాతం సుంకం- మెక్రాన్ వ్యక్తిగత సందేశాన్ని లీక్ చేసిన డొనాల్డ్
గ్రీన్ల్యాండ్ కోసం యూరప్పై టారిఫ్లతో విరుచుకపడుతున్న ట్రంప్- తాజాగా ఫ్రాన్స్పై అధ్యక్షుడు మరో టారిఫ్ బాంబ్
Published : January 20, 2026 at 2:33 PM IST
Trump Threatens Tariff on France: అమెరికా అధ్యక్షుడు ట్రంప్ తాజాగా ఫ్రాన్స్కు తీవ్ర హెచ్చరికలు చేశారు. గ్రీన్ల్యాండ్ విషయంలో ఐరోపాలోని మిత్రదేశాలపై 10 శాతం సుంకాలు ప్రకటించిన ట్రంప్ గాజా విషయంలో ఫ్రాన్స్పై ఏకంగా 200 శాతం టారిఫ్లు వేస్తానని హెచ్చరించారు. గాజా శాంతిమండలిలో చేరాలన్న ట్రంప్ ఆహ్వానాన్ని ఫ్రాన్స్ అధ్యక్షుడు ఇమ్మాన్యుయేల్ మెక్రాన్ తిరస్కరించడం ట్రంప్ ఆగ్రహానికి కారణమైంది. ఫ్రాన్స్ వైన్, షాంపైన్పై 200 శాతం టారిఫ్లు ఉంటాయని ట్రూత్ వేదికగా ట్రంప్ పోస్టు చేశారు.
అప్పుడు ఫ్రాన్స్ తప్పక శాంతిమండలిలో చేరుతుందని జోస్యం చెప్పారు. అలాగే మెక్రాన్ నుంచి వచ్చిన వ్యక్తిగత సందేశాన్ని ట్రంప్ షేర్ చేశారు. ఇరాన్, సిరియా విషయంలో ఏకాభిప్రాయంతో ఉన్నామని, గ్రీన్లాండ్ విషయంలో ఏం చేస్తున్నారో తనకు అర్థమవడం లేదని మేక్రాన్ ఆ సందేశంలో రాసుకొచ్చారు. దావోస్ అనంతరం పారిస్లో జీ7 సమావేశం ఏర్పాటు చేస్తానని, అక్కడ విందు చేద్దామంటూ గ్రీన్లాండ్ విషయంపై పరోక్షంగా చర్చిద్దామని ట్రంప్నకు మేక్రాన్ సూచించారు.