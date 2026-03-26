మాతో ఒప్పందానికి ఇరాన్‌ తహతహలాడుతోంది: ట్రంప్‌

ఇరాన్‌ సైన్యం, ఆయుధ సంపత్తి సంపూర్ణంగా తుడిచిపెట్టుకుపోయాయి: ట్రంప్‌

Trump Warning to Iran
Trump Warning to Iran
By ETV Bharat Telugu Team

Published : March 26, 2026 at 5:19 PM IST

Trump Warning to Iran : పశ్చిమాసియా యుద్ధం మొదలైనప్పటికీ హద్దు అదుపు లేని ప్రకటనతో ప్రపంచాన్ని విస్మయానికి గురిచేస్తున్న అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్‌ తాజాగా ఇరాన్‌ను ఎద్దేవా చేస్తూనే హెచ్చరికలు జారీ చేశారు. ఆ దేశ ప్రతిపాదనలు చాలా వింతగా, ఆశ్చర్యకరంగా ఉన్నాయని తెలిపారు. అమెరికాతో ఒప్పందానికి ఇరాన్‌ తహతహలాడుతోందని పేర్కొన్నారు. ఇరాన్‌ సైన్యం, ఆయుధ సంపత్తి సంపూర్ణంగా తుడిచిపెట్టుకుపోయిందన్న ట్రంప్, యుద్ధంలో ఇరాన్‌ గెలవడం అనేది కలగానే మిగిలిపోతుందని స్పష్టం చేశారు. తమ ఒప్పందంపై ఇరాన్‌ మరోసారి దృష్టి సారించాలి అని తేల్చి చెప్పారు. ఎక్కువ నష్టం జరగకముందే ఇరాన్‌ త్వరగా తేల్చుకోవాలని, లేదంటే పరిస్థితులు భయానకంగా ఉంటాయని హెచ్చరించారు. అమెరికా ఓ నిర్ణయం తీసుకుంటే మళ్లీ వెనక్కి తగ్గేది లేదని ట్రంప్‌ స్పష్టం చేశారు.

TRUMP WARNING TO IRAN
TRUMP WARNING TO IRAN

