ETV Bharat / international

ఇరాన్​తో యుద్ధాన్ని ట్రంప్ రెండు వారాల్లో ముగించనున్నారా? వాల్​స్ట్రీట్ జర్నల్ ఆసక్తికర కథనం

ఇరాన్​తో​ యుద్ధంపై వాల్​స్ట్రీట్ జర్నల్ కథనం- ఎన్​ఆర్​సీసీ వార్షిక సదస్సులో సన్నిహితులతో కీలక విషయాలను పంచుకున్నట్లు సమాచారం.

US President Trump (AP)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : March 26, 2026 at 3:36 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Trump on Iran War End : అమెరికా- ఇరాన్ యుద్ధం త్వరలోనే ముగియనుందా? ట్రంప్ కూడా ఇదే ఆలోచనలో ఉన్నారా? ఈ విషయాన్ని స్వయంగా ట్రంప్ తన సహచరులతో పంచుకున్నారా? అంటే అంతర్జాతీయ మీడియా కథనాలు అవుననే సమాధానం ఇస్తున్నాయి. రెండు వారాల్లోనే ఈ ఘర్షణకు ముగింపు పలకాలన్న యోచనలో ట్రంప్ ఉన్నట్లు వాల్​ స్ట్రీట్ జర్నల్ కథనాన్ని ప్రచురించింది. ఈ ఘర్షణ ఇప్పటికే చివరి దశలో ఉందని ట్రంప్ భావిస్తున్నట్లు పేర్కొంది.

ఈ యుద్ధాన్ని 4 నుంచి 6 వారాల్లో ముగిస్తామని ఇదివరకు ట్రంప్ చెప్పిన విషయం తెలిసిందే. మార్చి 20న కూడా వైట్ హౌస్ ప్రెస్ సెక్రటరీ కరోలిన్ లెవిట్ ఇదే విషయాన్ని పునరుద్ఘాటించారు. ఇప్పటికే యుద్ధం ప్రారంభమై నాలుగు వారాలు అవుతోంది. ఈ గడువుకు ఇంకో రెండు వారాలు ఉన్నాయి. ఈ గడువులోగానే యుద్ధాన్ని ముంగించాలన్న యోచనలో ట్రంప్ ఉన్నట్లు వాల్​ స్ట్రీట్ జర్నల్ రాసుకొచ్చింది. ఇదే విషయాన్ని బుధవారం జరిగిన ఎన్​ఆర్​సీసీ వార్షిక నిధుల సేకరణ కార్యక్రమంలో ట్రంప్ తన సన్నిహితులతో పంచుకున్నట్లు సమాచారం.

ఈ గడువు గురించి ట్రంప్ ప్రస్తావించడం వెనుక రాజకీయ, వ్యూహాత్మక కారణాలు ఉన్నాయి. మే నెలలో ట్రంప్ చైనా పర్యటనకు వెళ్లాల్సి ఉంది. చైనా అధ్యక్షుడు షీ జిన్‌పింగ్‌తో ఆయన కీలక భేటీ నిర్వహించనున్నారు. ఈ క్రమంలో ఈ భేటీకి ముందే ఈ వివాదాన్ని ముగించాలన్న యోచనలో ట్రంప్ ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. అలాగే, యుద్ధం కారణంగా పెరుగుతున్న చమురు ధరలు, ఆర్థిక ప్రభావం అమెరికాపై పడకుండా చూడాలని భావిస్తున్నట్లు సమాచారం. అంతేకాకుండా, వ్యూహాత్మకంగా ట్రంప్ దీన్ని మొదటి నుంచి 'ఆపరేషన్' అని చెబుతూ వస్తున్నారు. సుదీర్ఘ కాలం పాటు సాగే యుద్ధాల కంటే, తక్కువ సమయంలో ఫలితాన్ని సాధించే 'మిలిటరీ ఆపరేషన్'గానే దీనిని ప్రపంచానికి చూపించాలన్న ఆలోచనలో ట్రంప్ ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది.

ఇప్పటికే 8 యుద్ధాలు ముగించాం : ట్రంప్‌
కాగా ఎన్​ఆర్​సీసీ కార్యక్రమంలో ట్రంప్​ మాట్లాడుతూ ఇప్పటికే ఎనిమిది యుద్ధాలను ముగించినట్లు చెప్పారు. ఇరాన్​తో జరుగుత్నన యుద్ధంలో కూడా విజయానికి దగ్గరగా ఉన్నామని తెలిపారు. ఇరాన్‌ ఒప్పందానికి సిద్ధంగా ఉందని, అయితే ఆ దేశంలోనే వ్యతిరేకత భయంతో బహిరంగంగా చెప్పడం లేదని ఆయన వ్యాఖ్యానించారు. ఇరాన్ అణ్వాయుధాలను సంపాదించకుండా నిరోధించడానకి ఆ దేశంపై సైనిక చర్య చేపట్టాల్సి వచ్చిందని డొనాల్డ్ ట్రంప్ తెలిపారు.

47 సంతవ్సరాలుగా నిర్ణయాత్మక చర్యలు తీసుకోవడానికి గతంలో ఉన్న అమెరికా ప్రభుత్వాలు తప్పించుకున్నాయని ట్రంప్ అన్నారు. వారిలో చాలామంది తాము కూడా ఆ పని చేసి ఉంటే బాగుండేదని, కానీ దానికి ధైర్యం చాలలేదని చెప్పారని పేర్కొన్నారు. సైనిక చర్య తప్ప వేరే మార్గం లేదని, లేదంటే పరిస్థితి ఇంకా దారుణంగా ఉండేదని వెల్లడించారు. ఆ క్యాన్సర్​ను తీసివేయాల్సి వచ్చిందని పేర్కొన్నారు. అణ్వాయుధాలతో ఉన్న ఇరాన్ ఆ క్యాన్సర్ అని చెప్పారు. ఇప్పుడు దానిని పూర్తిగా అంతం చేయబోతున్నామని తెలిపారు.

'శాంతికే ప్రాధాన్యం- కానీ అవసరమైతే కఠిన చర్యలు'
ట్రంప్‌ ఎప్పుడూ శాంతికే ప్రాధాన్యం ఇస్తారని వైట్​ హౌస్​ ప్రెస్ సెక్రటరీ కరోలిన్ లీవీట్ స్పష్టం చేశారు. అయితే అవసరమైతే కఠిన చర్యలకు వెనుకాడబోరని హెచ్చరించారు. ఇరాన్‌ చర్చలకు సిద్ధమైందనే సంకేతాల నేపథ్యంలోనే అమెరికా ఇంధన మౌలిక సదుపాయాలపై దాడులను తాత్కాలికంగా నిలిపివేసిందని ఆమె వెల్లడించారు. 'గత మూడు రోజులుగా చర్చలు ఫలప్రదంగా సాగుతున్నాయి. అందువల్ల ఇరాన్ విద్యుత్ కేంద్రాలు, ఇంధన మౌలిక సదుపాయాలపై ప్రణాళికాబద్ధ దాడులను తాత్కాలికంగా నిలిపివేశాం. నేను స్పష్టంగా చెబుతున్నాను, ఇరాన్ మళ్లీ తప్పుడు అంచనా వేయకూడదు. తప్పుడు అంచనా వల్ల ఇప్పటికే ఇరాన్ సీనియర్ నాయకత్వం, నౌకాదళం, వాయుసేన, రక్షణ వ్యవస్థలకు భారీ నష్టం జరిగింది. ట్రంప్ ఎప్పుడూ బ్లఫ్ చేయరు. అవసరమైతే కఠిన చర్యలకు వెనుకాడరు' అని లీవిట్ చెప్పారు.

TAGGED:

US IRAN WAR
US IRAN WAR UPDATES
TRUMP ON IRAN WAR END

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.