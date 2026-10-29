ఇజ్రాయెల్ ఎన్నికల్లో నెతన్యాహుకు నా మద్దతు కలిసొచ్చింది: ట్రంప్
ఇజ్రాయెల్ ఎన్నికల్లో తన మద్దతు నెతన్యాహుకు మేలు చేసిందన్న ట్రంప్ అన్నారు. ఐక్య ప్రభుత్వ ఏర్పాటుకు సహకరించే అంశాన్ని పరిశీలిస్తానని వెల్లడించారు.
Published : October 29, 2026 at 7:40 AM IST
Trump on Netanyahu Poll : ఇజ్రాయెల్ ఎన్నికల్లో ప్రధానమంత్రి బెంజమిన్ నెతన్యాహు ప్రదర్శనపై అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు చేశారు. ఎన్నికలకు ముందు నెతన్యాహుకు తన బహిరంగ మద్దతు మేలు చేసిందని పేర్కొన్నారు. ఎన్నికల్లో ఏ కూటమికీ స్పష్టమైన పార్లమెంటరీ మెజారిటీ వచ్చినట్లు కనిపించకపోయినా, ప్రాథమిక ఫలితాల్లో నెతన్యాహు నేతృత్వంలోని కూటమి ప్రతిపక్షం కంటే ఆధిక్యంలో ఉన్నట్లు కనిపిస్తోందని తెలిపారు. నెతన్యాహు నేతృత్వంలో ఐక్య ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేసేందుకు సహకరిస్తారా అని అడగ్గా, ఆ అంశాన్ని పరిశీలిస్తానని ట్రంప్ సమాధానమిచ్చారు.
ఇజ్రాయెల్ ఎన్నికల ఫలితాలపై బుధవారం మీడియాతో మాట్లాడిన ట్రంప్, నెతన్యాహుకు తన మద్దతు ఎంతో మేలు చేసిందని విన్నట్లు చెప్పారు. ఇజ్రాయెల్ ఓటర్లు నెతన్యాహుకు అండగా నిలవాలని కోరారు. అంతే కాకుండా ట్రంప్ తన మద్దతును ట్రూత్ సోషల్ వేదికగా కూడా ప్రస్తావించారు. తన జోక్యం ఎన్నికల పరిస్థితిని మార్చిందని, నెతన్యాహుకు ఎదురయ్యే ఓటమి అంచనాల నుంచి విజయావకాశాలు లేదా ప్రతిష్ఠంభన దిశగా పరిస్థితి మారిందని పేర్కొన్నారు.
ఇదిలా ఉండగా ఇజ్రాయెల్లో కొత్త ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేయడంలో అమెరికా పాత్రపై ఇంకా స్పష్టత రాలేదు. సంకీర్ణ చర్చల్లో జోక్యం చేసుకోవాలా? వద్దా? అనే విషయాన్ని వైట్హౌస్ ఇంకా నిర్ణయించలేదని ఓ అమెరికా అధికారి ఇజ్రాయెల్ మీడియాకు తెలిపారు. వాషింగ్టన్ నిర్దిష్టమైన సంకీర్ణ ఏర్పాటుకు ప్రాధాన్యం ఇస్తోందని సూచించే వార్తలు అవాస్తవమైనవని, తొందరపాటుతో కూడుకున్నవని ఆయన పేర్కొన్నారు. ప్రాంతీయ భద్రతా సమస్యలను ఎదుర్కోవడంలో, ముఖ్యంగా ఇరాన్ నుంచి ఎదురవుతున్న ముప్పులను నియంత్రించడంలో అమెరికా కీలక మిత్రదేశమని నెతన్యాహు పలుమార్లు పేర్కొన్నారు. ఎన్నికల ముందు ట్రంప్ ప్రకటించిన మద్దతు కూడా ఈ సంబంధాలకు ప్రాధాన్యం ఉందని చాటింది.
అధికార కూటమికి 53 సీట్లు
ఇజ్రాయెల్ కేంద్ర ఎన్నికల కమిటీ విడుదల చేసిన పాక్షిక ఫలితాల ప్రకారం, నెతన్యాహు నేతృత్వంలోని కూటమి 53 స్థానాల్లో ఆధిక్యంలో ఉండగా, మాజీ సైనిక చీఫ్ గాడీ ఐజెన్కోట్ నేతృత్వంలోని ప్రతిపక్ష కూటమికి 48 స్థానాలు దక్కే అవకాశముంది. 'ది టైమ్స్ ఆఫ్ ఇజ్రాయెల్' ప్రచురించిన వివరాల ప్రకారం, ఓట్ల లెక్కింపు 90 శాతానికి పైగా పూర్తయినప్పటికీ ఏ కూటమి కూడా ప్రభుత్వ ఏర్పాటుకు అవసరమైన మెజారిటీని సాధించే స్థితిలో లేదు. స్థానిక కాలమానం ప్రకారం బుధవారం రాత్రి 11.35 గంటల సమయానికి వెలువడిన గణాంకాల్లో 97.5 శాతం బ్యాలెట్ పెట్టెలకు సంబంధించిన సమాచారం నమోదైనట్లు పేర్కొన్నారు. అప్పటికి లెక్కించిన ఓట్ల ఆధారంగా అధికార కూటమికి 53, ప్రతిపక్షానికి 48 స్థానాలు దక్కే అవకాశం కనిపించింది. తదుపరి వెల్లడైన గణాంకాల్లోనూ నెతన్యాహు కూటమి ఆధిక్యంలో ఉన్నప్పటికీ, మెజారిటీకి అవసరమైన స్థానాలు మాత్రం దక్కలేదు.
ప్రభుత్వ ఏర్పాటులో అరబ్ పార్టీలు
ఇజ్రాయెల్ పార్లమెంటులో మొత్తం 120 స్థానాలు ఉన్నాయి. ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేయాలంటే కనీసం 61 మంది సభ్యుల మద్దతు అవసరం. ప్రస్తుతం అధికార, ప్రతిపక్ష కూటముల్లో ఏదీ ఈ సంఖ్యను చేరుకోలేకపోవడంతో ఇతర పార్టీల మద్దతు కీలకంగా మారనుంది. అరబ్ పార్టీలకు కలిపి 19 స్థానాలు దక్కే అవకాశముందని ప్రాథమిక అంచనాలు సూచిస్తున్నాయి. దీంతో ప్రభుత్వ ఏర్పాటులో వాటి పాత్ర ప్రాధాన్యం సంతరించుకుంది. అయితే, అరబ్ పార్టీలతో కలిసి ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేసే ప్రసక్తే లేదని నెతన్యాహు స్పష్టం చేసినట్లు సమాచారం. అలాంటి ప్రభుత్వం ప్రమాదకరంగా మారుతుందని, అది దేశద్రోహంతో సమానమని ఆయన వ్యాఖ్యానించారు.
చిన్న పార్టీల ఫలితాలపైనా ఆసక్తి
ఓట్ల లెక్కింపులో చిన్న పార్టీలకు వచ్చిన మద్దతు కూడా ప్రభుత్వ ఏర్పాటుపై ప్రభావం చూపనుంది. ఇజ్రాయెల్లో పార్లమెంటులో ప్రాతినిధ్యం పొందేందుకు 3.25 శాతం ఓట్ల పరిమితి ఉంది. తాజా పాక్షిక గణాంకాల ప్రకారం, రిజర్విస్టులు 2.6 శాతం, పీపుల్ ఆఫ్ ఇజ్రాయెల్ 1.6 శాతం, చారెడి పబ్లిక్ వర్గం 0.2 శాతం ఓట్లతో ఈ పరిమితి కంటే దిగువన ఉన్నట్లు సమాచారం. తుది ఫలితాల్లో ఈ పార్టీలకు ఎంత మద్దతు లభిస్తుందనేది ఆసక్తికరంగా మారింది.
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