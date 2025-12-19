ETV Bharat / international

గ్రీన్ కార్డ్ లాటరీ ప్రోగ్రామ్‌ను సస్పెండ్ చేసిన ట్రంప్- ఆ రెండు ఘటనలే ప్రధాన కారణం

తుపాకీ కాల్పుల ఘటనల్లో అనుమానితులుగా ఉన్నవారు గ్రీన్ కార్డ్ లాటరీ ప్రోగ్రామ్‌ ద్వారానే అమెరికాకు వచ్చినట్లు గుర్తింపు- ట్రంప్ కీలక నిర్ణయం

By ETV Bharat Telugu Team

Published : December 19, 2025 at 11:41 AM IST

Trump Suspends Green Card Programme : గ్రీన్ కార్డ్ లాటరీ ప్రోగ్రామ్‌ను అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ సస్పెండ్ చేశారు. బ్రౌన్ యూనివర్సిటీ, మసాచుసెట్స్ ఇన్‌స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ (ఎంఐటీ)లలో జరిగిన తుపాకీ కాల్పుల ఘటనల్లో అనుమానితులుగా ఉన్నవారు గ్రీన్ కార్డ్ లాటరీ ప్రోగ్రామ్‌ ద్వారానే అమెరికాకు వచ్చినట్లు గుర్తించారు. దీంతో ఆ మొత్తం ప్రోగ్రామ్‌ను నిలిపివేస్తూ గురువారం రోజు ట్రంప్ కీలక నిర్ణయాన్ని తీసుకున్నారు. ఈమేరకు వివరాలతో అమెరికా జాతీయ భద్రతా శాఖ మంత్రి క్రిస్టీ నోయెమ్ ఎక్స్ వేదికగా ఒక పోస్ట్ చేశారు. ట్రంప్ ఆదేశాల మేరకు గ్రీన్ కార్డ్ లాటరీ ప్రోగ్రామ్‌‌ అమలును వెంటనే ఆపేయమని తాను అమెరికా ఇమిగ్రేషన్ సేవల విభాగానికి నిర్దేశించానని ఆమె వెల్లడించారు. హేయమైన చర్యలకు పాల్పడాలనే ఆలోచన కలిగిన వారిని అమెరికా గడ్డపై అడుగు పెట్టనిచ్చేది లేదని క్రిస్టీ తేల్చి చెప్పారు.

ఆ కాల్పులు జరిపింది పోర్చుగీసు జాతీయుడు
"డిసెంబరు 13న రోడ్ ఐలాండ్‌లో ఉన్న బ్రౌన్ యూనివర్సిటీలో ఓ వ్యక్తి విచక్షణారహితంగా తుపాకీతో కాల్పులు జరిపాడు. ఈ ఘటనలో ఇద్దరు విద్యార్థులు చనిపోగా, 9 మందికి గాయాలయ్యాయి. కాల్పులకు పాల్పడిన వ్యక్తి పోర్చుగీసు జాతీయుడు. అతడి పేరు క్లాడియో నెవెస్ వాలెంటె, వయసు 48 ఏళ్లు. డిసెంబరు 18న పోలీసులు జరిపిన కాల్పుల్లో క్లాడియో నెవెస్ వాలెంటె చనిపోయాడు. గ్రీన్ కార్డ్ లాటరీ ప్రోగ్రామ్‌ ద్వారా అమెరికాలో శాశ్వతంగా నివసించే చట్టపరమైన హక్కును 2017 సంవత్సరం ఏప్రిల్‌లో అతడు పొందాడు" అని అమెరికా జాతీయ భద్రతా శాఖ మంత్రి క్రిస్టీ నోయెమ్ తెలిపారు.

రెండు చోట్ల కాల్పులు జరిపింది ఆ ఒక్కడే
డిసెంబరు 15న రాత్రి మసాచుసెట్స్ రాష్ట్రంలోని బ్రూక్లిన్ పట్టణంలో ఉన్న మసాచుసెట్స్ ఇన్‌స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ (ఎంఐటీ) ప్రొఫెసర్ నునో ఎఫ్‌జీ లౌరీరో ఇంట్లోకి క్లాడియో నెవెస్ వాలెంటె చొరబడ్డాడు. తుపాకీతో ప్రొఫెసర్‌పైకి కాల్పులు జరిపాడు. దీంతో ప్రొఫెసర్ నునో ఎఫ్‌జీ లౌరీరో చనిపోయారు. దీనిపై దర్యాప్తు జరిపిన పోలీసులు కీలక వివరాలను గుర్తించారు. చనిపోయిన నునో ఎఫ్‌జీ లౌరీరో, హత్యకు పాల్పడిన క్లాడియో నెవెస్ వాలెంటె ఇద్దరూ పోర్చుగీసు జాతీయులే అని దర్యాప్తులో తేలింది. 1990వ దశకంలో ఇద్దరూ కలిసి పోర్చుగీసులో ఒకే కాలేజీలో గ్రాడ్యుయేషన్ చేశారని వెల్లడైంది. క్లాడియో నెవెస్ వాలెంటె 2000 సంవత్సరంలో స్టూడెంట్ వీసాతో అమెరికాకు వచ్చాడు. అతడు రోడ్ ఐలాండ్‌లో ఉన్న బ్రౌన్ యూనివర్సిటీలో ఫిజిక్స్ పీహెచ్‌డీ కోర్సులో చేరాడు. అయితే కొన్ని నెలల పాటే తరగతులకు హాజరయ్యాడు. యూనివర్సిటీలో ఉన్నప్పుడు ఎక్కువ సమయం పాటు బారుస్ అండ్ హోలీ ఇంజినీరింగ్ భవనంలో గడిపేవాడు. డిసెంబరు 13న అతడు ఈ భవనంలోనే విచక్షణారహితంగా కాల్పులు జరపడం గమనార్హం.

ట్రంప్ సర్కారుకు చట్టపరమైన సవాళ్లు తప్పవా ?
ఏటా అమెరికా ప్రభుత్వం దాదాపు 50వేల గ్రీన్ కార్డులను లాటరీ పద్ధతిలో దరఖాస్తుదారులకు మంజూరు చేస్తుంటుంది. అమెరికాకు అతి తక్కువగా వలసలు కలిగిన దేశాలకు చెందిన వారికి ఇందులో ప్రాధాన్యత లభిస్తుంది. అందుకే దీన్ని ‘డైవర్సిటీ వీసా లాటరీ’ పద్ధతి అని పిలుస్తారు. ఈ పద్ధతిని ప్రత్యేక చట్టం ద్వారా అమెరికా కాంగ్రెస్ అమల్లోకి తెచ్చింది. ఇప్పుడు దీని అమలును ట్రంప్ సర్కారు ఆపేయడం వల్ల చట్టపరమైన సవాళ్లు ఎదురవుతాయని పరిశీలకులు అంటున్నారు. 2025 సంవత్సరానికి సంబంధించిన గ్రీన్ కార్డ్ లాటరీ ప్రోగ్రాంకు దాదాపు 2 కోట్ల మందికిపైగా దరఖాస్తులు సమర్పించారు. లాటరీ ద్వారా వీరిలో 1.31 లక్షల మందిని గ్రీన్ కార్డుకు ఎంపిక చేశారు. కాల్పుల ఘటనల నేపథ్యంలో ఈసారి పోర్చుగీసుకు చెందిన 38 మందే ఇందుకు అర్హత సాధించడం గమనార్హం. లాటరీలో ఎంపికైన వారిని గ్రీన్ కార్డుకు దరఖాస్తు చేయమని అమెరికా ఇమిగ్రేషన్ విభాగం కోరింది. వారిని రాయబార కార్యాలయాల్లో ఇంటర్వ్యూ చేసి, జీవిత నేపథ్యాల గురించి పూర్తిగా తెలుసుకున్నాక గ్రీన్ కార్డును కేటాయిస్తారు.

డైవర్సిటీ వీసా లాటరీపై ట్రంప్ వ్యతిరేకత
ట్రంప్ మొదటి నుంచీ డైవర్సిటీ వీసా లాటరీ పద్ధతిని వ్యతిరేకిస్తున్నారు. ఇప్పుడు పోర్చుగీసు జాతీయుడు రెండు చోట్ల కాల్పులకు పాల్పడిన ఘటనతో ఆయన కీలక నిర్ణయాన్ని తీసుకున్నారు. గ్రీన్ కార్డ్ లాటరీ ప్రోగ్రామ్‌ అమలును ఆపివేయించారు. ఈ ఏడాది నవంబరులోనే వాషింగ్టన్‌ డీసీలో రహమానుల్లా లకన్‌వాల్ అనే ఆఫ్ఘన్ జాతీయుడు నేషనల్ గార్డ్ సభ్యులపై దాడికి పాల్పడ్డాడు. అతడు నాలుగేళ్ల క్రితమే అమెరికాకు వలస వచ్చాడని దర్యాప్తులో గుర్తించారు. దీంతో అఫ్గానిస్థాన్​ సహా పలు దేశాల నుంచి అమెరికాకు వలస వచ్చే వారిని స్క్రీనింగ్ చేసే ప్రమాణాలను ట్రంప్ సర్కారు మరింత కఠినతరం చేసింది.

